Świąteczne pieniądze dla emerytów zależą od regulaminu byłego pracodawcy. Fot. PawelKacperek / Shutterstock

Nawet 880 zł na Boże Narodzenie może dostać emeryt od swojego byłego pracodawcy. To nie dodatek z ZUS i nie rządowy bon, tylko pieniądze z zupełnie innej kieszeni. Tyle że jeden senior je dostanie, a drugi usłyszy, że na święta nic nie przewidziano.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Taką kwotę przewidziano dla części emerytowanych pracowników oświaty. Chodzi o scentralizowany fundusz socjalny przy Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Warszawa-Śródmieście, który na 2026 rok zaplanował pomoc od 780 do 880 zł brutto. Źródłem jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS), czyli pula pieniędzy, którą pracodawca odkłada na wsparcie swoich ludzi.

ZFŚS dla emerytów. Kto ma do niego prawo?

Jak wynika z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, do korzystania z funduszu uprawnieni są pracownicy, a obok nich emeryci i renciści, którzy byli pracownikami zakładu, oraz rodziny jednych i drugich. Fundusz muszą tworzyć firmy zatrudniające co najmniej 50 osób (w przeliczeniu na pełne etaty), a jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe robią to bez względu na liczbę pracowników.

REKLAMA

Pracodawca może też powiększyć fundusz o 6,25 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce na każdego emeryta, którym się opiekuje, ale ustawa daje mu tu tylko prawo, nie obowiązek.

W oświacie, od której zaczęliśmy, jest inaczej. Art. 5 ust. 8 wyłącza te zasady wobec nauczycieli objętych Kartą Nauczyciela, a ta przewiduje, że dla nauczycieli emerytów i rencistów "dokonuje się odpisu" w wysokości 5 proc. pobieranych świadczeń.

Od czego zależy świadczenie z ZFŚS dla emeryta?

Ustawa stawia pracodawcom jeden wymóg: wysokość dopłat ma zależeć od "sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej". Resztę, a więc to, czy emeryci w ogóle dostaną świąteczne pieniądze i ile, zapisuje pracodawca w regulaminie.

REKLAMA

Z danych INNPoland wynika, że w biurze w Śródmieściu liczy się dochód brutto na osobę w rodzinie. Do 1200 zł daje to 880 zł, od 1201 do 1500 zł 830 zł, a powyżej 1500 zł 780 zł.

Inaczej wygląda to w Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA w Warszawie, której uchwały opisała Gazeta Prawna. Przy dochodzie na osobę poniżej 4806 zł przewidziano tam bon na 400 zł, a przy wyższym na 300 zł.

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie z ZFŚS na święta?

Serwis ZFSS.pl tłumaczy, że o pieniądze trzeba pytać ostatniego pracodawcę, czyli tego, u którego emeryt był zatrudniony najpóźniej. Zwykle jest to firma, z której przeszedł na emeryturę, ale jeśli potem pracował gdzie indziej, właściwy może być nowy zakład. Najprościej zacząć od telefonu do działu kadr.

REKLAMA

Problemem mogą być jednak terminy. W SM WOLA oświadczenie trzeba było złożyć do 30 września i ten sam dzień wyznaczył dla emerytów i rencistów Sąd Okręgowy Warszawa-Praga, o czym informuje na swojej stronie. Wzory wniosków i tabelę dopłat do świąt publikuje DBFO Śródmieście.