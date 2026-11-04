Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zareagował na wyniki wyborów połówkowych w Stanach Zjednoczonych Fot. shutterstock

Donald Trump poniósł sromotną klęskę. Takie głosy zalały świat po wyborach połówkowych w USA, w których Partia Republikańska straciła większość w obu izbach. Teraz także Rosja przerwała milczenie. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow ma nadzieję, że to nie zaszkodzi prezydentowi w jego... "wysiłkach pokojowych".

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Choć to jeszcze niepełne wyniki wyborów w USA, to pewne jest, że błękitne (czyli demokratyczne) tsunami, zmiotło Republikanów. Stracili oni większość w obu izbach Kongresu. Partia Demokratyczna zdobyła co najmniej sześć mandatów w Senacie należących dotychczas do swoim konkurentów. Odniosła też zwycięstwo w Teksasie, uznawanym za jeden z bastionów Partii Republikańskiej.

Klęska Trumpa w wyborach. Jest głos z Rosji

Początkowo prezydent USA delikatnie przyznał, że "jest zaskoczony". Później jednak przyszła kolej na czapkę "WETO", polowanie na zdrajców i pomysł na fuchę – Trump odleciał na całego. Odpalił nocny maraton w mediach społecznościowych. Zdążył już nazwać przegranego gubernatora Teksasu "zdrajcą", oskarżyć Fox News o sprzyjanie lewicy, zapowiedzieć bombowe uderzenie na Bliskim Wschodzie i obwieścić, że zamierza zostać... komentatorem politycznym.

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"Amerykanie wystawili Donaldowi Trumpowi rachunek za drożyznę, cła i wojnę z Iranem. (...) przez najbliższe 24 miesiące będzie musiał rządzić wyłącznie za pomocą prezydenckich dekretów pod nieustannym ostrzałem komisji śledczych" – tak o porażce amerykańskiego prezydenta pisał w naTemat Konrad Bagiński w tekście Wybory w USA. Demokraci nokautują Republikanów, Trump traci nawet bastiony MAGA.

Sprawa wyborów w USA jest więc dziś tematem numer jeden. Nawet został o nią zapytany bliski współpracownik Putina. – Szczerze liczymy na to, że Donald Trump będzie kontynuował swoje wysiłki pokojowe – powiedział Dmitrij Pieskow w wypowiedzi nadanej przez rosyjskie media, cytowanej przez Reuters.

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Rzecznik Kremla przypomniał też, że wkrótce odbędzie się kolejna runda trójstronnych rozmów Ukraina–USA–Rosja. Pytany przez dziennikarzy, "czy nowy skład Kongresu może pokrzyżować te plany", odparł krótko: – To wewnętrzna sprawa Ameryki.

Wieści o planowanych negocjacjach potwierdził także na konferencji prasowej w Berlinie Wołodymyr Zełenski. Powiedział otwarcie, że 10 i 11 listopada w Abu Zabi mają rozmawiać przedstawiciele Ukrainy, Rosji i Stanów Zjednoczonych. Tymczasem Putinowi marzy się "druga Jałta" – trzech przywódców przy stole, Zełenskiego brak.

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Ukraina też poświęca wynikom wyborów w USA dużo uwagi

Ukraińskie media również rozpisują się o wynikach wyborów w USA. Stawką bowiem jest tutaj także dalszy los naszych wschodnich sąsiadów i pomoc Amerykanów dla ich kraju, który piąty rok odpiera agresję zbrojną Rosji.

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie stosunki na linii Kijów–Waszyngton pozostawały wyjątkowo napięte, a w trójkącie Trump–Putin–Zełenski decyzje amerykańskiego prezydenta wskazywały na widoczne zbliżenie z Kremlem.

Mowa m.in. o zamrożeniu nowych sankcji wobec Rosji oraz podpisaniu z Moskwą umowy dotyczącej dostaw oleju napędowego. W tym samym czasie strona ukraińska zmagała się z ograniczeniem amerykańskich danych wywiadowczych – kluczowych do przechwytywania rosyjskich rakiet balistycznych. Ukraina odczuła to boleśnie: 5 rakiet balistycznych trafiło w Ukrainę. Były rosyjskie, ale Zełenski uderza w NATO, bo partnerzy nie przekazali Kijowowi wcześniejszego ostrzeżenia.