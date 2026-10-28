Nie trać czasu na "Inną mamusię" z Jessicą Chastain. Sięgnij dla odmiany po bajkę z 2009 roku Fot. materiał prasowy. Montaż: naTemat

"Inna mamusia" z Jessicą Chastain przyciągnął przed duży ekran aż 100 tys. widzów w Polsce. Według ocen horror w reżyserii Roba Savage'a pozostawia jednak wiele do życzenia. Jeśli macie ochotę na produkcję z podobnej fabule, wystarczy, że cofniecie się do 2009 roku.

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Jesienią kino i telewizja stoją pod znakiem horrorów. W minionym tygodniu na srebrny ekran trafił paranormalny film grozy zatytułowany "Inna mamusia" Roba Savage'a, reżysera "Hosta" i "Boogeymana". Zagraniczni krytycy i widzowie okrzyknęli tytuł jednym z najgorszych i najbardziej rozczarowujących horrorów 2026 roku. W agregatorze Rotten Tomatoes produkcja z Jessicą Chastain (laureatką Oscara za "Oczy Tammy Faye") została obrzucona "zgniłymi pomidorami", zdobywając tylko 19 proc. pozytywnych recenzji wśród dziennikarzy.

W opiniach powtarzają się zarzuty, że Savage nakręcił nudny i przewidywalny film, który ani trochę nie wywołuje ciarek na plecach. O czym jest fabuła "Innej mamusi"? Bela ma zapracowaną mamę i bezrobotnego tatę, który przejmuje niemalże wszystkie obowiązki w domu. Siedmiolatkę nawiedza istota przypominająca jej rodzicielkę, która prosi dziecko o to, by wpuściło ją do swojego serca. Brzmi znajomo? W 2009 roku widzieliśmy już coś podobnego.

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Daruj sobie "Inną mamusię". Film animowany z 2009 roku jest o niebo lepszy od nowego horroru

"Koralina i tajemnicze drzwi" Henry'ego Selicka ("Wendell & Wild") to film animowany LAIKA Studios ("Kroniki lasu. Wildwood") skupiający się na przygodach wykreowanej przez Neila Gaimana nastolatki o imieniu Koralina Jones. Akcja zabiera nas do deszczowego Oregonu. Dziewczynka razem ze zmęczonymi życiem rodzicami przeprowadza się do starego domu w stylu wiktoriańskiego gotyku. Bohaterka nie dogaduje się zwłaszcza z matką, która wykazuje mało zainteresowania swoją córką.

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Pewnego wieczoru Koralina znajduje w nowej sypialni drzwiczki, które stanowią tunel do alternatywnej rzeczywistości. Po drugiej stronie "włazu" rodzice protagonistki zamiast oczu mają czarne guziki, a w zachowaniu różnią się od swojego pierwowzoru tym, że uwielbiają spędzać czas z córką. Tutaj jednak nic nie jest tak kolorowe, jak mogłoby się wydawać.

"Koralinę" ożywiono za pomocą animacji poklatkowej, która ściągnęła do multipleksów mnóstwo dzieci z rodzicami. Adaptacja okazała się jednak zbyt mroczna dla najmłodszej części widowni (niektórzy do dziś uważają ją za najgorszy film dla dziecka). Na własne oczy widziałam, jak uczestnicy seansu wychodzili w połowie filmu z sal kinowych. W dziele Selicka również pojawia się wątek "innej mamy", która nie jest tym, za co się podaje.

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