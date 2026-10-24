transmiter FM
UKE bezlitosne dla transmiterów FM. Większość modeli oblała testy Fot. M-Production / Shutterstock

Podłączasz do gniazda zapalniczki, parujesz z telefonem, ustawiasz wolną częstotliwość w radiu i gotowe. Transmitery FM to zbawienie dla kierowców starszych aut. Kontrola państwowego regulatora wykazała jednak, że producenci nagminnie lekceważą przepisy radiowe. Większość modeli to szkodliwy szmelc.

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Transmiter FM to genialny wynalazek, który ratuje właścicieli starszych samochodów przed nudą i kosztowną wymianą radia. Problem w tym, że to miniaturowy nadajnik radiowy, który musi spełniać surowe normy. Kontrolerzy UKE wzięli pod lupę urządzenia znanych marek i ujawnili skalę technicznych nieprawidłowości.

Tani gadżet z gniazda zapalniczki na celowniku UKE

Kto z nas tego nie zna: wsiadasz do leciwego auta, przekręcasz kluczyk i gra ci tylko radio, bo CD też dawno umarło, odtwarzacz kaset nie działa, co nie jest problemem, bo i tak nie masz kaset. Wymiana całego panelu na nowoczesną stację z dotykowym ekranem to często wydatek rzędu kilkuset lub nawet kilku tysięcy złotych – gra niewarta świeczki w aucie wartym niewiele więcej.

Zbawieniem jest transmiter FM z modułem Bluetooth. Kosztuje kilka dyszek, wtyka się go w gniazdo zapalniczki, łączy ze smartfonem, a sygnał z telefonu przesyła na wolnej fali radiowej wprost do fabrycznych głośników.

Problem w tym, że wtykając transmiter do zasilania, instalujemy w samochodzie prawdziwy nadajnik radiowy. A nadajniki podlegają w Polsce skomplikowanym przepisom. Sprawę postanowił zbadać Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) – i wyniki tej kontroli mogą mocno zaskoczyć.

Na marginesie: warto pamiętać, że odbiornik w samochodzie też podlega obowiązkowi rejestracji.

Laboratorium UKE: większość modeli oblała egzamin

Pracownicy Departamentu Kontroli UKE wzięli na warsztat 10 losowo wybranych, popularnych modeli transmiterów FM, które były dostępne w polskich sklepach stacjonarnych i internetowych. Sprawdzano nie tylko papiery i oznaczenia CE, urządzenia zabrano też do Centralnego Laboratorium Badań Technicznych UKE.

Większość przetestowanych modeli nie spełniała wymogów. W efekcie interwencji Prezesa UKE 6 modeli transmiterów FM wycofano z obrotu, w 2 modelach producenci musieli poprawić braki formalne. Tylko 2 były w porządku: Savio TR-14 oraz Savio TR-15. Te urządzenia przeszły testy wzorowo – spełniły zarówno wymogi formalne, jak i techniczne w laboratorium.

Problemy miały urządzenia popularnych marek:

  • Reinston ultra TRA02: podwójna wpadka – błędna deklaracja zgodności oraz wykorzystywanie częstotliwości radiowych niezgodnie z przepisami.
  • Xblitz X650: wada formalna (nieprawidłowa deklaracja) i niezgodne z prawem korzystanie z częstotliwości.
  • Xblitz X450: formalnie wszystko się zgadzało, ale testy laboratoryjne wykazały nieprawidłową pracę na częstotliwościach radiowych.
  • Reinston TRA03: papiery w porządku, ale w laboratorium poległ na niezgodnym z przepisami wykorzystaniu częstotliwości.
  • Vakoss TC-B435: poważna wpadka techniczna – urządzenie wytwarzało nadmierne zaburzenia elektromagnetyczne, a w instrukcji brakowało danych o mocy i częstotliwościach.
  • Arkas BT71D: przeszedł testy techniczne w laboratorium, ale miał braki w oznaczeniach producenta i adresie.
  • Peying URZ0465-3 oraz Peiying URZ0461: oba modele technicznie były sprawne i bezpieczne radiowo, jednak brakowało na nich pełnych danych identyfikacyjnych producenta. One nie zostały wycofane z rynku, dystrybutorzy muszą uzupełnić informacje na etykietach.
    • UKE skontrolował transmitery FM
    UKE skontrolował transmitery FM do aut. 6 modeli wycofano z obrotu Fot. UKE.gov.pl

    Problem nie dotyczy zresztą tylko transmiterów. Szokujące wyniki testów wskazują, że produkty z Temu i Shein, które masowo trafiają do polskich domów i samochodów, bywają bardzo niebezpieczne.

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    IKEA cicho podmienia sprzęt smart home. Różnicę robi podpis drobnym druczkiem

    Dlaczego zły transmiter to nie tylko sprawa urzędu?

    Źle zaprojektowane urządzenia to realny problem dla użytkownika i otoczenia. Transmiter bez odpowiednich filtrów elektromagnetycznych (jak w przypadku wykazanym przez UKE w modelu Vakoss) potrafi generować pisk i trzaski nie tylko w głośnikach. Zdarza się, że zakłóca działanie fabrycznych czujników cofania, wariuje wskaźnik temperatury albo całkowicie odcina zasięg CB-radia.

    Jeśli urządzenie emituje sygnał o zbyt dużej mocy lub na niewłaściwych częstotliwościach, kierowca stojący obok ciebie na światłach zamiast wiadomości radiowych może usłyszeć w swoich głośnikach twoją rozmowę telefoniczną albo playlistę.

    Warto przy okazji przypomnieć, po co w ogóle sięgamy po takie rozwiązania. Bezprzewodowe połączenie z głośnikami pozwala odłożyć smartfon, a to istotne, bo – jak opisywaliśmy – policja wlepia mandat w wysokości nawet 3000 zł za korzystanie z nawigacji, jeśli trzymamy telefon w ręku.

    UKE radzi, na co zwrócić uwagę przed zakupem

    Transmiter FM wciąż pozostaje genialnym, budżetowym ratunkiem dla starszych samochodów. Aby jednak nie kupić niebezpiecznego elektrośmiecia, warto trzymać się kilku prostych zasad:

  • Unikaj podejrzanie tanich "no-name'ów" z zagranicznych platform: jeśli urządzenie kosztuje kilkanaście złotych, nie ma podanej marki ani danych importera, nikt nie badał go pod kątem emisji fal.
  • Szukaj pełnych danych producenta: na obudowie lub opakowaniu musi znajdować się nazwa producenta, zarejestrowany znak towarowy, dokładny adres pocztowy oraz znak CE.
  • Sprawdź instrukcję obsługi: prawidłowo wprowadzony na rynek sprzęt radiowy musi zawierać w instrukcji informację o zakresie częstotliwości pracy (np. 87,5–108 MHz) oraz maksymalnej emitowanej mocy fal radiowych.
  • Weryfikuj czarne listy: UKE na bieżąco publikuje w swoim Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) wykaz produktów niespełniających wymagań. Przed zakupem warto rzucić na nią okiem.

    • Ta sama zasada z oznaczeniem CE dotyczy zresztą całej masy samochodowych akcesoriów. Pokazywaliśmy to na przykładzie kontroli Inspekcji Handlowej w poradniku jak kupić okulary przeciwsłoneczne, gdzie zakwestionowano 10 z 15 badanych modeli.