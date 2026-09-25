Dave’s Hot Chicken wlatuje do Polski. Fot. fish socks / Pexels.com

Polacy najwyraźniej wciąż mają za mało fast foodów. Do kolejki po nasze żołądki ustawia się właśnie sieć wspierana przez globalnie rozpoznawalnych celebrytów. Ma plan na 25 lokali, "jednego z najlepszych kurczaków" i ogromną konkurencję.

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Do Polski wchodzi, a w zasadzie wlatuje, kolejny z rzędu fast food. Przypomnijmy – ekspansję na naszym rynku zapowiedziały niedawno Wingstop i Taco Bell. W kuluarach mówi się, że zęby na Polskę ostrzy także Wendy's. Okazuje się jednak, że trzecim protagonistą fastfoodowej batalii będzie (w wolnym tłumaczeniu) "Ostry Kurczak Dawida", czyli Dave's Hot Chicken.

Nudy? Nikt tak naprawdę o tej marce nie słyszał? Już się nam przejadło ultraprzetworzone jedzenie? Nic z tego – na czele kurczakowej ekspansji stoją bardzo znane nazwiska, które spokojnie wypromują markę w nadwiślańskiej krainie.

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Legenda głosi, że inwestorzy-celebryci, którzy zdecydowali się wesprzeć finansowo rozwój brandu Dave's Hot Chicken, byli absolutnie zachwyceni smakiem kurczaka, który został im zaserwowany w restauracji. I to właśnie w związku z tym olśnieniem postanowili wyłożyć na stół garnuszek dolarów, by napędzić wagon szybkiej obsługi z Nashville. Określenie tego mianem legendy to jednak, warto zaznaczyć, lekka przesada, bo są to ich własne słowa.

Celebryci jedzą kurczaka z Dave's Hot Chicken, aż im się uszy trzęsą

Jednym z "ambasadorów" marki jest całkiem popularny raper Drake. Jego zaangażowanie w Dave's Hot Chicken sięga tak absurdalnego poziomu, że w dzień jego urodzin lokale rozdają za darmo kanapki. To brzmi trochę jak żart, ale wcale nim nie jest. Jedynym warunkiem jest pobranie aplikacji fast foodu. Sceptyków zachęcam do zapoznania się z poniższym wpisem:

Osoby, które jednak nie kojarzą Drake'a, być może skojarzą legendarnego aktora Samuela L. Jacksona. On również zachwycił się smakiem Dave's Hot Chicken i zdecydował się na zainwestowanie w markę. Samuel L. Jackson przyznawał, że nie do końca był przekonany do pomysłu wchodzenia w taki biznes, ale ostatecznie nie mógł się nie skusić na aromatycznego i ociekającego tłuszczem kurczaka.

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Stosunkowo niedawno (w 2024 roku) w markę zaangażował się również muzyk Usher, bo to jeden z najlepszych kurczaków, jakie kiedykolwiek jadł. Przypadek Ushera jest o tyle nietypowy, że celebryta postanowił nie tylko wyłożyć pieniądze na stół, ale także samodzielnie otworzyć restaurację w Georgii.

Znanych nazwisk wokół Dave's Hot Chicken jest jeszcze więcej, ale są one kojarzone głównie lokalnie, jak np. Michael Strahan czy Maria Shriver.

Dalsza część artykułu poniżej.

25 lokali i 3 celebrytów – Dave's Hot Chicken to nie przelewki

Sieć dysponuje 400 "miejscówkami" i prawami do 1000 restauracji franczyzowych. W Polsce Dave's Hot Chicken planuje 25 lokali, które zachowają charakterystyczny styl inspirowany samym Los Angeles (tak, tym z Kalifornii!).

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Polska jest obecnie jednym z najciekawszych rynków gastronomicznych w Europie: rośnie szybko, ma młodą bazę konsumentów miejskich i pozostaje otwarta na nowe koncepty. Dania z kurczaka są już silną kategorią, ale widzimy wyraźne miejsce dla marki, która łączy jakość produktu z atmosferą, charakterystycznym designem i doświadczeniem, którym goście chcą dzielić się w mediach społecznościowych. Lea Ganen, European Business Development Director w Azzuri Group cytowana przez portal dlahandlu.pl