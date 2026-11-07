Strzały w centrum Krakowa. Szef MSWiA jedzie na miejsce. Fot. Flickr Kancelaria Premiera

W sobotę 7 listopada w okolicach Rynku Głównego w Krakowie padły strzały. Są ranni i ofiary śmiertelne. Na miejsce jedzie minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

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"W związku z tragicznymi wydarzeniami na Rynku Głównym w Krakowie minister Marcin Kierwiński i udaje się na miejsce zdarzenia. Sprawca został zatrzymany. Na bieżąco będziemy przekazywać potwierdzone informacje – napisała na platformie X rzeczniczka Karolina Gałecka.

Marcin Kierwiński podał najnowsze informacje. "Policjanci z narażeniem życia interweniowali w Krakowie. Natychmiast. Dzięki ich heroicznej postawie udało się szybko ująć napastnika. Jeden z policjantów z raną postrzałową, stan drugiego bardzo ciężki- 3 rany postrzałowe. Trwa operacja." – czytamy.

Strzelanina w centrum Krakowa. Szef MSWiA jedzie na miejsce tragedii

"Około godziny 15 mężczyzna z samochodu, którym wjechał do rynku, zaczął oddawać strzały do przypadkowych osób. Sprawca został zatrzymany. Są ranne osoby w tym policjanci" – przekazała Małopolska Policja.

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W najnowszym komunikacie Policji czytamy, że śmierć poniosło 5 osób a kilkanaście jest rannych. "Sprawca został postrzelony przez policjantów, jest obecnie transportowany do szpitala" – podano.

W tej chwili nie jest znana tożsamość sprawcy. W jego samochodzie zabezpieczono wiele różnych rodzajów broni, w tym broń długą i amunicję.

Donald Tusk przekazał, że na bieżąco otrzymuje od ministra spraw wewnętrznych informacje o sytuacji w Krakowie. Jak zaznaczył premier, policja sprawdza, co doprowadziło do tragicznej strzelaniny i bada wszystkie okoliczności zdarzenia.

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W akcji ratunkowej wykorzystano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Uszkodzony został też tramwaj linii nr 1. Jak poinformowało krakowskie MPK, o godz. 15.05 na placu Wszystkich Świętych ktoś strzelił w kierunku tramwaju z samochodu osobowego. Pocisk rozbił szybę w kabinie motorniczego. Na szczęście ani prowadzący, ani pasażerowie nie odnieśli obrażeń.

"Z ogromnym niepokojem przyjmuję doniesienia o tragicznych wydarzeniach w centrum Krakowa. Moje myśli są z ofiarami, poszkodowanymi i ich rodzinami" – skomentował sytuację Karol Nawrocki. "Pozostaję w kontakcie z odpowiednimi służbami i oczekuję pełnego wyjaśnienia okoliczności tych dramatycznych wydarzeń" – dodał prezydent i przekazał, że do Krakowa kieruje się szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN).

Głos zabrał również minister sprawiedliowści Waldemar Żurek. "Państwo działa. Apelujemy o zachowanie spokoju i nieutrudnianie pracy służbom. Doprowadzimy do surowego rozliczenia sprawcy tej zbrodni" – napisał na platformie X.