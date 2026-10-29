Mapa anomalii temperatury w Europie z modelu GFS na 10 listopada, Polska kilka stopni poniżej normy z lat 1991-2020, najchłodniej w Czechach, na Słowacji i Bałkanach
Taki chłód zapowiada GFS na 10 listopada. Środek Europy kilka stopni poniżej normy. Fot. WXCharts.com, model GFS, przebieg z 28 października (12Z)

Pierwszy śnieg może spaść w Polsce już po Wszystkich Świętych. Mapy amerykańskiego modelu GFS pokazują 1-3 cm białego puchu w centrum i na wschodzie oraz mróz do -3°C. Prognoza IMGW na te same dni brzmi jednak dużo spokojniej.

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Mapa serwisu WXCharts z modelu z 28 października na wtorek (10 listopada) pokazuje śnieg na terenie sporej części kraju. Pisaliśmy już w naTemat, że pierwszy śnieg może pojawić się między 2 a 6 listopada, jednak jest to jeden przebieg, liczony z kilkudniowym wyprzedzeniem, a takie prognozy zmieniają się częściej niż zdanie polityków.

Mapy WXCharts pokazują pierwszy śnieg na nizinach

Z map na podstawie amerykańskiego modelu GFS wynika, że pierwszy śnieg pokryje niziny już w środę (4 listopada) o 16:00. Na wschodzie kraju to od 1 do 3 cm, a w Karpatach nawet kilkanaście centymetrów. Wieczorem śnieg popada w pasie przez środek Polski, a na jego obrzeżach wystąpi deszcz.

Mapa pokrywy śnieżnej w Polsce 4 listopada, 1-3 cm śniegu na wschodzie kraju i kilkanaście centymetrów w Karpatach
Śnieg w środę (4 listopada) po południu. Najwięcej na wschodzie. Fot. Wxcharts

Biało ma być też kilka dni później. We wtorek rano pokrywa o grubości 1-3 cm pojawi się w centrum, na wschodzie i miejscami na północy, a w Tatrach lokalnie dochojdzie do 20 cm. Zimno zostanie z nami na dłużej, bo w środę (11 listopada) rano temperatura minimalna ma wynieść w większości kraju od -1 do -3°C, a w górach około -10°C.

Mapa grubości pokrywy śnieżnej w Polsce 10 listopada, 1-3 cm w centrum i na wschodzie, w Tatrach do 20 cm
We wtorek (10 listopada) rano pokrywa 1-3 cm w centrum. W Tatrach do 20 cm. Fot. Wxcharts

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Prognoza pogody od IMGW jest dużo łagodniejsza

Prognoza IMGW na 4 listopada brzmi inaczej. "Na południu miejscami słabe opady deszczu, na obszarach podgórskich deszczu ze śniegiem, wysoko w Karpatach możliwy śnieg" – czytamy w prognozie instytutu. Temperatura minimalna ma wynieść od -1°C na wschodzie i Podhalu, przez około 0°C w centrum, do 6°C na Pomorzu.

Podobnie wyglądają mapy IMGW z przebiegu GFS z 29 października, bo 4 listopada pada na nich tylko deszcz, i to symboliczny, najwyżej około 1 mm. Interia cytuje rzeczniczkę instytutu Agnieszkę Prasek, która zwraca uwagę, że w pierwszej dekadzie listopada może przeważać wyż, ograniczający opady.

Prognoza rodzaju opadów na najbliższe dni Fot. IMGW

Zimno jednak z nami zostanie, bo w nocach od 4 do 8 listopada temperatura może spadać w wielu regionach do około zera, a miejscami do -4°C. – A czy biały krajobraz zobaczymy także nad polskimi nizinami? Na razie nie możemy tego stwierdzić – zaznaczyła Prasek.

Jaka będzie pogoda w listopadzie 2026? Zimno, ale bez paraliżu

Według zaktualizowanej prognozy IMGW pogoda w listopadzie nie przyniesie zimowego paraliżu, a na zachodzie i południowym zachodzie średnia temperatura przekroczy normę z lat 1991-2020. We wrześniu instytut zapowiadał nawet, że miesiąc będzie cieplejszy od normy w całym kraju.

Tygodniowe prognozy europejskiego modelu ECMWF, które publikuje IMGW, pokazują za to chłodniejsze tygodnie, jak to w listopadzie. Od 2 do 8 listopada maksima mają wynosić poza górami od 6 do 9°C, a od 30 listopada do 6 grudnia od 2 do 5°C, przy minimach w centrum i na wschodzie wynoszących około 0°C.

Prognoza minimalnych temperatur na listopad Fot. IMGW

Rzeczniczka IMGW nie widzi oznak ocieplenia po przełomie października i listopada, a deszcz ze śniegiem lub mokry śnieg na nizinach uznaje za możliwy w dalszej części miesiąca, głównie na wschodzie. Chłodno więc będzie, ale biało na razie głównie na mapach.