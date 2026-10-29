"Na północ od północy" z Anną Lambe ma 100 proc. na Rotten Tomatoes Fot. materiał prasowy / Netflix

"Na północy od północy" cieszy się odznaką "świeżego pomidora" w agregatorze recenzenckim Rotten Tomatoes. Ten uroczy serial o arktycznym miasteczku i dziewczynie z wielkimi marzeniami wlewa ciepło w samo serce. Na horyzoncie widać już drugi sezon.

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Za oknem robi się coraz chłodniej (zima przyjdzie szybciej, niż się wydawało), a to oznacza, że mnóstwo osób zacznie coraz więcej czasu spędzać przed telewizorem. Widzów, którzy szukają nieoczywistych seriali do oglądania na wieczór, powinna zainteresować miła komedia Netflixa. Krytycy przyznali jej 100 proc. na Rotten Tomatoes. "Urok Anny Lambe i sceneria arktycznego miasta sprawia, że mamy przed sobą łatwy i przyjemny seans" – napisał Joel Keller z portalu Decider.

"Na północ od północy" Netflixa ma 100 proc. na Rotten Tomatoes. To lekka komedia o matce z plemienia Inuitów

Siaja Kudlak jest młodą mamą z plemienia Inuitów, która marzy o wyrwaniu się z rodzinnego miasteczka Ice Cove w Nunavut. Po ukończeniu liceum od razu zdecydowała się na ślub, a teraz pragnie zerwać z doskwierającą jej rutyną. Mąż nie podziela entuzjazmu swojej ukochanej, co staje dla niej dobrym pretekstem do rozpoczęcia wszystkiego od nowa. Dziewczyna przeprowadza się z siedmioletnim dzieckiem do własnej matki, próbując nie przejmować się tym, co mała arktyczna społeczność o niej gada. Optymistyczna natura bohaterki nie pozwala jej tak łatwo się poddawać.

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"Na północ od północy" to kanadyjski serial komediowy stworzony przez telewizję CBC we współpracy z platformą streamingową Netflix i siecią Aboriginal Peoples Television Network, który w niespotykany dotąd sposób reprezentuje na małym ekranie kulturę rdzennych ludów Ameryki Północnej. Pod płaszczykiem lekkiego humoru kryje się czuła opowieść o macierzyństwie, mieścinie, gdzie każdy każdego zna, i walce z międzypokoleniową traumą. Siaja jest jedną z najsympatyczniejszych bohaterek w netflixowym repertuarze, choć jej historia dobrze pokazuje, jak dotkliwa bywa samotność matek małych dzieci.

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W obsadzie produkcji, której showrunnerkami są Stacey Aglok MacDonald ("Dwukrotnie skolonizowana") i Alethea Arnaquq-Baril ("Angry Inuk"), wystąpili m.in. Anna Lambe ("Detektyw: Kraina nocy"), Maika Harper ("Inwersja"), Braeden Clarke ("Stellar"), Jay Ryan ("To: Rozdział 2"), Mary Lynn Rajskub ("Legalna blondynka 2") oraz Vinnie Karetak ("Kochankowie i niedźwiedź").

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Pierwszy sezon "Na północ od północy" liczy osiem odcinków. Taką samą liczbą będzie mogła pochwalić się druga odsłona serialu, której premierę zaplanowano na 5 listopada. W kontynuacji (SPOILER!) Siaja spróbuje zebrać więcej informacji dotyczących swojej przyrodniej siostry.

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