Esther McGregor i Emilio Sakraya zagrają w serialu "Fourth Wing. Czwarte skrzydło". AI podsyciło niezadowolenie Fot. kadr z serialu "Byliśmy łgarzami"; Shutterstock. Montaż: naTemat

"Fourth Wing. Czwarte skrzydło" będzie kolejną pozycją fantasy w repertuarze Prime Video. Serial na podstawie książki Rebecci Yarros znalazł już odtwórców ról Violet Sorrengail i Xadena Riorsona, wywołując tym samym falę niezadowolenia wśród sporej części fanów oryginału. Fandom ewidentnie cierpi z tego samego powodu, co miłośnicy "Dworu cierni i róż" Sarah J. Maas.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" i "Koło czasu" pokazały możliwości Prime Video w gatunku fantasy. Platforma odebrała również Netflixowi tytuł króla teen dram, odsłaniając przed widownią angażujące młodzieżowe projekty pokroju "Byliśmy łgarzami", "Sterling Point" i "Carrie". Biorąc to wszystko pod uwagę, można śmiało stwierdzić, że adaptacja "Fourth Wing" Rebecci Yarros trafiła we właściwe ręce.

Jak to bywa w środowisku czytelniczym, każdy ma odrębne wyobrażenia na temat powieści, a coś takiego jak casting idealny, który zaspokoi oczekiwania wszystkich, nie istnieje. Było zatem do przewidzenia, że pierwszoplanowa obsada "Fourth Wing" nie zdoła uzyskać jednogłośnej akceptacji. Pierwsze castingowe ogłoszenie serialu odsłoniło jednak niewygodną prawdę o BookToku, który tonie w fanowskich materiałach generowanych przez sztuczną inteligencję. Z tym samym problemem boryka się zresztą fandom "Dworu cierni i róż" Sarah J. Maas.

REKLAMA

Serial "Fourth Wing. Czwarte skrzydło" obsadził Violet i Xadena. Fani pochłaniają za dużo contentu AI

"Fourth Wing. Czwarte skrzydło" w ujęciu showrunnerki Meredith Averill ("Locke & Key") wreszcie ujawnił, kto zagra Violet Sorrengail i Xadena Riorsona. Rola zmagającej się z przewlekłą chorobą córki generał Lilith Sorrengail (dowódczyni Wojskowej Uczelni w Basgiacie) przypadła Esther McGregor, którą widzowie mogli oglądać we wspomnianym serialu "Byliśmy łgarzami" oraz thrillerze erotycznym "Babygirl" z Nicole Kidman. Jako syna księcia Fena Riorsona, przywódcy rebelii tyrrejskiej, obsadzono zaś Emilia Sakrayę, niemieckiego aktora marokańsko-serbskiego pochodzenia ("Plemiona Europy", "Warrior Nun").

"To nie jest moja Violet"; "To nie jest mój Xaden" – media społecznościowe momentalnie zalały takie komentarze. Krytyka fanów pojawiła się zwłaszcza pod adresem córki Ewana McGregora ("Trainspotting"), która ich zdaniem jest za wysoka na rolę niedoszłej adeptki Kwadrantu Skrybów.

REKLAMA

Trzeba jednak pamiętać, że mniej więcej połowa treści wrzucanych na TikToka przez czytelników "Fourth Wing" przedstawia wygenerowane przez sztuczną inteligencję sceny z uniwersum Empireum. Klipy AI ukazują postaci o idealnie symetrycznych twarzach – można by nawet rzecz, że wpisujące się w niedościgniony wzorzec piękna.

Co więcej, ogłoszenie wyników przesłuchań nie jest równoznaczne z wyrokiem. Odtwórców Violet i Xadena czekają jeszcze przymiarki kostiumów i długie sesje u charakteryzatora. Adaptacji uważnie przygląda się sama Yarros, więc nie ma powodów, by myśleć, że twórcy serialu nie wiedzieli, co robią, podejmując taką, a nie inną decyzję kreatywną. Szczegółów castingu nie podano, ale można zakładać, że McGregor i Sakrayę poddano testowi "chemii na ekranie". Najwyraźniej oboje zdali go śpiewająco.

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

Wspomnijmy, że producentami wykonawczymi serialu Prime Video są m.in. Michael B. Jordana ("Grzesznicy") i Jonathan Nolan ("Westworld"). Jeśli pierwszy sezon odniesie sukces, twórcy zekranizują pozostałe książki z pięciotomowej serii Empireum, która liczy na razie następujące pozycje: "Fourth Wing. Czwarte skrzydło", "Iron Flame. Żelazny płomień" i "Onyx Storm. Onyksowa burza".

O czym będzie fabuła serialu "Fourth Wing. Czwarte skrzydło"?

Fabuła "Fourth Wing. Czwartego skrzydła" skupia się na losach 20-letniej Violet Sorrengail, która miała iść w ślady swojego ojca-skryby, ale została zmuszona przez zaborczą matkę do wstąpienia do Wojskowej Uczelni w Basgiacie i zostania smoczym jeźdźcem. Po przejściu śmiertelnie niebezpiecznej próby krucha dziewczyna poznaje na uczelni Xadena Riorsona, syna "Wielkiego Zdrajcy" i arcywroga jej rodziny. Aby przeżyć, musi wykazać się nie lada sprytem.