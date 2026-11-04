Stan Kansas wybrał Demokratę do Senatu USA po raz pierwszy od 94 lat. Adam Hamilton pokonał republikańskiego senatora Rogera Marshalla. Fot. @Hamilton4Kansas/X

Stan Kansas wybrał Demokratę do Senatu USA po raz pierwszy od 94 lat. Adam Hamilton pokonał republikańskiego senatora Rogera Marshalla, mimo że ten mógł liczyć na poparcie Donalda Trumpa.

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Wynik wyborów ogłosiła agencja Associated Press. Ostatnim Demokratą wybranym do Senatu z Kansas był George McGill, który zdobył mandat w 1932 roku. Od tamtej pory kandydaci Partii Republikańskiej wygrywali kolejne wybory do tej izby.

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Adam Hamilton jest pastorem metodystycznym i założycielem Church of the Resurrection, jednego z największych kościołów metodystycznych w Stanach Zjednoczonych. Jego wspólnota ma siedem ośrodków w aglomeracji Kansas City. Podczas kampanii polityk stawiał na umiarkowany przekaz i przekonywał, że Republikanie oraz Demokraci powinni szukać porozumienia.

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– Jesteśmy lepsi razem, Republikanie i Demokraci. Rozsądni przedstawiciele obu partii mogą wspólnie rozwiązywać problemy – mówił Hamilton do swoich zwolenników po ogłoszeniu wyników.

"Dziękuję, Kansas. Dziękuję za waszą wiarę we mnie i za możliwość walki o was w Waszyngtonie. Niedługo usłyszycie o mnie więcej" – napisał na platofrmie X.

Kandydat Demokratów dużo uwagi poświęcał też rosnącym kosztom życia. Krytykował cła wprowadzone przez administrację Trumpa oraz amerykańskie zaangażowanie w konflikt z Iranem – a koszty wojny są gigantyczne i wciąż rosną. Przedstawiał się jako Demokrata o niezależnych poglądach i podkreślał, że chce reprezentować mieszkańców Kansas, a nie interesy partyjnych liderów.

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Wyniki wyborów do Kongresu mogą poważnie utrudnić Donaldowi Trumpowi realizację planów w drugiej części kadencji. Jeśli Demokraci przejmą kontrolę nad komisjami, zyskają większe możliwości nadzorowania działań administracji. Będą mogli wzywać przedstawicieli rządu na przesłuchania i wszczynać dochodzenia dotyczące decyzji prezydenta.

Donald Trump, który wiedział, że wybory w USA to dzień sądu, odniósł się do wyników w rozmowie z Fox News. – Wykonali dobrą robotę. Jestem trochę zaskoczony – powiedział.

Zmiana większości w Kongresie może przysporzyć problemów administracji Trumpa. Jak zauważa korespondent BBC, Demokraci mogą szczególnie zainteresować się działaniami sekretarza obrony Pete’a Hegsetha, który jako sekretarz wojny USA czyści Pentagon z kolejnych generałów i admirałów. Opozycja może też spróbować doprowadzić do trzeciego impeachmentu prezydenta.

Zwycięstwo Demokratów może wzmocnić pozycję nowych liderów partii przed kolejną kampanią prezydencką, którzy za dwa lata będą ubiegać się o nominację. Republikanie będą z kolei szukać przyczyn porażki – choć sondaże pokazywały, co się stanie podczas wyborów – i zastanawiać się nad przyszłością ruchu MAGA.

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