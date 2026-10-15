Premier Donald Tusk. Sondaż IBRiS pokazuje, jak Polacy oceniają jego rząd po trzech latach. Fot. KPRM / Flickr

Trzy lata po wyborach parlamentarnych rząd Donalda Tuska dobrze służy Polsce zdaniem 42,1 proc. badanych, a źle według 49,3 proc. Sondaż IBRiS dla Radia Zet pokazuje jednak, że krytyków nie brakuje też tam, gdzie premier powinien mieć najwięcej zwolenników.

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Sondaż zrealizowano 2 i 3 października, ale trzecia rocznica wyborów z 15 października 2023 roku przypada właśnie dziś. Okazuje się, że krytycznie o rządzie Tuska wypowiada się co czwarty wyborca Nowej Lewicy i Trzeciej Drogi z tamtych wyborów.

Czy rząd Tuska dobrze służy Polsce? Polacy są podzieleni

"Czy Pana/i zdaniem rząd Donalda Tuska (KO, Lewica, PSL i Polska 2050) dobrze służy Polsce?" – brzmiało pytanie IBRiS. Odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało 21,4 proc. badanych, a "raczej tak" kolejne 20,7 proc., co daje 42,1 proc. zadowolonych.

Po przeciwnej stronie jest 49,3 proc., z czego aż 38,8 proc. odpowiada "zdecydowanie nie". To najliczniejsza pojedyncza odpowiedź w całym badaniu. Zdania nie ma 8,6 proc.

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Ankieterzy dzwonili do 1072 respondentów, a wywiady prowadzono metodą CATI, czyli telefonicznie, ze wsparciem komputera. Jak wyglądały nastroje dwa lata po wyborach, opisywaliśmy w naTemat.

Wyborcy Lewicy i Trzeciej Drogi oceniają rząd Tuska chłodniej niż KO

Wyniki rozbito według tego, na kogo respondenci głosowali w 2023 roku. Wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej rząd chwali 95 proc. (w tym 62 proc. odpowiada "zdecydowanie tak"), a krytykuje 4 proc. U wyborców Nowej Lewicy to 74 proc. na tak i 26 proc. na nie.

Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) wypada najsłabiej. Dobrze o rządzie mówi 62 proc. jej wyborców, ale "zdecydowanie tak" odpowiada tylko 13 proc. Źle ocenia go 27 proc.

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Po drugiej stronie sceny niespodzianek brak. Rząd negatywnie ocenia 92 proc. wyborców PiS (88 proc. odpowiada "zdecydowanie nie") i 82 proc. wyborców Konfederacji. Dobrze o gabinecie Tuska mówi 6 proc. wyborców PiS i 17 proc. Konfederacji.

Sondaż CBOS i koalicjanci KO pod progiem wyborczym

Dwa dni temu, we wtorek (13 października), pisaliśmy o sondażu CBOS, według którego do Sejmu weszłyby tylko cztery partie. Koalicja Obywatelska prowadziła w nim z wynikiem 28,6 proc., a jej poparcie rosło trzeci miesiąc z rzędu. Za nią były PiS (18,2 proc.), Konfederacja (12,8 proc.) i Konfederacja Korony Polskiej (7,3 proc.).

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