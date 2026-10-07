Nowy sondaż: Koalicja 15 października ma problem Fot. Flickr / Kancelaria Premiera

Spłynęły wyniki nowego sondażu partyjnego. Nie daje on jednak ulgi obecnie rządzącym. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, Koalicji Obywatelskiej i Lewicy zabrakłoby głosów do uzyskania większości. W tym układzie kryje się jednak kilka istotnych niuansów.

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Pracownia United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski przeprowadziła sondaż, w którym zadała pytanie respondentom, na które z ugrupowań oddaliby swój głos w wyborach parlamentarnych. Koalicja Obywatelska i Lewica nie osiągnęły już wystarczającej większości, czyli 231 mandatów – tak jak to było miesiąc wcześniej. Ubyło im 11 mandatów.

Wyniki nowego sondażu partyjnego. Koalicja rządząca ma problem

Szczegółowe wyniki sondażu z początku października prezentują się następująco:

Koalicja Obywatelska – 30,6 proc. (spadek o 0,9 pkt proc.) PiS – 18,0 proc. (wzrost o 0,8 pkt proc.) Konfederacja – 14,1 proc. (wzrost o 1,2 pkt proc.) Konfederacja Korony Polskiej (Grzegorz Braun) – 9,0 proc. (spadek o 1,9 pkt proc.) Lewica – 7,4 proc. (spadek o 1,4 pkt proc.) Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego – 5,7 proc. (wzrost o 0,4 pkt proc.).

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Progu wyborczego nie przekroczyłyby trzy partie, w tym obecny koalicjant KO, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 4,4 proc. W przypadku tej formacji mowa o lekkim wzroście o 0,6 pkt proc. od ostatniego badania. Przedostania uplasowała się Partia Razem, która otrzymała 3,9 proc. poparcia (tutaj też wzrost o 0,7 pkt proc.). Ostatnia nadal pozostaje Polska 2050 z 0,5 proc. głosów. W tym sondażu odpowiedź "nie wiem / trudno powiedzieć" wskazało 6,4 proc. badanych.

Te wyniki przeliczono też od razu na podział mandatów. Jak wskazał portal WP, Koalicja Obywatelska z Lewicą uzyskałaby tym razem 220 mandatów (to o 11 za mało, aby mieć minimalną większość).

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Natomiast zbierając razem wszystkie głosy prawicowych ugrupowań (PiS, Konfederacji, Korony Brauna i Rozwoju Plus Morawieckiego) uzbierałoby się w sumie 240 mandatów. Tutaj też pojawia się pewne "ale". Jarosław Kaczyński wielokrotnie powtarzał, że współpraca z formacją Grzegorza Brauna nie wchodzi w grę. Dlatego, gdyby ona jednak wypadła z tego zestawienia, prawicy też byłoby trudno zbudować większość.

Wzrosty i spadki w nowym sondażu

W sondażu United Surveys by IBRiS widać, że delikatnie rośnie wynik dla klubu Rozwój Plus, choć Morawiecki rzucił rękawicę Kaczyńskiemu i walczy o tych samych wyborców. Z wrześniowego 5,3 proc. poparcia wskoczyli na 5,7 proc.

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Jednocześnie PiS też lekko odbija w górę. We wrześniu jeszcze brakowało im 0,8 pkt proc. do 18 proc. Tym razem osiągnęli ten próg. Jednak już o solidniejszym wzroście poparcia można mówić w przypadku Konfederacji. Partia Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka umocniła swoją trzecią pozycję, uzyskując 1,2 pkt proc. więcej niż w badaniu z września. Nic dziwnego, że już wcześniej pisano, że Sikorski może usiąść z Mentzenem do rozmów.