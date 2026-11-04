Tomasz Lis nie ukrywa satysfakcji z porażki Donalda Trumpa i Republikanów. Przestrzega jednak przed ogłaszaniem końca trumpizmu. W "Allegro ma non troppo" Jacka Pałasińskiego mówi o zagrożeniach dla Europy, możliwych rozliczeniach w Waszyngtonie i błędzie, który może zaprzepaścić sukces Demokratów.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

– Taki wynik wyborów w USA mnie cieszy – przyznaje Tomasz Lis w rozmowie z Jackiem Pałasińskim. Zaraz jednak dodaje, że nie jest entuzjastą obecnej Partii Demokratycznej. W jego ocenie sprzeciw wobec Trumpa przyniósł zwycięstwo, ale nie rozwiązał problemów jego przeciwników. A osłabienie prezydenta nie oznacza, że przestał być groźny.

Sam wierny elektorat nie wystarczy

Lis wskazuje na utratę politycznego środka. Porównuje sytuację Republikanów do polskiej prawicy: można zachować oddanych wyborców, a mimo to przegrać, jeśli odwrócą się ludzie spoza stałego elektoratu.

– Jak się gubi gdzieś środek po drodze, to się wybory przegrywa – podkreśla.

Nie przekonują go też łatwe wnioski, że wynik głosowania dowodzi nagłego odrodzenia siły amerykańskiej demokracji. Większe znaczenie przypisuje nastrojom, kosztom życia i ocenie prezydenta. Wyborca reaguje na stan własnego portfela, ale również na to, czy przywódca budzi dumę, czy zażenowanie.

Dlatego Lis przestrzega Demokratów przed gwałtownym skrętem w lewo. Jego zdaniem mógłby on stać się największą szansą na odbudowę Republikanów. Odrzucenie jednej skrajności nie oznacza bowiem zgody na drugą.

Trump przegrał, ale MAGA nie znika

Dziennikarz odrzuca ogłaszany w części komentarzy „pogrzeb” ruchu MAGA. Jego zdaniem radykalny nurt pozostaje istotną siłą wewnątrz Partii Republikańskiej.

– To może nie jest karta wygrywająca, ale to jest wciąż karta bardzo silna – ocenia.

Przewiduje natomiast zmianę zachowania ludzi z otoczenia Trumpa. Urzędnicy, myśląc o własnej przyszłości po zakończeniu jego kadencji, mogą chętniej współpracować ze śledczymi. Lis spodziewa się próby uruchomienia procedury impeachmentu, ale oddziela jej rozpoczęcie od skutecznego usunięcia prezydenta.

– A czy to będzie skuteczne, to jest inna historia – zaznacza.

Dla Polski dostrzega w tym potencjalną korzyść: prezydent pochłonięty własnymi problemami może mieć mniejszą skłonność do ingerowania w polskie wybory. To jednak nadzieja publicysty, a nie pewny scenariusz.

Zobacz także

Trump znokautowany, Demokraci biorą wszystko. Skutki odczujemy też w Polsce [STUDIO naTemat]
Adam Hamilton.
Trump dokonał niemożliwego od prawie 100 lat. To pokazuje skalę jego klęski
Marcin Przydacz
Trump przegrał, a Pałac Prezydencki ogłosił... upadek Tuska. Internet nie wytrzymał
Karol Nawrocki.
Smaczki z wejścia do TK dopiero wychodzą na jaw. Dlatego było "idzie prezydent"
stos pieniędzy
Decyzja ws. stóp procentowych. Kto ma kredyt, ten na RPP patrzy nerwowo
Jarosław Kaczyński, Grzegorz Braun.
Po nowym sondażu Kaczyński i Braun siądą i pomyślą dwa razy. 39 proc. kluczowe

Europa nadal ma "kamień w bucie"

Najważniejsze zastrzeżenie Lisa dotyczy europejskiej euforii. Osłabiony Trump nadal będzie podejmował decyzje, z którymi sojusznicy muszą się liczyć.

– W tym bucie wciąż jest kamień i w tym bucie ten kamień jeszcze przynajmniej przez dwa lata będzie – mówi.

Nie zgadza się jednak z tezą, że porażkę Trumpa należy uznać za katastrofę dla Europy. Zaleca ograniczenie entuzjazmu, ale nie odwracanie oceny jego polityki. Polska, zabiegając o amerykańską obecność wojskową, musi nadal rozmawiać z obecną administracją.

W ocenie Lisa konsekwencje tej prezydentury wykroczą daleko poza jej koniec. Chodzi zarówno o siłę strategiczną USA, jak i zdolność przyciągania sojuszników oraz budowania zaufania.

– Tak czy inaczej, za Trumpa Ameryka będzie jeszcze płaciła rachunki bardzo długo, długo po jego odejściu. Ostrzeżenie Lisa jest jasne: porażka Trumpa daje jego przeciwnikom szansę, ale nie kończy ani trumpizmu, ani problemów, które ta prezydentura oznacza dla Europy i Polski.