Kawa w promocji jest w niemal każdej sieci. Najtaniej wychodzi kilogram ziarnistej. Fot. Grand Warszawski / Shutterstock

Promocje na kawę w tym tygodniu leją się szerokimi strumieniami, więc kawosze mogą sporo zaoszczędzić. Przejrzeliśmy osiem gazetek najpopularniejszych sieci i okazje są niemal w każdej. Kilogram ziarnistej w Biedronce wychodzi poniżej 35 zł, a Aldi rozpisał kawowe okazje prawie na każdy dzień tygodnia.

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Przez ostatnie lata cena kawy w sklepach poszybowała. Dziś kawowy kryzys powoli dobiega końca i podwyżki wyhamowały. Za dobrą kawę wciąż jednak płacimy sporo, dlatego gazetkowe promocje ratują nasze portfele.

Kawa w Aldi z promocją 1+1. Kilogram za 45 zł, potem 37 zł

Aldi niedawno dawał Nescafé gratis i wbijał szpilę konkurencji. Teraz jego hitem tygodnia jest Jacobs w ziarnach (Krönung, Crema lub Espresso). Kilogramowa paczka kosztuje 89,99 zł, ale do soboty (24 października) działa promocja 1+1 gratis, więc za kilogram płacimy 45 zł.

Jeszcze taniej wychodzi Barissimo, tyle że dopiero od czwartku do soboty (22-24 października). Ziarnista Crema Intenso kosztuje 49,99 zł, a druga paczka 23,99 zł. Daje to 37 zł za kilogram.

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Fani rozpuszczalnej też coś znajdą. Cały tydzień słoik Dallmayr Gold (200 g) kosztuje 36,99 zł, a drugi 12,99 zł. W środę (21 października) Nescafé Crema idzie w promocji 1+1 za 39,99 zł, a w sobotę to samo dostaje mielona Tchibo Exclusive (500 g) za 49,99 zł. Trzy wizyty i zapas na pół zimy gotowy.

Podobnie mocne promocje ma w gazetce Biedronka, która nie pierwszy raz kusi kawową wyprzedażą. Mielona Cafe d'Or Excellence (500 g) kosztuje 34,99 zł, a druga paczka tylko 5 zł, czyli 40 zł za kilogram z kartą Moja Biedronka.

Ziarnista Cafe d'Or Forza jest nawet tańsza niż w Aldi. Przy zakupie dwóch opakowań kilogram kosztuje 34,99 zł, i to bez karty. Intermarché do środy sprzedaje mieloną Eduscho (500 g) za pół ceny – 18,99 zł zamiast 37,99 zł.

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Gdzie jeszcze kupimy kawę w promocji?

Oto pozostałe okazje z gazetek sieci:

Dino

Jacobs Krönung, rozpuszczalna 200 g – 27,99 zł przy zakupie dwóch zamiast 41,99 zł (tylko dziś, 20 października)

Biedronka

Wszystkie kawy Jacobs – drugi produkt 70 proc. taniej z kartą Moja Biedronka (19-24 października) Dallmayr Home Barista lub Eduscho Crema, ziarnista 1 kg – 49,99 zł przy zakupie dwóch, z kartą (19-24 października) Dallmayr Classic Intense, mielona 500 g – 26,99 zł z kartą zamiast 45,99 zł (19-24 października)

Intermarché

Eduscho Instant, 200 g – 17,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch (15-21 października) Woseba Mocca Fix Gold, ziarnista 1 kg – 49,99 zł przy zakupie dwóch (15-21 października)

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Kaufland i Auchan

Dallmayr Crema d'Oro, ziarnista 1 kg w Kauflandzie – 59,99 zł zamiast 89,99 zł (15-21 października) Jacobs Cronat Gold, rozpuszczalna 200 g w Auchan – 20,99 zł z kartą Skarbonka (15-21 października)

Carrefour

Wszystkie kawy Davidoff – drugi produkt 60 proc. taniej (19-24 października)