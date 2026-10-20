Promocje na kawę w tym tygodniu leją się szerokimi strumieniami, więc kawosze mogą sporo zaoszczędzić. Przejrzeliśmy osiem gazetek najpopularniejszych sieci i okazje są niemal w każdej. Kilogram ziarnistej w Biedronce wychodzi poniżej 35 zł, a Aldi rozpisał kawowe okazje prawie na każdy dzień tygodnia.
Przez ostatnie lata cena kawy w sklepach poszybowała. Dziś kawowy kryzys powoli dobiega końca i podwyżki wyhamowały. Za dobrą kawę wciąż jednak płacimy sporo, dlatego gazetkowe promocje ratują nasze portfele.
Kawa w Aldi z promocją 1+1. Kilogram za 45 zł, potem 37 zł
Aldi niedawno dawał Nescafé gratis i wbijał szpilę konkurencji. Teraz jego hitem tygodnia jest Jacobs w ziarnach (Krönung, Crema lub Espresso). Kilogramowa paczka kosztuje 89,99 zł, ale do soboty (24 października) działa promocja 1+1 gratis, więc za kilogram płacimy 45 zł.
Jeszcze taniej wychodzi Barissimo, tyle że dopiero od czwartku do soboty (22-24 października). Ziarnista Crema Intenso kosztuje 49,99 zł, a druga paczka 23,99 zł. Daje to 37 zł za kilogram.
Fani rozpuszczalnej też coś znajdą. Cały tydzień słoik Dallmayr Gold (200 g) kosztuje 36,99 zł, a drugi 12,99 zł. W środę (21 października) Nescafé Crema idzie w promocji 1+1 za 39,99 zł, a w sobotę to samo dostaje mielona Tchibo Exclusive (500 g) za 49,99 zł. Trzy wizyty i zapas na pół zimy gotowy.
Podobnie mocne promocje ma w gazetce Biedronka, która nie pierwszy raz kusi kawową wyprzedażą. Mielona Cafe d'Or Excellence (500 g) kosztuje 34,99 zł, a druga paczka tylko 5 zł, czyli 40 zł za kilogram z kartą Moja Biedronka.
Ziarnista Cafe d'Or Forza jest nawet tańsza niż w Aldi. Przy zakupie dwóch opakowań kilogram kosztuje 34,99 zł, i to bez karty. Intermarché do środy sprzedaje mieloną Eduscho (500 g) za pół ceny – 18,99 zł zamiast 37,99 zł.
Zobacz także
Gdzie jeszcze kupimy kawę w promocji?
Oto pozostałe okazje z gazetek sieci:
Dino
Biedronka
Intermarché
Kaufland i Auchan
Carrefour
Przy większości obniżek trzeba mieć kartę lub aplikację. Bez niej ta sama paczka Dallmayr Home Barista kosztuje 79,99 zł, czyli aż o 30 zł więcej. A kto szuka okazji poza sklepami, niech uważa, bo podróbki kawy zalewają Polskę.