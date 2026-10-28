Polskie firmy gwałtownie przykręcają kurek z pieniędzmi Fot. Pormezz / Shutterstock

Jeśli planujesz wizytę w gabinecie szefa z wnioskiem o podwyżkę, przygotuj się na twarde lądowanie. Z najnowszego raportu NBP wynika, że polskie firmy zaciągają hamulec ręczny. Zaledwie co 4. przedsiębiorstwo w kraju zamierza w najbliższym czasie podnieść płace, a oferowane stawki są dalekie od oczekiwań.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Średnio 4,4 procent – tyle wynosi dziś przeciętna planowana podwyżka w polskim biznesie. To wynik wyraźnie poniżej wieloletnich standardów. Pracodawcy przestają licytować się na stawki, bo presja płacowa gwałtownie opada, a zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw niemal stanęło w miejscu.

Idziesz po podwyżkę? Możesz usłyszeć "nie"

Czas, kiedy pracownik mógł wejść do gabinetu przełożonego z listą roszczeń i niemal z automatu otrzymać 10 czy 15 procent podwyżki, dobiegł końca. Najnowszy, kwartalny raport z monitoringu Narodowego Banku Polskiego – oparty na badaniu reprezentatywnej próby 2516 przedsiębiorstw niefinansowych – nie pozostawia złudzeń. Polskie firmy gwałtownie przykręcają kurek z pieniędzmi. Zamiast licytacji na wynagrodzenia wchodzimy w fazę chłodzenia rynku.

REKLAMA

Zaledwie 25,7 proc. firm planuje podnieść wynagrodzenia w perspektywie najbliższego kwartału. To wyraźny spadek z poziomu 28,1 proc. kwartał wcześniej. Wynik ten wypada blado na tle wieloletniej średniej, która wynosi 34,2 proc. Oznacza to, że odsetek przedsiębiorstw skłonnych do dzielenia się zyskiem z załogą jest o niemal 9 punktów procentowych niższy niż zazwyczaj w polskiej gospodarce.

Ci nieliczni, którzy w ogóle planują jakiekolwiek korekty płac, zamierzają dorzucić pracownikom średnio zaledwie 4,4 proc. Dla porównania: historyczna norma dla tego wskaźnika to 5,8 proc. Przy obecnych cenach w sklepach i na stacjach benzynowych taka "podwyżka" w ujęciu realnym ledwie pokrywa bieżące rachunki.

REKLAMA

Co prawda w horyzoncie 12 miesięcy podwyżki zapowiada 65,3 proc. ankietowanych przedsiębiorstw, ale również tam dominują ostrożność i asekuracja: średnia roczna zmiana ma wynieść niespełna 4,9 proc. Biznes po prostu rozkłada kosmetyczne korekty na raty, unikając jak ognia skokowego pompowania kosztów stałych.

Sygnały tego zwrotu widać było już w danych urzędu statystycznego. Pisaliśmy o nich w tekście najnowsze dane GUS o pensjach: koniec z koncertem życzeń – realny wzrost płac jest coraz słabszy.

Pracownicy stracili oręż

Dlaczego pracodawcy mogą sobie pozwolić na tak twarde stawianie granic? Ponieważ pracownicy nie mogą już tak łatwo zmienić pracy. W drugim kwartale zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych wzrosło o symboliczne 0,1 proc. rok do roku (wobec 0,7 proc. w pierwszym kwartale).

REKLAMA

Co bardziej wymowne: aż 46,8 proc. przedsiębiorstw zmniejszyło stan zatrudnienia, podczas gdy zwiększenie liczby etatów zadeklarowało 42,1 proc. podmiotów. Mówiąc wprost: w Polsce więcej firm redukuje załogi, niż tworzy nowe miejsca pracy.

Podobny obraz dały wcześniejsze odczyty, które omawialiśmy w materiale przeciętne wynagrodzenie w maju mocno w dół, pracownicy wściekli po cięciu premii – zatrudnienie spadło wtedy o 0,9 proc. rok do roku.

Słabnie również sama presja płacowa. O ile jeszcze rok temu pracownicy masowo żądali rekompensat drożyzny, o tyle w trzecim kwartale nacisk na wzrost wynagrodzeń odczuwało 61,4 proc. firm (spadek z 62,1 proc., przy średniej wieloletniej wynoszącej 66,7 proc.).

Swoje zrobiła też najniższa od lat podwyżka płacy minimalnej. Jak przypominaliśmy w tekście wzrost minimalnej pensji w 2026 roku, Polacy nie będą jednak zadowoleni, chodziło o 140 zł brutto, czyli niespełna 95 zł "na rękę". Ostateczną kwotę rząd ustalił samodzielnie, o czym informowaliśmy w materiale tyle wyniesie płaca minimalna w 2026 roku, Rada Ministrów podjęła decyzję – porozumienia z Radą Dialogu Społecznego nie osiągnięto.

Nie koszty pracy, a rachunki za prąd

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną zmianę w mentalności polskich menedżerów. Do niedawna to rosnące koszty pracy były wskazywane jako główny powód podnoszenia cen towarów na półkach i usług. Dziś ten argument schodzi na dalszy plan.

REKLAMA