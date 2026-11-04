Karol Nawrocki czy rząd – kto wygra po politycznym trzęsieniu ziemi w USA? Fot. Flickr / Kancelaria Premiera

Prezydent USA staje się polityczną "kulawą kaczką", Demokraci przejmują pełną kontrolę nad Kongresem, a w Polsce otwiera się zupełnie nowy rozdział na szczytach władzy. Kto wyjdzie z tego starcia zwycięsko? Rząd Donalda Tuska łapie wiatr w żagle, ale Karol Nawrocki może wpaść w wyjątkowo niebezpieczną pułapkę. – Ja bym ostrzegał naszego prezydenta – powiedział naTemat Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych.

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Wyniki wyborów w USA nie pozostawiają złudzeń: Partia Republikańska i Donald Trump tracą Kongres, a błękitna fala zmiotła republikańską większość. Demokraci w tej chwili mają 55 mandatów w 100-osobowym Senacie (stan na godz. 11:50, nierozstrzygnięty jest jeden mandat) oraz bezdyskusyjną większość w Izbie Reprezentantów 254:171 (nierozstrzygniętych 10 miejsc).

Dla prezydenta USA to dramat. Samotny w Białym Domu, został zepchnięty do roli "wetomana" i pozbawiony parlamentarnego zaplecza. Radosław Sikorski po dramacie Trumpa nie mógł się powstrzymać i nie czekał ani chwili, by przypomnieć o swoich przewidywaniach i wbić szpilę oponentom.

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Z perspektywy rządu Donalda Tuska i polskiej dyplomacji to wymarzony scenariusz. Otwiera się szerokie okno na bezpośrednią współpracę z nową większością na Kapitolu. Dodajmy jednak, że jeszcze przed wyborami eksperci ostrzegali, że choć królestwo Trumpa upadnie w listopadzie, radość w Polsce może okazać się przedwczesna.

Nawrocki czy rząd zyskają na klęsce Trumpa?

Czy dotychczasowa, ostentacyjna wręcz bliskość Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem przetrwa próbę sił, podczas gdy Donald Tusk, Radosław Sikorski i cały rząd zaczną bez przeszkód monetyzować swoje wyrobione kontakty w Kongresie?

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Profesor Michał Urbańczyk z UAM w rozmowie z naTemat.pl zwraca uwagę na fundamentalną zasadę dyplomacji, która powinna studzić partyjne emocje. – Relacje osobiste są bardzo ważne, natomiast te relacje związane z interesami państwa to jest trochę inna kategoria. Bez względu na to, która partia jest w Białym Domu czy w Kongresie, pewne aktywności powinny mieć miejsce także ze strony polskiej – stwierdza amerykanista i prawnik.

Jak jednak wskazuje analityk rynków finansowych Piotr Kuczyński, układ sił premiuje dziś jednoznacznie obóz rządzący. – Radosław Sikorski i rząd będą mieli zapewne bardzo dobre stosunki z całym Kongresem. Absolutna większość Demokratów w Senacie i spokojna przewaga w Izbie Reprezentantów niewątpliwie pomogą w budowaniu relacji na linii polski rząd–amerykański parlament – zauważa Kuczyński w rozmowie z naTemat.pl.

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Trump zawalczy o własny portfel. Czy Nawrocki zaryzykuje?

Problem, jak dodaje analityk, pojawia się po stronie Pałacu Prezydenckiego. Karol Nawrocki budował swoją pozycję międzynarodową jako zaufany partner Donalda Trumpa – jeszcze we wrześniu Trump namaścił Nawrockiego na zbawcę Europy. Teraz jednak amerykański sojusznik jest maksymalnie skrępowany przez parlament.

Co gorsza, brak perspektywy kolejnej kadencji zdejmuje z amerykańskiego prezydenta jakiekolwiek polityczne hamulce. Piotr Kuczyński wystosował pod adresem polskiego prezydenta bardzo poważne ostrzeżenie.

Jeżeli jest tak zaprzyjaźniony z Trumpem, który stał się "kulawą kaczką", to nie będzie miał wyjścia i pewnie utrzyma te znakomite stosunki. Tyle tylko, że ja bym ostrzegał naszego prezydenta, że może się to źle skończyć. Piotr Kuczyński analityk rynków finansowych

– Donald Trump nie musi już walczyć o reelekcję ani o Partię Republikańską. Będzie walczył tylko o swój portfel. Może proponować rozwiązania, które kompletnie nam się nie spodobają – na przykład wpuścić Rosjan na rynki surowcowe – wskazuje ekspert.

Pałac Prezydencki ogłosił, że upadek partii Trumpa to "memento dla Donalda Tuska"

Taki zwrot akcji postawiłby polską prawicę w skrajnie niewygodnym położeniu. Ślepe trwanie przy Trumpie, który w pogoni za własnym interesem mógłby pójść na ustępstwa wobec Moskwy, stałoby się dla Pałacu Prezydenckiego politycznym harakiri.

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Wydaje się więc, że na waszyngtońskim trzęsieniu ziemi doraźnie wygrywa duet Tusk–Sikorski. Szef rządu i szef MSZ zyskują potężną przeciwwagę dla Białego Domu w postaci zdominowanego przez Demokratów Kongresu, spychając prezydencką dyplomację do narożnika. Jeśli Nawrocki w porę nie oddzieli osobistych sympatii od twardych realiów państwa, cena za lojalność wobec osłabionego Trumpa może okazać się dla niego bolesna.

Tymczasem błękitne (czyli demokratyczne) tsunami, kóre zmiotło Republikanów w USA, u polskiej prawicy wywołało syndrom wyparcia i dysonans. Zamiast refleksji nad klęską swojego ideologicznego patrona zza oceanu, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz ogłosił, że upadek partii Trumpa to... "memento dla Donalda Tuska".

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