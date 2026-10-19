Od przyszłego roku renta wdowia wzrośnie. Fot. Shutterstock.com / vivooo

Emerytów korzystających z tzw. renty wdowiej czeka istotna zmiana, która wpłynie na wyższe przelewy. ZUS poinformował, ile dokładnie wzrośnie to świadczenie, a także przypomniał warunki jego otrzymania oraz obowiązujące limity.

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Renta wdowia to rozwiązanie, które pozwala seniorom na sprawiedliwsze łączenie własnej emerytury z pieniędzmi po zmarłym małżonku. Dzięki niej zamiast ograniczać się do jednego świadczenia z ZUS (np. emerytury), wdowa lub wdowiec mogą pobierać oba świadczenia jednocześnie. System oferuje dwie ścieżki, więc można wybrać rozwiązanie, które będzie bardziej korzystniejsze w konkretnych przypadkach.

ZUS informuje o podwyżce renty wdowiej. Są jednak limity

Do tej pory osoby korzystające z renty wdowiej mogły pobierać całość swojej emerytury plus 15 proc. renty rodzinnej lub odwrotnie: pełną rentę po nieżyjącym partnerze i 15 proc. własnego świadczenia. Z komunikatu ZUS wynika, że od 1 stycznia 2027 roku zasady w przyznawaniu renty wdowiej ulegną zmianom. Wysokość drugiego świadczenia zostanie bowiem zwiększona z 15 do 25 proc. Wypłacana renta wdowia będzie się więc prezentować w następujący sposób:

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100 proc. własnej emerytury i 25 proc. renty rodzinnej ; 100 proc. renty rodzinnej i 25 proc. własnej emerytury .

Aby zostać objętym podwyżką, nie trzeba będzie składać żadnego nowego wniosku do ZUS, ponieważ zmiany te zostaną wprowadzone automatycznie z urzędu. Dotyczyć to będzie wszystkich osób, które już teraz korzystają z tego świadczenia i pobierają swoją emeryturę lub rentę rodzinną w całości, a dodatkowo część drugiego świadczenia po zmarłym małżonku, a także wszystkich tych, którym zostanie ona przyznana do końca 2026 roku.

Nie wszyscy jednak skorzystają z tego dodatku, ponieważ renta wdowia objęta jest limitem dochodowym. Jak tłumaczy ZUS: "Łączna kwota wypłacanych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Obecnie limit wynosi 5935,47 zł miesięcznie. Jeżeli renta wdowia będzie wyższa, odpowiednio zmniejszymy ją o kwotę przekroczenia".

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Pozostałe warunki konieczne do otrzymania renty wdowiej

Aby pobierać rentę wdowią należy spełnić jeszcze kilka innych wymogów. Przede wszystkim należy osiągnąć powszechny wiek emerytalny, czyli ukończyć 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn. Trzeba też być w oficjalnym związku małżeńskim aż do dnia śmierci partnera oraz nie można później zawrzeć nowego małżeństwa. Ważnym warunkiem jest też posiadanie ustalonego prawa do obu świadczeń.

Jeśli do tej pory senior pobierał tylko własną emeryturę, musi najpierw złożyć dokumenty o przyznanie renty rodzinnej. Sam proces ubiegania się o wypłatę w nowym modelu wymaga złożenia formularza ERWD. Można to zrobić osobiście w placówce ZUS lub KRUS (bo przypominamy, że renta wdowia jest wypłacana również w KRUS-ie), wysłać pocztą, a także skorzystać z internetowej platformy PUE ZUS.

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