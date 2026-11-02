Kawa w promocji w pięciu sieciach. Najtańszy kilogram ziarnistej kosztuje 34,99 zł. Fot. Shutterstock

34,99 zł za kilogram ziaren, włoska kawa o połowę taniej i jedna promocja, która znika po 24 godzinach. Cena kawy na świecie spada, ale sklepy jeszcze się nie ugięły. W gazetkach startujących od 2 listopada da się zaoszczędzić naprawdę sporo. Sprawdziliśmy pięć sieci i wiemy, gdzie iść najpierw.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Ceny kawy na światowych giełdach spadły we wrześniu nawet o ok. 10 proc., a po rekordowych zbiorach w Brazylii rynek ma wrócić do nadwyżki. Na półkach szybkich obniżek raczej nie będzie. Dlatego najlepiej nastawiać się właśnie na promocje.

Gdzie kupić najtańszą kawę ziarnistą w tym tygodniu?

Najlepszą promocję ma Biedronka. Kawa ziarnista Cafe d'Or Forza w kilogramowej paczce kosztuje tam 34,99 zł, jeśli weźmiecie dwie paczki. Z gazetek wynika, że jedno opakowanie kupione bez promki kosztuje 53,99 zł. Za dwa zapłacimy więc 69,98 zł zamiast 107,98 zł. Na koncie zostaje aż 38 zł. Podobnie było we wrześniu, gdy pisaliśmy, że Biedronka daje kilogram kultowej kawy za 44,99 zł.

REKLAMA

W środę (4 listopada) Aldi sprzedaje Barissimo Barista Crema za 64,99 zł, a drugą paczkę za 14,99 zł. Wychodzi więc 39,99 zł za kilogram. To powtórka z sierpnia, gdy Aldi zeszło z ceną kawy do 15 zł za kilogram, a Biedronka musiała odpowiedzieć.

Fani Lavazzy też mają powód do zakupów. W Biedronce kilogram Crema e Gusto Classico jest w promocji 1+1 gratis z aplikacją lub kartą Moja Biedronka, co daje 50 zł za kilogram. Bez promocji (regularnie kosztuje 100 zł) taka cena byłaby podejrzana, bo podróbki kawy zalewają rynek.

Promocje na kawę od 2 listopada. Gdzie najtaniej? Fot. Biedronka

Ta kawa to zresztą stały gość gazetek, o czym InnPoland pisał przy okazji przeceny Lavazzy w Biedronce o 40 zł. W Aldi za kilogram Lavazzy zapłacimy 69,99 zł, ale tylko przy dwóch paczkach.

REKLAMA

Kawę mieloną Eduscho Family 500 g kupicie za ok. 19 zł aż w trzech sieciach, a więc prawie o połowę taniej niż w cenie regularnej (37,99 zł). Biedronka daje 1+1 gratis z kartą, Carrefour 19,99 zł z aplikacją lub kartą, a Aldi 1+1 od czwartku (5 listopada). Przy rozpuszczalnej najlepiej wypada Nescafé Crema 200 g w Biedronce, czyli 23,99 zł za słoik przy dwóch sztukach z kartą.

Promocje na kawę od 2 listopada. Lista z nowych gazetek

Biedronka

Cafe d'Or Forza, ziarnista, 1 kg – 34,99 zł przy zakupie 2 szt. (pojedyncza 53,99 zł), 2-7.11 Lavazza Crema e Gusto Classico, ziarnista, 1 kg – 1+1 gratis z Moją Biedronką (cena 99,99 zł), 2-7.11 Eduscho Family, mielona, 500 g – 1+1 gratis z Moją Biedronką (cena 37,99 zł), 2-7.11 Nescafé Crema, rozpuszczalna, 200 g – 23,99 zł przy zakupie 2 szt. z Moją Biedronką (bez karty 39,99 zł), 2-7.11 Cafe d’Or, wszystkie rozpuszczalne – drugi produkt 50 proc. taniej, 2-7.11

REKLAMA

Aldi

Dallmayr Classic i Classic Intense, ziarnista lub mielona, 500 g – 45,99 zł, druga sztuka za 7,99 zł, 2-7.11 Jacobs Krönung, rozpuszczalna, 200 g – 27,99 zł przy zakupie 2 szt. (zamiast 41,99 zł), 2-7.11 Lavazza Crema e Gusto lub Caffè Crema, ziarnista, 1 kg – 69,99 zł przy zakupie 2 szt. (zamiast 99,99 zł), 2-7.11 Barissimo Cappuccino Familijne, 500 g – 14,99 zł zamiast 19,99 zł, 2-7.11 Barissimo Barista Crema, ziarnista, 1 kg – 64,99 zł, druga sztuka za 14,99 zł, tylko 4.11 Eduscho Family, mielona, 500 g – 1+1 gratis (cena 37,99 zł), 5-7.11

Lidl

Astra Crema dolce lub Espresso Profondo, ziarnista, 1 kg – 69,99 zł, od 2.11 Eduscho Family, Crema Strong lub Gold, ziarnista, 1 kg – 49,99 zł, od 2.11 Bellarom – 10 proc. rabatu z Kartą Dużej Rodziny, cały listopad

Carrefour

Eduscho Family, mielona, 500 g – 19,99 zł z aplikacją Mój Carrefour, Kartą Seniora lub PAYBACK (bez nich 37,99 zł), 2-7.11 Jacobs Barista lub Origins, ziarnista, 1 kg – 69,99 zł, 2-7.11 Carrefour Classic, ziarnista, 500 g – 29,99 zł (wcześniej 35,99 zł), 2-7.11 Nescafé Crema, rozpuszczalna, 200 g – 27,99 zł, 2-7.11 Carrefour Gold, rozpuszczalna, 200 g – 21,99 zł (wcześniej 23,99 zł), 2-7.11

Kaufland

Starbucks, kapsułki Nespresso, 57-51 g – 17,99 zł, 2-4.11

Kawa w promocji tylko z aplikacją. Uwaga na limity