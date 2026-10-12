Kawa w końcu tanieje. Fot. Felicity Tai / Pexels.com

Po miesiącach dotkliwych podwyżek i cichej shrinkflacji z rynku kawy wreszcie napływają dobre wieści: na światowych giełdach ceny surowca poszły w dół nawet o 10 procent. Rekordowe zbiory w Brazylii dają nadzieję na oddech, jednak polscy konsumenci nie powinni jeszcze liczyć na lawinowe przeceny w sklepach.

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Jak wynika z raportu International Coffee Organization (ICO), na który powołuje się "Comunicaffe International", rekordowe zbiory ziaren w Brazylii wpływają na obniżenie ceny kawy na globalnych rynkach. Jednocześnie spada globalna konsumpcja kawy (o 0,9 proc.).

To naprawdę miła odmiana – do niedawna ceny ziaren utrzymywały się na bardzo wysokim poziomie, co powodowało systematyczne podwyżki opakowań kawy w sklepach (a w niektórych przypadkach nawet shrinkflację). W sezonach od 2021/2022 do 2024/2025 ICO notowało deficyt surowca. Dopiero teraz, po czterech sezonach z rzędu, następuje zmiana – statystyki zwiastują powrót bezpiecznej nadwyżki podaży kawy. Jak wskazuje "Comunicaffe International", niektórzy producenci świadomie decydują się na odbudowę zapasów w obecnych warunkach rynkowych.

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O ile tanieje kawa? Niektóre odmiany nawet 10 proc. w dół

9 października organizacja opublikowała średni wskaźnik cen (ICO I-CIP), który wskazał na spadek średniej wartości wskaźnika w ubiegłym miesiącu o 8,7 proc. Realnie przekłada się to na spadek z 287,29 centa za funt w sierpniu i 287,26 centa za funt w lipcu do 262,18 centa za funt we wrześniu.

Co ważne, we wszystkich grupach kaw ujętych w raporcie ICO odnotowano spadek cen (choć był on zróżnicowany wedle typu ziaren). "Colombian Milds" i "Other Milds" spadły o 8,1 proc. i 8,8 proc. (wrzesień w porównaniu z sierpniem), a "Brazilian Naturals" o aż 9,9 proc. Potaniała nawet Robusta (o 7,3 proc. w skali miesiąca), a ceny Arabiki na giełdzie ICE poszybowały we wrześniu w dół o 10,4 proc.

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W spadkach cen nie przeszkodziło nawet zjawisko El Niño, które ma wpływ na uprawę kawy w Brazylii. Prognozy pogody w strefie międzyzwrotnikowej są niepewne, a w części regionów Ameryki Środkowej wciąż istnieje obawa o pojawienie się suszy w najbliższej przyszłości.

Czy ceny kawy poszybują w dół? Niekoniecznie, ale klienci mogą spać spokojnie

Największym problemem z kawą w ostatnich latach był systematyczny wzrost cen ziaren. Zdarzało się, że w ciągu roku gotowy produkt na półce potrafił podrożeć o nawet 30 proc. Klienci masowo zaczęli przesiadać się na marki własne i szukali tanich alternatyw (często zresztą nieco wątpliwej jakości – np. podróbki z palonej soi).

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Ceny zbliżyły się do granicy akceptowalności dla klientów. Wobec obecnych obniżek cen surowca można spodziewać się jednak, że ceny solidnie wyhamują. Niekoniecznie warto łudzić się jednak ich spadkiem – utrzymywanie ich na relatywnie wysokim poziomie jest w interesie producentów. Stanowi to z jednej strony zabezpieczenie przed kolejnymi potencjalnymi kryzysami, a z drugiej może być odpowiedzią na zmieniające się nawyki konsumenckie.