Pasażerowie lotu Ryanaira z Bolonii do Dublina przeżyli niemałe chwile grozy podczas lądowania samolotu. Fot. Unsplash.com / @hamburgmeinefreundin

Pasażerowie lotu Ryanaira z Bolonii do Dublinu doświadczyli niemałych wrażeń. Gdy samolot podchodził już do lądowania, silne podmuchy wiatru gwałtownie przechyliły maszynę na tyle, że jedno ze skrzydeł otarło się o pas startowy. Całe szczęście, piloci wykazali się opanowaniem i podjeli się tzw. odejścia na drugi krąg. A nagranie tego manewru szybko obiegło internet.

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Porywiste wiatry w Dublinie dały się ostatnio we znaki załodze Ryanaira lądującego na tamtejszym lotnisku. Całe zdarzenie zostało nagrane przez pasażera tego samolotu i szybko obiegło media społecznościowe wywołując reakcje od przerażenia sytuacją aż po podziw dla szybkiej reakcji pilotów. Warto przypomnieć, że niedawno w naTemat informowaliśmy też już o podobnym incydencie, kiedy to samolot LOT-u walczył z wichurą nad warszawskim Okęciem.

Niebezpieczne lądowanie Ryanaira w Dublinie

Cały ten groźnie wyglądający incydent miał miejsce w trakcie rejsu linii Ryanair z Bolonii do Dublina. Samolot typu Boeing 737 wystartował z Włoch o godzinie 8:00 rano, a jego lądowanie w Irlandii planowano na godzinę 10:45. Niestety, trudne warunki atmosferyczne i wietrzna pogoda doprowadziły do tego, że gdy maszyna podchodziła już do lądowania i znajdowała się tuż nad pasem startowym, gwałtownie przechyliła się na bok. W rezultacie prawe skrzydło otarło się czubkiem o podłoże.

Jak widać na udostępnionym w sieci nagraniu, piloci zareagowali błyskawicznie, przerywając procedurę lądowania i ponownie wzbijając maszynę w powietrze. Dzięki temu szybko ustabilizowali sytuację i wkrótce podeszli do drugiego lądowania. Jak wskazują brytyjskie media, od pierwszego nieudanego przyziemienia do drugiego, już bezpiecznego zatrzymania samolotu na płycie lotniska, minęło około 15 minut.

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Co najważniejsze, nie odnotowano żadnych obrażeń zarówno pośród pasażerów, jak i członków załogi. Po niebezpiecznym incydencie samolot został od razu skierowany do szczegółowej kontroli technicznej. W trakcie jej inżynierowie ustalili, że niezbędna będzie naprawa uszkodzonej końcówki skrzydła, która otarła się o pas startowy.

Odejście na drugi krąg to standardowa procedura

W żargonie lotniczym przerwanie manewru lądowania i ponowne wzbicie się w powietrze nazywa się fachowo "odejściem na drugi krąg". Jak się okazuje, dla samych pilotów to chleb powszedni i standardowy element szkolenia. Kapitan Jacek Samecki, latający na maszynach Airbus A320, w rozmowie z naTemat wyjaśniał, że choć z perspektywy kabiny pasażerskiej sytuacja wydaje się niebezpieczna, nie ma najmniejszych powodów do obaw.

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– Zdaję sobie sprawę z tego, że jest to nieprzyjemne dla pasażerów i może powodować dyskomfort. Wiąże się to z bardzo gwałtownym przejściem pracy silników na maksymalny ciąg, z bardzo szybkim przyrostem prędkości i szybkim wznoszeniem. To jest uczucie, jakbyśmy startowali rakietą, a nie samolotem. Działa też na pasażerów psychologicznie, bo jak to, byliśmy już na ziemi i znów startujemy? Ale jest to normalny element lotu, przewidziany manewr, który umożliwia rozwiązanie kłopotu przy lądowaniu – tłumaczył.