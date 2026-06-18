Złe wieści dla Donalda Tuska po najnowszym sondażu partyjnym Fot. Shutterstock.com

Zgodnie z wynikami najnowszego sondażu partyjnego pracowni Research Partner, Koalicja Obywatelska wciąż przoduje na pozycji lidera, jednak na tym kończą się pozytywne wiadomości dla Donalda Tuska. Okazuje się, że może zabraknąć mu koalicjantów w Sejmie, aby dalej utrzymać władzę.

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Pracownia Research Partner przekazała redakcji naTemat wyniki najnowszego sondażu partyjnego, który przeprowadzono przy wykorzystaniu panelu Ariadna. Polakom zadano pytanie na jakie ugrupowanie polityczne zagłosowaliby, gdyby wybory parlamentarne miały odbyć się w najbliższą niedzielę.

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Wyniki najnowszego badania. KO zyskuje, ale koalicjanci pod progiem

W szczegółowym zestawieniu wyników na prowadzeniu utrzymuje się Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,5 proc., co oznacza wzrost o 0,9 p.p. w stosunku do wcześniejszego badania Research Partner przeprowadzonego w marcu. Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, które odnotowało wynik gorszy o 1,1 p.p., osiągając 25,3 proc. Taki układ sił wskazuje na rosnącą różnicę między pierwszym a drugim miejscem, co niewątpliwie może ucieszyć Donalda Tuska.

Podium zamyka Konfederacja, na którą zagłosowałoby 11,1 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 0,6 p.p. Do sejmowych ław weszliby jeszcze przedstawiciele Nowej Lewicy, uzyskując poparcie 8,9 proc. badanych (wzrost o 2,2 p.p.) oraz Korony Grzegorza Brauna, którą wskazało 6,7 proc. ankietowanych (wynik bez zmian).

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Na samym dole tabeli uplasowały się partie, które w tym badaniu nie zdołałyby przekroczyć wymaganego progu wyborczego i ostatecznie wylądowałyby poza Sejmem. Są to: Partia Razem (3,2 proc.), PSL (1,4 proc.), Polska 2050 (1,3 proc.) oraz inne, mniejsze partie (1,2 proc.) Grupa jeszcze niezdecydowanych osób wynosi natomiast ponad 9 proc. – a to może dużo zmienić w ostatecznym rozrachunku.

Podział mandatów w Sejmie. Prawica z większością

Jak te konkretne liczby odnoszą się do rzeczywistego rozstawienia mandatów w Sejmie? Prawdopodobnego podziału miejsc w poselskich ławach dokonał dla Research Partner dr Maciej Onasz, adiunkt w Katedrze Systemów Politycznych Uniwersytetu Łódzkiego, prowadzący badania rozkładu poparcia politycznego poszczególnych ugrupowań.

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Wyniki sondażu Research Partner.

Zgodnie z jego wyliczeniami Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 190 mandatów, a Zjednoczona Prawica na 155. Trzecią siłą w Sejmie byłaby Konfederacja, która wprowadziłaby 54 posłów. Swoją reprezentację miałaby również Lewica z 38 miejscami w poselskich ławach oraz Korona Grzegorza Brauna, której ostatecznie przypadłyby 23 mandaty.

Z tego podziału wyłania się jednak wyjątkowo gorzki obraz dla KO z Donaldem Tuskiem na czele. Obecna koalicja rządząca uzyskałaby bowiem łącznie jedynie 228 mandatów, podczas gdy partie opozycyjne miałyby do dyspozycji 232 mandaty.

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Wysoka deklarowana frekwencja

W najnowszym badaniu sprawdzono również gotowość Polaków do wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych. Z deklaracji respondentów wynika, że aż 68,8 proc. osób udałoby się w najbliższą niedzielę do urn.