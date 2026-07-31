Promocje na kawę przyciągną tłumy w weekend. Najlepsze oferty z gazetek marketów Fot. Magda Wygralak /Shutterstock

Promocje na kawę to obecnie jedne z najbardziej pożądanych rodzajów okazji w sklepach. Wszystkie drożeje, ale dziś i jutro na półkach znajdziemy świetne przeceny. A nawet kawę gratis. Jakie są zasady?

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Dziś kawa stała się dobrem niemal luksusowym. Trudno znaleźć kilogram ziarnistej kawy za mniej niż 50 zł, jeśli nie korzystamy z akcji specjalnych, a plaga podróbek zalewa Polskę tym mocniej, im wyżej idą ceny oryginałów. Z tego powodu przejrzeliśmy aktualne gazetki najpopularniejszych sieci handlowych w Polsce. Wyłapaliśmy w nich najlepsze okazje cenowe na weekend.

Promocje na kawę w ten weekend. Gazetki Aldi, Lidla, Biedronki i Dino

Poniższe zestawienie obejmuje oferty obowiązujące dziś i jutro (piątek 31 lipca i 1 sobota sierpnia). W wielu sklepach to ostateczny moment na skorzystanie z rabatów.

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Aldi – kawa 1+1 gratis i 77 proc. rabatu na MK Café

Nescafé Crema (200 g) – 1+1 gratis wyłącznie w sobotę w cenie 39,99 zł za cały zestaw. Jacobs Cronat Gold (200 g) – obniżka 34 proc. przy zakupie 2 sztuk, dająca cenę 24,99 zł za sztukę (limit wynosi 4 sztuki). MK Café Premium lub Crema ziarnista (1 kg) – obniżka 77 proc. na drugi produkt, czyli 18,99 zł za drugie opakowanie. MK Café Premium mielona (500 g) – zniżka 77 proc. na drugi produkt, co daje 9,99 zł za drugą paczkę. Eduscho Family ziarnista (1 kg) – koszt 49,99 zł za opakowanie pod warunkiem zakupu dwóch sztuk.

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Auchan – Lavazza Crema E Aroma o 50 proc. taniej

Lavazza Crema E Aroma ziarnista (1 kg) – redukcja ceny o 50 proc., ostatecznie 54,99 zł. Caffe Crema na wagę – rabat 20 proc., dający 3,18 zł za 100 g ziaren. Nescafé Crema rozpuszczalna (200 g) – taniej o 40 proc. z kartą lojalnościową Skarbonka (23,95 zł).

Biedronka – druga kawa Cafe D'Or o połowę taniej

Cafe D'Or (wszystkie rodzaje) – druga sztuka 50 proc. taniej z kartą Moja Biedronka.

Dino – Nescafé, Lavazza i Dallmayr w niższych cenach

Nescafé Crema rozpuszczalna (200 g) – cena obniżona do 26,99 zł. Rio de Brass Gold rozpuszczalna (200 g) – 15,99 zł za słoik przy zakupie pary. Woseba Mocca Fix Gold mielona (250 g) – promocyjna kwota 15,95 zł. Lavazza Oro mielona (250 g) – koszt opakowania to 23,79 zł. Prima Aroma Intenso ziarnista (1 kg) – zniżka do 54,99 zł. Dallmayr Classic mielona (500 g) – 26,89 zł za sztukę w dwupaku. Jacobs Icepresso Classic (250 ml) – gotowy napój kawowy za 4,49 zł.

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Kaufland – Nescafé Classic za 11,99 zł z aplikacją

Nescafé Classic rozpuszczalna (200 g) – 40 proc. taniej przy użyciu aplikacji Kaufland (11,99 zł). Jacobs Krönung mielona (500 g) – obniżka 36 proc. do poziomu 28,99 zł. Eduscho Family ziarnista (1 kg) – promocyjna cena 43,99 zł. Fort mielona (400 g) – zniżka do 19,99 zł.

Lidl – Lavazza, Jacobs i mleko za grosz

Jacobs (cały asortyment) – drugi, tańszy artykuł z rabatem 60 proc. po zeskanowaniu aplikacji. Lavazza Qualità Rossa, Qualità Oro lub Espresso w puszce (250 g) – supercena 24,99 zł. Lavazza Espresso Cremoso lub Barista ziarnista (1 kg) – obniżka do 99,99 zł. Lavazza Qualità Rossa ziarnista (1 kg) – opakowanie za 89,99 zł. Lavazza Qualità Oro mielona, 3-pak (750 g) – zestaw wyceniony na 69,99 zł. MK Café Premium lub Crema ziarnista (1 kg) – koszt 69,99 zł oraz darmowy litr mleka Mlekovita za 1 grosz.

Gdzie po darmową kawę? Najlepsze promocje zdominował Aldi

Szybki rzut oka na listę pozwala zobaczyć najlepsze weekendowe zniżki. Zdecydowanie wyróżnia się Aldi. Otrzymanie kawy rozpuszczalnej Nescafé w formacie 1+1 gratis to rzadkość na dzisiejszym rynku, choć bywały tygodnie, gdy ludzie wychodzili z Dino z siatkami darmowej kawy, a Aldi miało też niezłą promkę. Niemiecka firma ma też ogromny, 77-procentowy rabat na drugą paczkę kawę MK Café.

Promocja na kawę w Aldi Fot. Aldi

Ciekawą kontrpropozycję wprowadził też inny niemiecki dyskont. Lidl oprócz rozbudowanej oferty kaw, dodaje litrowe mleko za zaledwie jeden grosz (po zakupie kilograma). Natomiast francuski Auchan wyciągnął asa z rękawa w płaskiej obniżki o równe 50 proc. na kilogramowe opakowanie Lavazzy.

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Zniżki w dyskontach potrwają do przyszłego tygodnia

Skupiliśmy się przede wszystkim na wyłapaniu krótkich, weekendowych akcji. Znaczna część promocji będzie jednak przez kilka kolejnych dni. Tańszy asortyment znajdziemy w marketach Kaufland oraz Auchan aż do środy, 5 sierpnia 2026 roku. Z kolei sieć Dino zaplanowała utrzymanie nowych cen do wtorku, 4 sierpnia.