Promocje na kawę to obecnie jedne z najbardziej pożądanych rodzajów okazji w sklepach. Wszystkie drożeje, ale dziś i jutro na półkach znajdziemy świetne przeceny. A nawet kawę gratis. Jakie są zasady?
Dziś kawa stała się dobrem niemal luksusowym. Trudno znaleźć kilogram ziarnistej kawy za mniej niż 50 zł, jeśli nie korzystamy z akcji specjalnych, a plaga podróbek zalewa Polskę tym mocniej, im wyżej idą ceny oryginałów. Z tego powodu przejrzeliśmy aktualne gazetki najpopularniejszych sieci handlowych w Polsce. Wyłapaliśmy w nich najlepsze okazje cenowe na weekend.
Promocje na kawę w ten weekend. Gazetki Aldi, Lidla, Biedronki i Dino
Poniższe zestawienie obejmuje oferty obowiązujące dziś i jutro (piątek 31 lipca i 1 sobota sierpnia). W wielu sklepach to ostateczny moment na skorzystanie z rabatów.
Aldi – kawa 1+1 gratis i 77 proc. rabatu na MK Café
Auchan – Lavazza Crema E Aroma o 50 proc. taniej
Biedronka – druga kawa Cafe D'Or o połowę taniej
Dino – Nescafé, Lavazza i Dallmayr w niższych cenach
Kaufland – Nescafé Classic za 11,99 zł z aplikacją
Lidl – Lavazza, Jacobs i mleko za grosz
Gdzie po darmową kawę? Najlepsze promocje zdominował Aldi
Szybki rzut oka na listę pozwala zobaczyć najlepsze weekendowe zniżki. Zdecydowanie wyróżnia się Aldi. Otrzymanie kawy rozpuszczalnej Nescafé w formacie 1+1 gratis to rzadkość na dzisiejszym rynku, choć bywały tygodnie, gdy ludzie wychodzili z Dino z siatkami darmowej kawy, a Aldi miało też niezłą promkę. Niemiecka firma ma też ogromny, 77-procentowy rabat na drugą paczkę kawę MK Café.
Ciekawą kontrpropozycję wprowadził też inny niemiecki dyskont. Lidl oprócz rozbudowanej oferty kaw, dodaje litrowe mleko za zaledwie jeden grosz (po zakupie kilograma). Natomiast francuski Auchan wyciągnął asa z rękawa w płaskiej obniżki o równe 50 proc. na kilogramowe opakowanie Lavazzy.
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Zniżki w dyskontach potrwają do przyszłego tygodnia
Skupiliśmy się przede wszystkim na wyłapaniu krótkich, weekendowych akcji. Znaczna część promocji będzie jednak przez kilka kolejnych dni. Tańszy asortyment znajdziemy w marketach Kaufland oraz Auchan aż do środy, 5 sierpnia 2026 roku. Z kolei sieć Dino zaplanowała utrzymanie nowych cen do wtorku, 4 sierpnia.
Konsumenci powinni jednak uważać na daty końcowe najbardziej opłacalnych zniżek. Rozdawane za darmo kawy w Aldi będą tylko jutro (1 sierpnia). Identyczne ramy czasowe nałożono na rabaty dotyczące marki własnej w Biedronce. Na promocje są też limity sztuk, więc warto dobrze doczytać zasady na półkach.