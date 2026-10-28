Charlie Weasley pojawi się w pierwszym sezonie serialowego rebootu "Harry'ego Pottera". Chyba wiem, kiedy go spotkamy Fot. materiał prasowy

W serialu "Harry Potter" poznamy postać z książek, której zabrakło w filmach z Danielem Radcliffem. Co ciekawe, bohater ten pierwszy raz występuje w "Czarze Ognia", a w reboocie ujrzymy go już w pierwszym sezonie adaptującym "Kamień Filozoficzny". Mam pewne przypuszczenia dotyczące okoliczności, w jakich go spotkamy.

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Pierwszy odcinek serial "Harry Potter" obejrzymy w Boże Narodzenie na kanale HBO i w serwisie streamingowym HBO Max. Nowa adaptacja bestsellerowej serii J.K. Rowling, która swoimi transfobicznymi wypowiedziami zraziła do siebie wielu fanów, ma być wierniejsza oryginałowi niż filmy z lat 2001–2011. W roli "chłopca, który przeżył" zamiast Daniela Radcliffe'a ujrzymy szkockiego aktora Dominica McLaughlina. Jego przyjaciółmi, Hermioną Granger i Ronem Weasleyem, zostaną zaś Arabella Stanton i Alastair Stout.

Reboot poświęcony sierocie, która rozpoczyna naukę w Szkole Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie, ma być sztandarową produkcją giganta streamingu w nadchodzących latach. Drugi sezon dostał już zielone światło, a budżet pierwszej odsłony serialu miał dorównać wydatkom przeznaczonym na produkcję kinowego "Księcia Półkrwi". Ostatnio twórcy ogłosili, kto w telewizyjnej adaptacji wcieli się w Lily Evans i James Pottera. Na dodatek ujawnili tożsamość odtwórcy roli jednego z synów Molly i Artura Weasleyów.

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Charlie Weasley pojawi się w 1. sezonie "Harry'ego Pottera". Chyba wiem, w jakiej scenie go zobaczymy

Jak podaje amerykański tygodnik rozrywkowy "Variety", w pierwszym sezonie "Harry'ego Pottera" wystąpi Harry Gilby, gwiazdor dramatu historycznego "Siedmiu królów musi umrzeć" Netflixa, któremu powierzono rolę Charliego Weasleya, drugiego najstarszego dziecka państwa Weasleyów. W filmach imię badacza smoków przewijało się jedynie w rozmowach, a jego twarz mogliśmy zobaczyć przez sekundę w "Więźniu Azkabanu". Była widoczna na fotografii wykonanej podczas rodzinnych wakacji w Egipcie.

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Charlie Weasley pojawia się we własnej osobie dopiero w "Czarze Ognia", gdy Harry natrafia na niego w Norze przed Mistrzostwami Świata w Quidditchu. W poprzednich częściach rudzielec był tylko wspominany przez pozostałych członków swojej rodziny. Po zakończeniu nauki w Hogwarcie czarodziej opuścił Wielką Brytanię, by studiować smoki w Rumunii.

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W pierwszym sezonie Charliego poznamy najpewniej w momencie, gdy razem z przyjaciółmi odwiedzi Szkocję, by przejąć od Rubeusa Hagrida opiekę nad młodym smokiem Norbertem – norweskim kolczastym, którego gajowy Hogwartu nabył w pubie od nieznajomego mężczyzny. W oryginalnym "Kamieniu Filozoficznym", znanym czytelnikom z polskich wydań, Charlie – na prośbę Rona – wysłał do szkoły zaufanych ludzi, którzy "adoptowali" urocze stworzenie.

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Serialowy reboot, nad którym pieczę trzyma showrunnerka Francesca Gardiner ("Mroczne materie"), ma już prawie całą rodzinkę Weasleyów w komplecie. HBO nie znalazło jeszcze aktora, który miałby w nowej wersji ożywić Billa Weasleya.

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