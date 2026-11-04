Trump znokautowany, Demokraci biorą wszystko. Skutki odczujemy też w Polsce [STUDIO naTemat]

Donald Trump z wyborczym ciosem. Republikanie tracą kontrolę nad Senatem, a Ameryka wchodzi w nowy etap politycznej walki. Czy wynik wyborów połówkowych ograniczy swobodę prezydenta? I co oznacza dla Polski, Europy oraz światowej gospodarki? Wyniki amerykańskich wyborów analizują prof. Michał Urbańczyk i Piotr Kuczyński.

"Jestem trochę zaskoczony, wykonali dobrą robotę" – skomentował Donald Trump wybory w USA. Demokraci nokautują Republikanów, Trump traci nawet bastiony MAGA. Demokraci biorą i Senat, i Izbę Reprezentantów. Dotychczasowa opozycja zyskała kontrolę nad Kongresem na pozostałe 2 lata kadencji Trumpa, otwierając drogę do paraliżu projektów Białego Domu i impeachmentu.

Po utracie kontroli nad Kongresem Donald Trump odleciał na całego. Odpalił nocny maraton w mediach społecznościowych. Prezydent USA zdążył nazwać przegranego gubernatora Teksasu "zdrajcą", oskarżyć Fox News o sprzyjanie lewicy, zapowiedzieć bombowe uderzenie w Iran i obwieścić, że zamierza zostać... komentatorem politycznym.

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Porażka Trumpa w wyborach połówkowych. Co dalej?

W programie na żywo "Studio naTemat" wyniki amerykańskich wyborów analizują prof. Michał Urbańczyk i Piotr Kuczyński. Rozmawiamy o tym, dlaczego wyborcy odwrócili się od Republikanów, jakie możliwości zyskują Demokraci i w jaki sposób Donald Trump może odpowiedzieć na tę porażkę.

Czy Kongres zdoła hamować decyzje Białego Domu? Co dalej z polityką wobec Europy i Ukrainy? Jak na nowy układ sił mogą zareagować giełdy i dolar? I czy skutki odczujemy również w naszych portfelach?

Na wyniki wyborów w USA momentalnie zareagował polski złoty. Jak pisał InnPoland w środę rano, pierwszą reakcją rynków było osłabienie amerykańskiej waluty. Indeks dolara DXY spadł o 0,3 proc., euro umocniło się o 0,5 proc. wobec dolara. Polski złoty także zyskuje i rano za jednego dolara trzeba było zapłacić 3,93 zł.

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Jakie są powody tych spadków? Przede wszystkim większa niepewność polityczna: przejęcie Kongresu przez Demokratów oznacza trudniejszą współpracę Białego Domu z parlamentem. Rynek musi uwzględnić ryzyko sporów o budżet, podatki i finansowanie państwa.