Wspólna akcja ABW i policji przynosi przełom ws. Starlinków na Mazowszu. naTemat.pl

Dwóch obywateli Turcji podejrzanych o podpalenie infrastruktury satelitarnej zostało zatrzymanych w Niemczech. Chodzi o pożar naziemnej stacji bazowej łączności satelitarnej Starlink na Mazowszu, do którego doszło 23 września. Jak poinformowała polska policja, mężczyźni oczekują obecnie na przekazanie stronie polskiej w ramach procedury ENA.

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"Dzisiaj na terenie Niemiec tamtejsze służby zatrzymały dwóch obywateli Turcji podejrzanych o podpalenie naziemnej stacji bazowej łączności satelitarnej Starlink na Mazowszu" – przekazała policja na X.

Mężczyźni oczekują na przekazanie stronie polskiej w ramach procedur Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA). Jak wskazują funkcjonariusze, zatrzymanie to efekt ścisłej współpracy z polską policją i Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zdarzenie ma związek z pożarem anten Starlinka pod Warszawą, do którego doszło 23 września. Od samego początku będący na miejscu strażacy mówili o celowym podpaleniu. Śledztwo prowadzone było w kierunku potencjalnego celowego podpalenia w ramach działań hybrydowych na zlecenie Rosji.

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– Nie mamy żadnych wątpliwości, że za tym aktem dywersji stoją rosyjskie służby – tak do sprawy odniósł się minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak w trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej.

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Marcin Kierwiński komentuje zatrzymanie ws. podpalenia stacji Starlink

"Działania polskiej Policji i ABW we współpracy ze służbami niemieckimi (BKA) doprowadziły do zatrzymania na terenie Niemiec 2 obywateli Turcji odpowiedzialnych za podpalenie stacji Starlink w Woli Krobowskiej" – tak do sprawy odniósł się Marcin Kierwiński. Szef MSWiA przywołał również zarzuty, które zostaną przedstawione zatrzymanym osobom – dywersja i sabotaż na rzecz obcego wywiadu.

– To była bardzo intensywna i żmudna praca, wymagająca zaangażowania zarówno naszych służb, jak i partnerów europejskich. W ubiegłym tygodniu wystawiono listy gończe za obydwoma osobnikami oraz europejskie nakazy aresztowania. Chcę jasno podkreślić, że materiały stanowiące podstawę tych działań zostały przygotowane przez stronę polską – Policję, ABW oraz Prokuraturę Krajową – przekazał polityk w trakcie konferencji prasowej związanej z zatrzymaniami.

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