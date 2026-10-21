W Lubaczowie na Podkarpaciu trwa akcja służb w związku z odnalezionym tam obiektem, który przypomina drona. Fot. Shutterstock.com

W środę na jednej z niezamieszkałych posesji w Lubaczowie (woj. podkarpackie) odnaleziony został niezidentyfikowany obiekt, przypominający drona. Policjanci zabezpieczają teraz miejsce zdarzenia, a dla bezpieczeństwa ewakuowano także pobliskich mieszkańców.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

"Po godzinie 13, lubaczowscy policjanci otrzymali zgłoszenie, że na jednej z niezamieszkałych posesji w Lubaczowie, znajduje się przedmiot przypominający bezzałogowy statek powietrzny. Policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia. Nikomu nic się nie stało. Funkcjonariusze powiadomili ABW, SKW, Żandarmerię Wojskową oraz Prokuraturę Rejonową w Lubaczowie" – poinformowała w środę Podkarpacka Policja za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Służby zabezpieczają teren w Lubaczowie. "Musimy wyeliminować zagrożenie"

Komunikat o aktualnych działaniach prowadzonych przez obecne na miejscu służby zamieściła także Żandarmeria Wojskowa. "W wyniku upadku obiektu nikt nie został poszkodowany, jak i nie ma szkód w mieniu. Trwają czynności służb zmierzające do wyeliminowania zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego" – wskazano w serwisie X.

REKLAMA

Więcej szczegółów na temat prac funkcjonariuszy w Lubaczowie przekazał w rozmowie z Onetem ppłk Dariusz Rozkosz, rzecznik Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.

"Na miejscu w tym momencie działają służby. Musimy wyeliminować zagrożenie pod kątem materiałów wybuchowych oraz materiałów biologicznych i chemicznych, jak przewidują procedury. Dopiero potem będą prowadzone oględziny całego miejsca zdarzenia" – wskazywał Dariusz Rozkosz.

Lokalne media donosiły, że w związku ze zdarzeniem przeprowadzona została ewakuacja mieszkańców pobliskich domów. Informacje te w rozmowie z Onetem potwierdziła mł. asp. Marzena Pliszka, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie.

REKLAMA

"Na miejscu nie doszło do żadnej eksplozji. Trwają ustalenia, co to za obiekt. Dla bezpieczeństwa ewakuowani zostali mieszkańcy w promieniu około 150 metrów" – wskazywała funkcjonariuszka.

Jak podaje lokalny serwis eLubaczow: "Na miejscu zdarzenia pojawiły się mobilne laboratoria CBRN-E Państwowej Straży Pożarnej, wyspecjalizowane w wykrywaniu i identyfikacji zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych, nuklearnych oraz związanych z materiałami wybuchowymi". Ponadto, w okolicy występują utrudnienia w ruchu, ponieważ na miejscu zdarzenia pojawiają się kolejne służby.

REKLAMA

Nieoficjalnie: odnaleziony obiekt to dron przemytniczy

Jak nieoficjalnie ustalił Polsat News, odnaleziony przedmiot ma być dronem przemytniczym o styropianowej konstrukcji. Według stacji ma on długość około 80 cm. Maszyna miała najpierw odbić się od budynku mieszkalnego, a później spaść na ziemię.