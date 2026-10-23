Marta Nawrocka
Marta Nawrocka porównana do Jolanty Kwaśniewskiej. Fot. shutterstock

Jak Marta Nawrocka wypada w roli pierwszej damy? Trenerowi mentalnemu i motywacyjnemu Jakubowi Bączkowi wystarczyło kilka zdań, aby porównać ją do Jolanty Kwaśniewskiej. – Nie jesteśmy ani naiwni, ani ślepi. Są to osoby z różnych środowisk, światopoglądów – przyznał.

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Marta Nawrocka pierwszą damą jest od 6 sierpnia 2025 roku. Od tamtego czasu wiele się wokół niej wydarzyło. Po pierwsze jej życie od tamtego momentu zmieniło się o 180 stopni, bowiem wcześniej nie była osobą publiczną, a funkcjonariuszką Służby Celno-Skarbowej w stopniu rachmistrza – Marta Nawrocka w pracy nosiła broń.

Jak dotąd żona Karola Nawrockiego zaangażowała się we wspieranie sportu wśród młodych i kobiet. Włączała się też w inicjatywy związane z walką z hejtem. Nie obyło się także bez kontrowersji. Szerokim echem odbił się jej wywiad, który wyemitowano w TVN24 w lutym br. Na falę komentarzy Kryńska z TVN24 reagowała po wywiadzie z Nawrocką publicznie. Szczególnie głośne fragmenty rozmowy dotyczyły tematów metody in vitro. Do tematu pierwsza dama wróciła później u Bogdana Rymanowskiego i wtedy już jasno powiedziała o in vitro.

Porównał Nawrocką i Kwaśniewską.

Choć w pierwszych miesiącach wypadała w sondażach świetnie – była drugą najlepiej ocenianą pierwszą damą po Jolancie Kwaśniewskiej – to z czasem pozytywnych opinii zrobiło się mniej (w nowym sondażu życie Nawrocką zweryfikowało – straciła 17 p.p.).

W drugiej połowie października Jakuba B. Bączka – trenera mentalnego i motywacyjnego zapytano, jak ocenia obie prezydentowe: Nawrocką i Kwaśniewską.

Na początku zwrócił uwagę na pewien ważny aspekt: doświadczenie. Podkreślił, że należy wstrzymać się od radykalnych opinii, dopóki Nawrocka nie zdobędzie porównywalnego doświadczenia jak Kwaśniewska.

– Panią Jolantę Kwaśniewską znam i obserwuję od lat. Pani Marta Nawrocka zaczyna przygodę jako pierwsza dama. To wszak jest okres dość krótki, więc trudno jest o jakiekolwiek porównania. No i też nie jesteśmy ani naiwni, ani ślepi. Są to osoby z różnych środowisk, światopoglądów – powiedział i dodał, że chętnie porozmawiałby z obecną pierwszą damą, aby ją lepiej poznać.

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Ekspert zaznaczył, że Marta Nawrocka jako pierwsza dama ma ogromne pole do działań na rzecz Polaków – oby tylko dobrze to wykorzystała, to osiągnie sukces porównywalny do Kwaśniewskiej.

Nawrocka kontra Kwaśniewska. Pierwsza ma jeszcze czas

– Pani Marta sobie tu świetnie poradzi. Sensownym kierunkiem jest służyć Polkom i Polakom, bo przywilej bycia pierwszą damą – i to stanowisko, które się wiąże z różnymi obowiązkami, ale też uposażeniami, na które składa się podatnik – jest doskonałym miejscem do tego, żeby zrobić coś dobrego i coś po sobie zostawić – tłumaczył.

Widzi w niej jednak potencjał na dobrą pierwszą damę. Jej poprzedniczka z lat 1995–2005 potrafiła go wykorzystać. – Pani Marta ma w sobie dużo dobrego serca, dużo zainteresowania Polkami i Polakami. W jaki sposób to zrobi? Tego nie wiemy. Czas to pewnie oceni. Pani Jolanta Kwaśniewska jest fantastycznym wzorem i trendsetterką tego, w jaki sposób urząd pierwszej damy można wykorzystać dla dobra rodaków – skwitował Jakub B. Bączek.