Action z promocją na słuchawki Solix z redukcją szumów. Za 34,95 zł dostajemy ANC do 30 dB Fot. Cristian Storto / Shutterstock

Słuchawki Solix z aktywną redukcją szumów kosztują teraz w Action niecałe 35 zł. Producent obiecuje, że wyciszą otoczenie nawet o 30 decybeli. Tak niska cena nie zostanie jednak na długo.

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Promocja tygodnia w Action obowiązuje od dziś (14 października) do wtorku (20 października). W tym czasie bezprzewodowe słuchawki douszne z funkcją tłumienia szumów Solix SL-500 kupimy za 34,95 zł zamiast 43,95 zł, czyli 20 proc. taniej.

Jakie parametry mają słuchawki Solix SL-500?

Na papierze wygląda to tak:

ANC – aktywna redukcja szumów do 30 dB Mikrofony – cztery, z systemem ENC, który ma wyciszać hałas podczas rozmów Czas pracy – do 8 godzin na jednym ładowaniu i do 34 godzin z etui (przy wyłączonym ANC) Ładowanie – około 2 godzin, kabel USB-C w zestawie Sterowanie – dotykowe Etui – z wyświetlaczem pokazującym poziom naładowania Łączność – Bluetooth 6.0

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W opisie oferty Action mowa o 25 godzinach z etui, a 34 godziny to wartość z wyłączonym ANC. Są w kolorach czarnym, białym i niebieskim. Słuchawki Solix pojawiały się w Action już wcześniej, o czym pisaliśmy przy okazji prezentów na Dzień Ojca.

Słuchawki Solix z ANC w Action za 34,95 zł. Oto, co obiecuje producent Fot. Action

Co o słuchawkach Solix SL-500 piszą kupujący?

Opinie kupujących na Allegro są w większości pozytywne, a pochwały dotyczą głównie wygody. "Jestem zadowolona, spełniają jak na tę cenę oczekiwania" – napisała w lipcu jedna z kupujących. We wrześniu inna osoba podkreślała, że słuchawki "dobrze trzymają się w uchu" i dobrze grają.

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Jest też głos krytyczny. Według jednej z opinii w tygodniowym teście słuchawki wytrzymały najwyżej dwie i pół godziny, choć producent deklaruje do 8 godzin na jednym ładowaniu (przy wyłączonym ANC). To pojedyncza opinia, ale warto brać poprawkę na liczby z opakowania.

Czy słuchawki z ANC za 34,95 zł mają sens?

Cudów nie ma co się spodziewać, ale za tę cenę dostajemy przede wszystkim ANC. To skrót od angielskiego "active noise cancelling" (aktywna redukcja szumów). Mikrofony wychwytują hałas z zewnątrz, a słuchawki dogrywają dźwięk o odwróconej fazie, który go "zeruje".

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Technologia najlepiej radzi sobie z jednostajnym szumem, na przykład warkotem silnika w autobusie, pociągu czy samolocie, gorzej z nagłymi dźwiękami i głosami. Przyda się więc w drodze do pracy, w podróży i w hałaśliwym biurze.

Test INNPoland pokazywał, że w droższych modelach ANC robi wyraźną różnicę, choć nie ma gwarancji, że sprzęt za 35 zł zbliży się do tego poziomu. Action zresztą nie pierwszy raz dorzuca do promocji słuchawki z ANC, bo w lipcu były to Philips T1500 za mniej niż 65 zł, tłumiące hałas do 25 dB.