J.D. Vance gorzko o przegranych wyborach dla Republikanów i polityce Donalda Trumpa. Fot. shutterstock

J.D. Vance zabrał głos po tym, jak podliczono większą część głosów w wyborach w USA. Wiceprezydent przyznał, że skala porażki Republikanów go "zaszokowała". Jednocześnie gorzko podsumował niektóre działania Donalda Trumpa, wskazując otwarcie przyczynę tej porażki.

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Wiceprezydent USA J.D. Vance ocenił, że powodem przegranej Republikanów w wyborach połówkowych nie była niska mobilizacja ich elektoratu. "Nasi wyborcy przyszli do urn. Niewątpliwie były miejsca, w których mogliśmy osiągnąć lepszą frekwencję. Jednak nie to jest głównym problemem" – wskazał w poście na platformie X.

J.D. Vance wskazuje powód porażki Republikanów

Vance napisał, że choć miał negatywne przeczucia przed wyborczym wtorkiem, to ostatecznie, jak zobaczył spływające wyniki, był "zszokowany".

W dalszej części swojej obszernej publikacji przytoczył wypowiedzi pewnego sondażysty, który podał cztery najczęściej powtarzające się odpowiedzi rozczarowanych wyborców, dotyczące problemów, którymi USA powinny się zająć. To:

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zakończenie wojny, skupienie się na kosztach życia i inflacji, realizację polityki "America First", zmianę relacji Stanów Zjednoczonych z Izraelem.

"I właśnie te cztery powody sprawiły, że wielu z naszych wyborców zagłosowało na Demokratów" – stwierdził otwarcie Vance. Jednocześnie zaznaczył, że głównym powodem, dla którego "przegrali, jest wojna". A koszty tego konfliktu są gigantyczne i wciąż rosną. "Sam prezydent to przyznał. (...) Jeśli chcecie argumentować, że to było warte, że utrata Senatu na kolejne 6 lat była tego warta, to róbcie to" – dodał.

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Wiceprezydent zwrócił się też do tych, "którzy są wściekli i chcą powiedzieć: 'A nie mówiłem?'". "Macie rację, rzeczywiście nam to mówiliście. (...) Wykorzystajmy tę złość i wróćmy do pracy nad ratowaniem naszego kraju" – zaapelował Vance.

Wtorkowe wybory w USA zakończyły się porażką Republikanów, którzy stracili większość w obu izbach Kongresu. Demokraci przejęli kontrolę nad Senatem i Izbą Reprezentantów. Mimo że oczekuje się jeszcze na pełne, oficjalne wyniki, dotychczasowe dane wskazują na dotkliwą klęskę prezydenta Donalda Trumpa i jego zaplecza politycznego.

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Trump przemówił niespodziewanie jeszcze tego samego dnia

Donald Trump miał w środę (4 listopada) nie przemawiać – tak podawał Biały Dom. Nagle jednak prezydent zdecydował się wyjść do dziennikarzy, co mocno ich zaskoczyło. Odniósł się do wypowiedzi J.D. Vance o tym, że powodem przegranych wyborów jest wojna.

– Myślę, że to w dużej mierze prawda, ponieważ w krótkim czasie podniosło to nieco ceny benzyny – powiedział Trump, dodając, że "wojna z Iranem była konieczna, by powstrzymać reżim w Teheranie przed posiadaniem broni jądrowej".