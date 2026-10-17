Dziennikarka naTemat Aleksandra Tchórzewska zdobyła prestiżowe wyróżnienie. Nagrodzono ją za dwa reportaże Fot. naTemat

XVII Gala Dziennikarzy Warmii i Mazur już za nami. Podczas uroczystości wręczono najważniejsze wyróżnienia dla ludzi mediów z regionu. Nagrodę Główną im. Seweryna Pieniężnego otrzymała Aleksandra Tchórzewska, dziennikarka naTemat związana z Warmią. To już drugi raz, kiedy została uhonorowana tym tytułem.

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17 października 2026 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie odbyła się XVII Gala Dziennikarzy Warmii i Mazur. To jedno z najważniejszych wydarzeń integrujących środowisko dziennikarskie i kulturalne regionu. To równiez okazja, by uhonorować dziennikarzy i ludzi mediów związanych z Warmią i Mazurami, docenić ich pracę oraz podkreślić znaczenie rzetelnego dziennikarstwa.

Nagrody im. Seweryna Pieniężnego i ks. Benedykta Przerackiego wręczone w Olsztynie

Podczas uroczystości wręczono najważniejsze nagrody przyznawane przez kapitułę konkursu, w tym Nagrodę Główną im. Seweryna Pieniężnego, Nagrodę Wolności Słowa im. ks. Benedykta Przerackiego oraz Nagrodę dla Młodego Dziennikarza, a także wyróżnienia w poszczególnych kategoriach i nagrody specjalne.

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Po raz drugi w historii gali przyznano również wyróżnienie w kategorii media obywatelskie, doceniające lokalne inicjatywy medialne i zaangażowanie mieszkańców w tworzenie debaty publicznej.

Aleksandra Tchórzewska z Nagrodą Główną im. Seweryna Pieniężnego

Prestiżową Nagrodę Główną im. Seweryna Pieniężnego otrzymała Aleksandra Tchórzewska, nasza dziennikarka związana z Warmią. To już drugi raz, kiedy została uhonorowana tym tytułem – po raz pierwszy otrzymała je w 2023 roku.

Dzisiaj Kapituła Konkursu doceniła ją za dwa reportaże oraz wywiad:

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Reportaż o technikach kryminalistyki z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie

W pierwszym z nich Aleksandra Tchórzewska z reporterską uważnością przyjrzała się pracy techników kryminalistyki z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Laureatka próbowała dowiedzieć się, z czym mierzą się ludzie, którzy pracują najbliżej śmierci, a jednocześnie pozostają niemal niewidoczni.

Materiał odsłania cichy, żmudny i obciążający wymiar policyjnej pracy, rzadko opisywany z taką bliskością. Jego siłą jest reporterska powściągliwość: mocne detale nie służą tu epatowaniu, lecz pokazaniu realnej ceny, jaką płaci się za codzienne obcowanie ze śmiercią i ludzkim cierpieniem.

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Piraci drogowi i akcja "Zwolnij, masz przed sobą życie"

Drugi reportaż powstał na podstawie materiału zebranego podczas wspólnej służby z policjantami warmińskiej drogówki. Był częścią redakcyjnej akcji "Zwolnij, masz przed sobą życie". To nie tylko opowieść o piratach drogowych i łamaniu przepisów, lecz także socjologiczny portret nas samych. Na drodze jak w zwierciadle odbijają się nasze postawy, emocje i słabości.

Obok kierowców aroganckich, agresywnych i przekonanych o własnej bezkarności są ludzie zagubieni, zalęknieni, przytłoczeni codziennością albo tak bardzo pochłonięci pośpiechem, że nie dostrzegają zagrożenia, jakie stwarzają dla innych. Ich historie pokazują, że za kierownicą spotykają się różne ludzkie postawy, ale konsekwencje nieodpowiedzialnych decyzji mogą dotknąć każdego z nas.

Wywiad o transplantacji w ramach akcji "Organy nie rosną na drzewach"

W wywiadzie z ks. kan. dr. Michałem Tunkiewiczem, kapelanem Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, Aleksandra Tchórzewska porusza temat transplantacji jako daru, który może ocalić życie drugiego człowieka.

Rozmowa powstała w ramach specjalnej akcji naTemat "Organy nie rosną na drzewach". Ksiądz opowiada o trudnych rozmowach z rodzicami i towarzyszeniu rodzinom w chwilach granicznych, przekonując, że nawet po śmierci dziecka jego życie może trwać w innym człowieku.

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– Sercem każdego reportażu są jego bohaterowie. Chciałabym podziękować wszystkim, którzy pozwolili mi stać się częścią swojej opowieści i obdarzyli mnie zaufaniem. Bez nich nie byłoby mnie tutaj – przekazała wzruszona laureatka.

Nagrodę główną otrzymała ex aequo z dziennikarzem Arturem Kalickim z TVP 3. Organizatorem Gali Dziennikarzy Warmii i Mazur oraz Konkursu im. Seweryna Pieniężnego jest Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie.

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