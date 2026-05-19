Gdzie należy wyrzucić butelkę po oleju? Montaż: naTemat.pl

Jedna butelka wiele problemów. Wyrzucenie odpadków po oleju wcale nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. Istnieje kilka różnych kwestii, które należy wziąć pod uwagę. Zdarza się, że nieprawidłowe wyrzucenie butelki po oleju może być przestępstwem.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Prawidłowe sortowanie odpadów wcale nie jest proste. Wytyczne są bardzo ścisłe i co jakiś czas ulegają zmianie. W przypadku olejów sytuacja jest bardziej skomplikowana niż w przypadku większości odpadów. Oleje dzielimy na spożywcze i techniczne. To szeroka kategoria produktowa, która przechowywana jest w różnych typach pojemników.

Jeśli chodzi o oleje spożywcze, możliwe są w zasadzie dwie sytuacje. Butelka może trafić zarówno do zielonego, jak i żółtego pojemnika. Zależy to oczywiście od tego, z czego jest wykonana.

Kiedy butelka po oleju może trafić do zielonego pojemnika?

Do zielonego pojemnika wrzucamy odpady szklane, w tym butelki i słoiki po napojach i żywności. Oznacza to, że możemy wyrzucić tu także szklaną butelkę po oleju. Warto jednak pamiętać, że nie każdy odpad ze szkła można tu umieścić – świetnym przykładem są zużyte żarówki, przez częsty błąd segregacja śmieci traci sens i nie powinny one wpadać do tego samego kontenera. Taka sytuacja dotyczy również butelek po oliwie, olejach premium, olejach aromatyzowanych i olejach ekologicznych, które sprzedawane są w szklanych opakowaniach.

REKLAMA

Kiedy butelka po oleju może trafić do żółtego pojemnika?

Standardowe oleje roślinne, sprzedawane najczęściej w 1-litrowych butelkach plastikowych (np. tani olej rzepakowy), trafiają natomiast do żółtego pojemnika na tworzywa sztuczne. Podobna zasada obowiązuje przy innych plastikowych opakowaniach po żywności – np. kubek po jogurcie powinien trafić tylko do tego pojemnika, co dla wielu osób wciąż bywa zaskoczeniem.

Warto podkreślić, że mowa tu o pojemnikach, w których znajdują się minimalne ilości oleju. Problem zaczyna się w sytuacji, gdy próbujemy pozbyć się przeterminowanego oleju roślinnego lub takiego, który nie przypadł nam do gustu.

REKLAMA

A co z zawartością? Gdzie wyrzucić olej?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaleca wyrzucanie opakowań, w których nie ma zawartości. Nie oznacza to jednak, że olej wolno nam wylać. Powinien on zostać przelany do szczelnego pojemnika i dostarczony do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Pozbycie się oleju w ten sposób jest bezpłatne.

Pozostałości oleju np. z patelni, możemy wytrzeć papierowym ręcznikiem i wyrzucić do śmieci zmieszanych (mowa tu o małych ilościach).

Wlanie oleju do kanalizacji grozi jej zatkaniem. Tłuszcz tworzy w rurach twarde złogi, które uniemożliwiają prawidłowy przepływ wody. Co więcej, oleje zanieczyszczają wodę również ze względu na mniejszą gęstość i tworzenie warstwy na jej powierzchni. Jeśli dostaną się do środowiska, mogą skutecznie odciąć od tlenu faunę i florę w niewielkich zbiornikach wodnych.

REKLAMA

Z tego samego powodu nie można też kompostować tłuszczów razem z innymi pozostałościami. Natomiast w przypadku liści, kory czy ziemi warto wcześniej sprawdzić, gdzie wyrzucać odpady ogrodnicze, bo zasady tu również są dość konkretne.

Ze względu na tę szkodliwość za wylewanie oleju do kanalizacji lub gleby grożą surowe kary finansowe. Odpowiedzialnością za takie działanie może obarczyć nas także spółdzielnia mieszkaniowa. Jest to w końcu niszczenie wspólnej instalacji, której naprawa często angażuje wysokie środki finansowe.

Tych pojemników po oleju nigdy nie wyrzucaj do standardowych koszy

Skoro wiadomo już, gdzie należy wyrzucić butelki po oleju spożywczym, przyjrzyjmy się kwestii tego, gdzie wrzucić pojemniki po oleju do auta. Pojemniki po oleju silnikowym są odpadami niebezpiecznymi. Nawet niewielka ilość cieczy z nich może być silnie toksyczna dla środowiska. Dlatego nigdy nie wolno wrzucać ich do standardowych żółtych i zielonych kontenerów, a także do kontenerów na śmieci "zmieszane".

Szczegółowo wyjaśnialiśmy już w naTemat.pk, gdzie wyrzucać opakowania po oleju silnikowym i akcesoria samochodowe, bo to jeden z najczęściej mylonych obszarów segregacji. Pojemnik po oleju do samochodu powinien więc trafić do punktu PSZOK. Czasem zdarza się też, że taki odpad możemy zostawić u dystrybutora.

Dalsza część artykułu poniżej.

Jeśli natomiast chodzi o jego zawartość, ta również powinna trafić do lokalnego PSZOK-u, ewentualnie może zostać w warsztacie, który wykonywał wymianę. Zużyty olej silnikowy pod żadnym pozorem nie powinien zostać wylany do kanalizacji, zlewu lub kontenera na śmieci.

REKLAMA

Brak odpowiedniej utylizacji oleju silnikowego to przestępstwo przeciw środowisku, za które grożą surowe kary, a nawet nakaz rekultywacji terenu.

Czy butelki po oleju są zwrotne?

Jak podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, "Systemem kaucyjnym będą objęte: plastikowe butelki do 3 l i puszki do 1 l oraz szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 l". Dotyczy on jednak butelek i puszek po napojach. Oznacza to, że butelki po oleju nie są zwrotne. Tłuszcz jest niezwykle trudny do usunięcia w trakcie standardowych procedur recyklingu. Objęcie butelek po oleju systemem kaucyjnym wymagałoby dostosowania logistyki operatorów nie tylko do mycia i uzdatniania tego typu pojemników, ale też do zmian w zarządzaniu nimi w samych maszynach.

REKLAMA

Gęsty stary olej wydziela niezwykle nieprzyjemny zapach, który mógłby przyciągać do automatów i punktów składowania gryzonie i owady, a także byłby uciążliwy dla personelu.

Dalej masz wątpliwości? Sprawdź lokalne wymogi

Każda gmina w Polsce ma obowiązek ustanowienia regulaminu utrzymania czystości i porządku na jej terenie. Sprawdzając wymogi zawarte w tym dokumencie, masz 100 proc. pewności działania zgodnie z ekologicznymi wytycznymi.

By znaleźć ten dokument, zazwyczaj wystarczy wpisać w wyszukiwarkę frazę "zasady utrzymania czystości i porządku na terenie" lub "regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie" i dodać do niej nazwę gminy lub miasta.

REKLAMA