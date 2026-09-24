Kilogram Jacobsa za 44,99 zł. Promocja w Biedronce trwa do soboty Fot. Magda Wygralak / Shutterstock

Można zaoszczędzić nawet 180 zł na kawie, ale trzeba trochę się postarać. Od dziś Biedronka o połowę obniża cenę ziaren renomowanej marki. Promocja ma dzienny limit. Jak z niej skorzystać, by jak najwięcej pieniędzy zostało w kieszeni?

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Nowa gazetka Biedronki obowiązuje od czwartku 24 września do soboty 26 września 2026 roku, ale część ofert potrwa jeszcze do środy 30 września. Znaleźliśmy też kilka innych okazji poza kawą, które warto znać.

Promocja na kawę Jacobs w Biedronce. Kilogram za 44,99 zł

W promocji są trzy rodzaje kawy ziarnistej Jacobs w kilogramowych paczkach: Crema, Espresso i Krönung. Przy zakupie dwóch sztuk każda kosztuje 44,99 zł, a warianty można dowolnie łączyć. Obniżka działa tylko po zeskanowaniu karty Moja Biedronka albo aplikacji sieci.

Kawa Jacobs w Biedronce po 44,99 zł. Za dwa kilogramy zapłacisz tyle, co zwykle za jeden Fot. Biedronka

Bez karty lub po przekroczeniu limitu paczka kosztuje 89,99 zł. W praktyce za dwa kilogramy kawy zapłacimy 89,98 zł, a więc tyle, ile zwykle kosztuje jedno opakowanie. Limit wynosi 4 sztuki dziennie na jedną kartę, dlatego przy pełnym koszyku oszczędność sięga 180 zł.

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Niemal identycznie wyglądała czerwcowa akcja, gdy pisaliśmy, że Biedronka rozdaje kawę gratis. Dla porównania w maju 2025 roku regularna cena kilograma Jacobs Krönung wynosiła 74,99 zł. Kto woli inną markę, może sięgnąć po kawy Cafe d'Or. Wtedy drugi, tańszy produkt kosztuje 60 proc. mniej.

Najlepsze promocje w Biedronce od 24 września. Lindt, wrzosy i znicze

Oprócz kawy wybraliśmy z gazetki dziesięć ofert, przy których cena naprawdę spadła i nie ma w tym żadnych chwytów marketingowych.

Czekolady Lindt Excellence : wszystkie w układzie 1+1 gratis, tańsza tabliczka gratis, smaki można mieszać. Wrzosy : zwykły wrzos kosztuje 5,99 zł, dwubarwny wrzos pączkowy 7,99 zł, a przy wszystkich roślinach doniczkowych drugi, tańszy produkt jest 40 proc. taniej. Znicze : wszystkie w układzie 2+1 gratis, oferta nie obejmuje wkładów, świec, latarenek i wkładów LED. Masło Ekstra z Polskiej Mleczarni, 200 g : 2,49 zł przy zakupie trzech kostek zamiast 5,99 zł, z kartą, limit 3 sztuki dziennie. Pomidory malinowe : 5,99 zł/kg zamiast 14,99 zł/kg. Kurki, 200 g : w układzie 1+1 gratis, a zatem 8,99 zł za opakowanie zamiast 17,99 zł. Ser Gouda Światowid, 400 g : 5,99 zł przy zakupie dwóch sztuk zamiast 12,59 zł, z kartą. Banany : 2,99 zł/kg tylko z aplikacją, w piątek i sobotę, łączny limit 2 kg na konto. Świeże figi : 0,99 zł za sztukę w układzie 2+2 gratis zamiast 1,99 zł. Pieluchomajtki Pampers Pants : 1+1 gratis z kartą, limit 4 opakowania dziennie (maks. 2 gratis).

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