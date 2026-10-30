Arcybiskup Adrian Gabas zareagował na sprawę TK. Fot. public domain / wikipedia

Nawet przedstawiciele Kościoła nie mogli przejść obojętnie wobec tego, co dzieje się w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Głos w sprawie zabrał metropolita warszawski abp. Adrian Galbas. Prosił wiernych o modlitwę w intencji ojczyzny.

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"W kontekście działań wokół Trybunału Konstytucyjnego, bardzo proszę wszystkich wierzących o modlitwę w intencji Ojczyzny. Módlmy się o pokój społeczny, a dla rządzących o dar roztropności i pokory. Oby wszyscy sprawujący władzę postępowali uczciwie i praworządnie. Prośmy o to za wstawiennictwem Maryi Królowej Polski i wielkich Patronów naszej Ojczyzny" – apelował arcybiskup Galbas w poście na Facebooku.

Wszystko w piątek zaczęło się od tego komunikatu...

Oczy wielu Polek i Polaków skierowane są teraz w stronę Trybunału Konstytucyjnego. A wszystko zaczęło się w piątkowy wieczór, gdy na oficjalnej stronie Trybunału pojawiła się informacja w sprawie zarządzenia przerwy w czynnościach służbowych prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

– To ja wydałam zarządzenie – powiedziała Anna Korwin-Piotrowska, która jako najdłuższa stażem sędzia, zastąpiła w tej sytuacji prezesa.– Jestem sędzią Trybunału Konstytucyjnego, mam obowiązek strzec Konstytucji i moim obowiązkiem jest reagowanie na sytuację, gdy inny sędzia TK, w tym przypadku jest to prezes i wiceprezes, rażąco naruszają Konstytucję i doprowadzają ten organ władzy sądowniczej do stanu, w którym zaprzestał wykonywania swojego podstawowego zadania, jakim jest ochrona praw i wolności obywatelskich – stwierdziła na antenie Polsat News.

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Wcześniej prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował, że przekazał dziś do Trybunału Konstytucyjnego 5 wniosków o uchylenie immunitetu. "Wnioski są bardzo obszerne – liczą łącznie 224 strony" – czytamy w jego wpisie na platformie X. Szef resortu sprawiedliwości dodał, iż cztery wnioski dotyczą wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej pełniącego obowiązki Prezesa TK Bogdana Święczkowskiego. Piąty wniosek dotyczy uchylenia immunitetu wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

Prezydent nawet przerwał podróż. Kazał pilotowi zawracać

Gdy o tym wszystkim dowiedział się prezydent Karol Nawrocki, zdecydował o zawróceniu samolotu, którym miał lecieć do Senegalu. "W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam" – przekazał na platformie X.

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Po godz. 21:00 był już z powrotem w stolicy i odbył pilne spotkanie z prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim. Pod siedzibą TK trwały w tym czasie zamieszki. Protestujący próbowali wedrzeć się za bramę i ogrodzenie. Bogdan Święczkowski nie został wpuszczony do siedziby Trybunału. Później udał się do Pałacu Prezydenckiego, aby też rozmawiać z Kapińskim i Nawrockim.

Spotkanie w TK "wyłącznie" z prezydentem

Pojawiały się głosy, że Nawrocki może chcieć jeszcze w nocy z piątku na sobotę przyjechać pod TK. Korwin-Piotrowska jest gotowa na spotkanie z głową państwa.

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