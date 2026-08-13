IKEA wprowadza nowy gadżet smart hone. Fot. Pexels.com / Travel with Lenses

IKEA wprowadziła właśnie do sprzedaży nowy gadżet do inteligentnego domu. Kosztuje mniej od poprzednika i otwiera oświetlenie IKEA na urządzenia i systemy innych producentów. To niewielka premiera, która może sporo zmienić dla osób aranżujących smart home w przystępnej cenie.

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Po wycofaniu ulubionych mebli Polaków i wprowadzeniu na rynek lizaków o smaku klopsików, w końcu przyszedł czas na nieco lepsze wiadomości ze Szwecji. IKEA do swojej oferty dorzuca gadżet, który dopełnia ofertę firmy w zakresie rozwiązań smart home. Mowa tu o zasilaczu do sterowania bezprzewodowego o dźwięcznej nazwie DUBBELKISEL.

Produkt trafił do globalnej oferty szwedzkich sklepów 11 sierpnia, ale już od jakiegoś czasu pojawiały się informacje na jego temat jego premiery (pierwsze pogłoski o DUBBELKISEL pojawiły się w lutym 2026 roku). Co ciekawe, IKEA nigdzie nie wspomina o nim na swoich mediach społecznościowych, można więc przyjąć (z pewnym przymknięciem oka), że jest to "tajna" premiera.

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Urządzenie zastępuje zasilacz TRÅDFRI. Co warto zauważyć – DUBBELKISEL jest wyraźnie tańszy, a techniczne parametry ma bardzo podobne. Kosztuje 110 złotych, a jego poprzednik (który wciąż jest dostępny w niektórych marketach) aż 130 złotych.

Oba rozwiązania wymagają jednak nabycia kabla zasilającego FÖRNIMMA, który kosztuje od 10 do 20 złotych. Jeśli mamy TRÅDFRI ze sprawnym kablem i chcemy się przesiąść na nowszą wersję, nie musimy kupować kolejnej FÖRNIMMY.

Co od razu rzuca się w oko – DUBBELKISEL jest wyraźnie ładniejszy niż TRÅDFRI. Choć akurat tu różnica może nie mieć żadnego znaczenia, gdyż rozwiązania te raczej są schowane głęboko za meblami.

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Co potrafi nowy gadżet smart home z IKEA?

DUBBELKISEL ma pozwolić na bezprzewodowe sterowanie zintegrowanym oświetleniem. Mowa tu o rozwiązaniach zintegrowanych z systemem IKEA Home smart (ale nie tylko – o tym zaraz). Urządzenie działa z bramką DIRIGERA i umożliwia kontrolowanie świateł na wielu poziomach – ściemniania, włączania, wyłączania, ustawiania harmonogramów i uruchamiania oświetlenia z gotowych "presetów", czyli w języku IKEA "scen".

To swoisty "mózg", który pozwala na integrowanie oświetlenia meblowego, np. taśm LED pod szafkami lub w witrynach, a także listew oświetleniowych w szafach. Dzięki niemu nie trzeba wymieniać oświetlenia w przypadku chęci zmodernizowania go do poziomu "smart" (co zresztą wiąże się z dodatkowymi kosztami, wyborem odpowiedniego środowiska i jest uciążliwe logistycznie, nie wspominając o tym, że często kończy się stworzeniem garści elektroodpadów). Nie to jest jednak tu najważniejsze.

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Nowy gadżet IKEA może zmienić trochę zasady gry na polskim rynku inteligentnych mieszkań i domów, ze względu na jedną kluczową integrację. Przy ofercie widać niepozorny zapis "Zgodność ze standardem Matter".

IKEA idzie pod prąd – mniej znaczy więcej

DUBBELKISEL ma korzystać więc ze standardu łączności, który współpracuje nie tylko z IKEA Home smart, ale także systemami Amazona, Philipsa, Apple'a, Google'a, Homey czy Samsunga. Co więcej, nie wymaga wykorzystania dedykowanego huba jak poprzednie rozwiązanie. Wystarczy rozwiązanie wspierające technologię Matter over Thread.

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W praktyce oznacza to, że, możliwe jest wdrażanie różnych rozwiązań smart home, od kilku producentów jednocześnie. IKEA wpisuje się tym samym w pewien trend, który na rynku inteligentnych mieszkań i domów promują firmy technologiczne zrzeszone w ramach Connectivity Standards Alliance (CSA).