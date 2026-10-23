Pełczyńska-Nałęcz rzuca teką. Koalicja świętuje, ale Tusk ma twardy orzech do zgryzienia. fot. naTemat

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłasza polityczne zwycięstwo i odchodzi z rządu. Koalicjanci żegnają ją z ostentacyjną ulgą, ale za falą złośliwości kryje się pytanie o przyszłość Polski 2050 i rządu. Wymiana ministra nie kończy walki o wpływy, a prawdziwy sprawdzian dopiero przed Donaldem Tuskiem i Szymonem Hołownią.

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"Wartości są dla mnie ważniejsze niż stołki" – tak Pełczyńska-Nałęcz uzasadniła decyzję o odejściu z rządu. Bezpośrednim powodem stało się głosowanie dotyczące zniesienia dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Tyle że Sejm odrzucił zmianę, przed którą minister przestrzegała. Dlaczego więc polityczka odchodzi właśnie wtedy, gdy wygrała? Co ten ruch oznacza dla Tuska i Hołowni oraz dlaczego obsada zwolnionego resortu może wywołać kolejne napięcia?

Zwycięstwo, które stało się powodem odejścia

Za odrzuceniem zmiany opowiedziało się 215 posłów, za jej przyjęciem – 213. Dziewięciu wstrzymało się od głosu. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie świętowała jednak sukcesu. Zarzuciła koalicjantom, w tym znacznej części posłów z własnej formacji, że stanęli "przeciw ludziom, a za politykierskimi układami".

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Sam wynik głosowania nie tłumaczy tak radykalnego kroku. Spór o samorządy mógł być pretekstem do ogłoszenia decyzji dojrzewającej znacznie wcześniej. Napięcie między minister a premierem narastało przecież od miesięcy.

Pełczyńska-Nałęcz budowała wizerunek polityczki niezależnej, zabiegającej o zmiany na rynku mieszkaniowym i gotowej publicznie spierać się z partnerami. Tusk oczekiwał współpracy w koalicji, której uczestnicy reprezentują różne interesy i elektoraty. Ten konflikt dotyczył zarówno programu, jak i sposobu sprawowania władzy.

Wicepremier dla Tuska, rozczarowanie dla Polski 2050

W tle pozostaje sprawa stanowiska wicepremiera. Pełczyńska-Nałęcz zabiegała o wzmocnienie swojej pozycji, tymczasem premier zdecydował się wystąpić o powołanie na tę funkcję Andrzeja Domańskiego.

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Stawką nie był wyłącznie prestiż. Dla mniejszego koalicjanta taki awans oznaczałby potwierdzenie, że współdecyduje o kierunku działań rządu. Wybór polityka z obozu Tuska wysyłał przeciwny sygnał: przy najważniejszym stole premier widzi przede wszystkim swoich ludzi.

Nie oznacza to jednak, że ambicje Pełczyńskiej-Nałęcz miały pełne poparcie jej środowiska. Z ostatnich miesięcy wyłania się obraz polityczki coraz bardziej osamotnionej, także we własnej formacji.

Koalicjanci odetchnęli. Ale dlaczego czekali?

Reakcje na odejście minister były bezlitosne. Tomasz Trela napisał, że ceni ją za to, "że wreszcie odeszła". Witold Zembaczyński rzucił "ozięble żegnamy". Jan Filip Libicki sięgnął po przysłowie "baba z wozu, koniom lżej", zarzucając jej brak umiejętności współpracy oraz toksyczne zachowania. Jednak bez odpowiedzi pozostaje pytanie: skoro współpraca była tak trudna, dlaczego wszyscy czekali, aż minister sama zrezygnuje?

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Szymon Hołownia przekazał z kolei, że klub Polski 2050 dowiedział się o decyzji z mediów. Zapewnił przy tym, że ugrupowanie pozostaje w koalicji. Teraz musi pokazać, że potrafi nie tylko uspokajać wyborców, lecz także odbudować polityczną siłę swojej partii.

Odejście jednej minister nie oznacza automatycznie rozpadu większości. Najważniejsze może okazać się jednak to, kto przejmie resort funduszy.

Osoba kompromisowa mogłaby wyciszyć napięcia. Przejęcie ministerstwa przez Koalicję Obywatelską groziłoby natomiast kolejnym sporem o marginalizowanie mniejszych partnerów. Dla Polski 2050 byłby to test realnego wpływu na rząd.