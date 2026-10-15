Opakowanie po dezodorancie: do którego kosza wyrzucić? Fot. shutterstock / montaż: naTemat

Segregacja odpadów, nawet tych najbardziej prozaicznych, nie jest wcale tak prosta, jak mogłoby się wydawać. Z pewnością w wielu polskich domach pojawia się pytanie: "a do którego kosza to wyrzucić?". Podobny dylemat pojawia się po zużyciu dezodorantu. O kolorze worka, do którego ma trafić, decyduje jedna kwestia.

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Prawidłowa segregacja w przypadku opakowania po dezodorancie zależy od formy kosmetyku oraz surowca, z którego wykonano pojemnik. Zasady wyglądają inaczej dla dezodorantu w sprayu, w kulce (roll-on) albo w sztyfcie (stick). Warto jednak je poznać, aby w poprawny sposób dobrać kosz do odpadu – zła segregacja może czasem skończyć się karą dla mieszkańców całego osiedla.

Gdzie wyrzucić opakowanie po dezodorancie w sprayu?

Zastanawiasz się, co zrobić z pustą puszką po dezodorancie w sprayu? Jeśli opakowanie jest w pełni opróżnione, należy wrzucić je do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne – zazwyczaj takie opakowania są wykonane z aluminium lub stali.

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Pod żadnym pozorem nie wolno jednak zgniatać ani przebijać puszek, co do których nie ma pewności, że są puste. Pojemniki zawierające resztki gazu pod ciśnieniem stanowią poważne zagrożenie i nie mogą trafiać do zwykłych śmieci komunalnych. Najlepiej zanieść je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie zostaną odpowiednio zutylizowane – warto przy okazji sprawdzić, czy na PSZOK trzeba płacić.

Wrzucenie niepustej puszki do zwykłego pojemnika to nie tylko zagrożenie – za nieprawidłową segregację gmina może naliczyć podwyższoną opłatę za odbiór odpadów, nawet czterokrotnie wyższą od standardowej.

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Gdzie wyrzucić opakowanie po dezodorancie w kulce?

I tutaj poprawna odpowiedź zależy od kilku rzeczy. Czasem dezodorant w kulce ma plastikowe opakowanie. W takim przypadku można – po opróżnieniu – wyrzucić go do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Zazwyczaj jednak coś w środku takiego opakowania zostaje. Więc jeśli produkt nie został do końca zużyty, opakowanie po dezodorancie powinno się potraktować jako odpad zmieszany.

Jeśli jednak pojemnik jest ze szkła i na przykład posiada oznaczenie recyklingu, wyrzuć go do zielonego pojemnika na szkło. Tutaj jednak dochodzą kwestie nakrętek i aplikatora kulkowego, które ze szkła już raczej nie są. Jeśli to możliwe, należy je odseparować i wyrzucić do żółtego kosza na metale i plastiki.

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Sprawa komplikuje się też w przypadku opakowań zdobionych. Jeśli szklana buteleczka posiada trwałe dekoracyjne powłoki, nadruki lub nieodłączalne elementy z innych surowców, materiał ten nie nadaje się do standardowego przetworzenia. W takiej sytuacji cały zużyty dezodorant należy umieścić w czarnym pojemniku na odpady zmieszane.

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