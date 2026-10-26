"Jaga" to idealny serial dla miłośników kryminałów i grozy Fot. materiał prasowy

Jesień nadaje się w sam raz na zagadkowy serial kryminalny ze szczyptą grozy i słowiańskich wierzeń. W streamingu wylądował adaptacja sztuki teatralnej o nadprzyrodzonych zjawiskach, inspirowana legendą o Babie Jadze. W agregatorze Rotten Tomatoes nowy tytuł z Hudsonem Williamsem, gwiazdorem "Gorącej rywalizacji", zdobył odznakę "świeżego pomidora".

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Za oknem pada deszcz, a kalendarz niebawem wskaże nam datę Halloween. Koniec października wielu widzom kojarzy się z maratonem "Zmierzchu", seansami horrorów i imprezami tematycznymi, na których należy pojawić się w kostiumie (dzieciom przydadzą się nieoczywiste przebrania na Halloween). Jeśli ktoś planuje najbliższe dni spędzić na kanapie przed telewizorem, streaming ma mu coś do zaoferowania. Na platformie streamingowej HBO Max obejrzymy już pierwsze odcinki produkcji będącej połączeniem kryminału i paranormalnego kina grozy. Zanurzcie się w kanadyjskiej reinterpretacji legendy o najbardziej znanej postaci ze słowiańskiego folkloru.

Serial "Jaga" już na HBO Max. Kryminał z gwiazdorem "Gorącej rywalizacji" łapie dobre oceny

Serial "Jaga" został stworzy przez Kat Sandler ("Limetown") na podstawie jej sztuki z 2019 roku. Jego fabuła zabiera nas do Whittock w Kolumbii Brytyjskiej (prowincji graniczącej na północy m.in. z amerykańskimi stanami Waszyngton i Montana). Rybackie miasteczko odwiedza prywatny detektyw Charlie Rapp, którego wynajęła rodzina zaginionego Henry'ego Parka, dziedzica regionalnego lidera rybołówstwa. Zarozumiały śledczy rozpoczyna współpracę z miejscową policjantką o nazwisku Carson. Para już na starcie odkrywa, że współlokator poszukiwanego wygląda jak jego sobowtór.

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"Jaga" wrzuca nas w sam środek lokalnych intryg i wielopokoleniowych zawiłości, podkreślając już na wstępie, że omawiana sprawa wcale nie jest tak prosta, jakby się wydawało, tym bardziej że pierwszy odcinek otwiera monolog samej Baby Jagi. Śledztwo rozgrywa się na tle pogańskich mitów i historii czarownic (praprababek, z których wyrosły współczesne wiedźmy).

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W obsadzie pierwszego sezonu, który ma liczyć osiem odcinków, znaleźli się m.in. Carrie-Anne Moss ("Matrix"), Noah Reid ("Schitt's Creek"), Clark Backo ("Odmieniec"), Hudson Williams ("Gorąca rywalizacja"), Patrick Gilmore ("Podróżnicy"), Sam Krochmal ("Wiadomośći dla Isabelle") i Sheila McCarthy ("Głosy kobiet").

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Serial "Jaga" cieszy się w agregatorze Rotten Tomatoes aż 81 proc. pozytywnych recenzji (średnia z 16 artykułów krytyków). "To rozrywkowy i odurzający trunek, który ma urzekającą atmosferę i nieustraszoną obsadę. Ostatecznie jednak nie jest to w pełni satysfakcjonujące dzieło" – napisała Angie Han na łamach amerykańskiego czasopisma "The Hollywood Reporter", podkreślając, że Kat Sandler lepiej radzi sobie podpowiedziami dotyczącymi ukrytej głębi niż ze znajdywaniem odpowiedzi na stawiane przez siebie pytania.

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