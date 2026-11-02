34,99 zł za kilogram ziaren, włoska kawa o połowę taniej i jedna promocja, która znika po 24 godzinach. Cena kawy na świecie spada, ale sklepy jeszcze się nie ugięły. W gazetkach startujących od 2 listopada da się zaoszczędzić naprawdę sporo. Sprawdziliśmy pięć sieci i wiemy, gdzie iść najpierw.
Ceny kawy na światowych giełdach spadły we wrześniu nawet o ok. 10 proc., a po rekordowych zbiorach w Brazylii rynek ma wrócić do nadwyżki. Na półkach szybkich obniżek raczej nie będzie. Dlatego najlepiej nastawiać się właśnie na promocje.
Gdzie kupić najtańszą kawę ziarnistą w tym tygodniu?
Najlepszą promocję ma Biedronka. Kawa ziarnista Cafe d'Or Forza w kilogramowej paczce kosztuje tam 34,99 zł, jeśli weźmiecie dwie paczki. Z gazetek wynika, że jedno opakowanie kupione bez promki kosztuje 53,99 zł. Za dwa zapłacimy więc 69,98 zł zamiast 107,98 zł. Na koncie zostaje aż 38 zł. Podobnie było we wrześniu, gdy pisaliśmy, że Biedronka daje kilogram kultowej kawy za 44,99 zł.
W środę (4 listopada) Aldi sprzedaje Barissimo Barista Crema za 64,99 zł, a drugą paczkę za 14,99 zł. Wychodzi więc 39,99 zł za kilogram. To powtórka z sierpnia, gdy Aldi zeszło z ceną kawy do 15 zł za kilogram, a Biedronka musiała odpowiedzieć.
Fani Lavazzy też mają powód do zakupów. W Biedronce kilogram Crema e Gusto Classico jest w promocji 1+1 gratis z aplikacją lub kartą Moja Biedronka, co daje 50 zł za kilogram. Bez promocji (regularnie kosztuje 100 zł) taka cena byłaby podejrzana, bo podróbki kawy zalewają rynek.
Ta kawa to zresztą stały gość gazetek, o czym InnPoland pisał przy okazji przeceny Lavazzy w Biedronce o 40 zł. W Aldi za kilogram Lavazzy zapłacimy 69,99 zł, ale tylko przy dwóch paczkach.
Kawę mieloną Eduscho Family 500 g kupicie za ok. 19 zł aż w trzech sieciach, a więc prawie o połowę taniej niż w cenie regularnej (37,99 zł). Biedronka daje 1+1 gratis z kartą, Carrefour 19,99 zł z aplikacją lub kartą, a Aldi 1+1 od czwartku (5 listopada). Przy rozpuszczalnej najlepiej wypada Nescafé Crema 200 g w Biedronce, czyli 23,99 zł za słoik przy dwóch sztukach z kartą.
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Biedronka
Aldi
Lidl
Carrefour
Kaufland
Kawa w promocji tylko z aplikacją. Uwaga na limity
Przed wyjściem do sklepu sprawdźcie więc, czy macie w telefonie aplikację danej sieci, bo bez niej część tych cen zamienia się w zwykłą, wcale niepromocyjną kwotę. Sama Biedronka ostrzega swoich klientów, że wystarczy jeden błąd, by stracić wszystkie zniżki. Uwaga też na limity. W Biedronce to cztery promocyjne sztuki dziennie na kartę, a w Aldi od czterech do sześciu, zależnie od produktu.