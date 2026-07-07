Ryanair musiał awaryjnie lądować Fot. Tupungato/Shutterstock

Poważny incydent na lotnisku w Nantes we Francji sparaliżował w poniedziałek, 6 lipca, ruch lotniczy i zmusił załogę samolotu linii Ryanair do ogłoszenia alarmu.

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To miał być spokojny rejs z Sewilli do Nantes. Zamiast tego pasażerowie irlandzkiego przewoźnika przeżyli chwile dużego stresu, gdy sytuacja w przestrzeni powietrznej nad Francją zaczęła wymykać się spod kontroli. Nie był to pierwszy raz, gdy w tym tygodniu samolot musiał lądować awaryjnie.

Nantes. Chaos na ziemi i zamknięty pas

Wszystko zaczęło się od wypadku innej maszyny, należącej do hiszpańskiej linii Iberia. Tuż po starcie z Nantes załoga zgłosiła pęknięcie opony i awarię jednego z silników, co zmusiło samolot do powrotu. Lądowanie było trudne. Na miejscu doszło do uszkodzenia skrzydła, a na jedynym pasie startowym rozsypały się ostre odłamki. Służby ratunkowe natychmiast zamknęły pas; zmusiło to kontrolerów do odwołania kilkunastu połączeń.

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W tym samym czasie nad Nantes nadleciał już samolot linii Ryanair. Samolot miał wylądować o godzinie 19:10, jednak z powodu zablokowanego pasa piloci musieli przerwać podejście i odejść na drugi krąg. Kontrola ruchu lotniczego skierowała irlandzką maszynę na ścieżkę oczekiwania (tzw. holding). Samolot krążył w powietrzu, czekając na uprzątnięcie lotniska.

Kod 7700 i awaryjne lądowanie

Szybko jednak okazało się, że rezerwy paliwa w samolocie zaczęły maleć. Piloci nie mogli już dłużej zwlekać, bo czekiwanie na otwarcie Nantes stało się zbyt ryzykowne. Z tego powodu załoga podjęła decyzję o przerwaniu oczekiwania i użyła kodu 7700. W międzynarodowym prawie lotniczym oznacza on najwyższy stan zagrożenia. Jest to sygnał dla wszystkich kontrolerów w regionie, że maszyna potrzebuje pomocy.

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Dzięki temu Boeing został skierowany w stronę Brestu, lotniska oddalonego o około 300 kilometrów. Co ciekawe, Ryanair nie obsługuje na co dzień tego lotniska. Lądowanie przebiegło jednak pomyślnie.

Warto podkreślić, że ogłoszenie alarmu i kodu 7700 nie oznacza, że w samolocie całkowicie zabrakło paliwa w trakcie lotu. To procedury bezpieczeństwa zmuszają pilotów do podjęcia takich kroków, zanim sytuacja stanie się nieodwracalna. Przepisy lotnicze są w tej kwestii nieugięte. Jeśli kapitan widzi, że po lądowaniu stan paliwa spadnie poniżej wymaganego prawem minimum, ma obowiązek ogłosić sytuację awaryjną. Chroni to pasażerów przed ryzykiem całkowitego wygaszenia silników.

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