W środę na jednej z niezamieszkałych posesji w Lubaczowie (woj. podkarpackie) odnaleziony został niezidentyfikowany obiekt, przypominający drona. Policjanci zabezpieczają teraz miejsce zdarzenia, a dla bezpieczeństwa ewakuowano także pobliskich mieszkańców.
"Po godzinie 13, lubaczowscy policjanci otrzymali zgłoszenie, że na jednej z niezamieszkałych posesji w Lubaczowie, znajduje się przedmiot przypominający bezzałogowy statek powietrzny. Policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia. Nikomu nic się nie stało. Funkcjonariusze powiadomili ABW, SKW, Żandarmerię Wojskową oraz Prokuraturę Rejonową w Lubaczowie" – poinformowała w środę Podkarpacka Policja za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Służby zabezpieczają teren w Lubaczowie. "Musimy wyeliminować zagrożenie"
Komunikat o aktualnych działaniach prowadzonych przez obecne na miejscu służby zamieściła także Żandarmeria Wojskowa. "W wyniku upadku obiektu nikt nie został poszkodowany, jak i nie ma szkód w mieniu. Trwają czynności służb zmierzające do wyeliminowania zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego" – wskazano w serwisie X.
Więcej szczegółów na temat prac funkcjonariuszy w Lubaczowie przekazał w rozmowie z Onetem ppłk Dariusz Rozkosz, rzecznik Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.
"Na miejscu w tym momencie działają służby. Musimy wyeliminować zagrożenie pod kątem materiałów wybuchowych oraz materiałów biologicznych i chemicznych, jak przewidują procedury. Dopiero potem będą prowadzone oględziny całego miejsca zdarzenia" – wskazywał Dariusz Rozkosz.
Lokalne media donosiły, że w związku ze zdarzeniem przeprowadzona została ewakuacja mieszkańców pobliskich domów. Informacje te w rozmowie z Onetem potwierdziła mł. asp. Marzena Pliszka, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie.
"Na miejscu nie doszło do żadnej eksplozji. Trwają ustalenia, co to za obiekt. Dla bezpieczeństwa ewakuowani zostali mieszkańcy w promieniu około 150 metrów" – wskazywała funkcjonariuszka.
Jak podaje lokalny serwis eLubaczow: "Na miejscu zdarzenia pojawiły się mobilne laboratoria CBRN-E Państwowej Straży Pożarnej, wyspecjalizowane w wykrywaniu i identyfikacji zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych, nuklearnych oraz związanych z materiałami wybuchowymi". Ponadto, w okolicy występują utrudnienia w ruchu, ponieważ na miejscu zdarzenia pojawiają się kolejne służby.
Zobacz także
Nieoficjalnie: odnaleziony obiekt to dron przemytniczy
Jak nieoficjalnie ustalił Polsat News, odnaleziony przedmiot ma być dronem przemytniczym o styropianowej konstrukcji. Według stacji ma on długość około 80 cm. Maszyna miała najpierw odbić się od budynku mieszkalnego, a później spaść na ziemię.
Również Onet wskazuje nieoficjalnie, że znalezionym obiektem może być dron przemytniczy. Portal podaje, że maszyna znajduje się na posesji przy ul. Herzoga w Lubaczowie. Miał ją zauważyć jeden z okolicznych mieszkańców, który wcześniej nie widział, jak obiekt leci, ani nie słyszał dźwięku silnika. Znalazł drona leżącego na ziemi i od razu powiadomił policję.