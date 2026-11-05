W Trenczynie na Słowacji doszło do bójki między ukraińskimi żołnierzami. W tym samym mieście trwa aktualnie szczyt Grupy Wyszehradzkiej. Fot. Unsplash.com / Michal Lauko

W mieście Trenczyn na Słowacji miało dojść do bójki pomiędzy dwoma ukraińskimi żołnierzami. W wyniku poniesionych obrażeń jeden z nich zmarł. Jednocześnie w mieście odbywa się szczyt prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej, na którym przebywa Karol Nawrocki.

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O sprawie poinformowały słowackie media w czwartek 5 listopada. Jak opisuje serwis Plus 7 dní, w hotelu w Trenczynie doszło do bójki pomiędzy dwoma ukraińskimi żołnierzami, którzy mieli być członkami ukraińskiej jednostki lotniczej i obecnie przechodzić szkolenie na Słowacji.

Bójka ukraińskich żołnierzy na Słowacji skończyła się śmiercią jednego z nich

W wyniku starcia jeden z mężczyzn odniósł ciężkie obrażenia. Jak wskazują media, na miejsce zdarzenia dotarło pogotowie ratunkowe, jednak w trakcie transportu do szpitala 53-letni ukraiński żołnierz zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Policja zatrzymała już drugiego 53-letniego mężczyznę, który miał zaatakować nożem swojego rówieśnika i rodaka.

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"53-letniego mężczyznę z otwartą raną klatki piersiowej, brzucha, odcinka lędźwiowego i miednicy ratownicy transportowali na sztucznej wentylacji płuc do szpitala w Trenczynie. Niestety, w trakcie transportu zmarł on w wyniku obrażeń" – przekazała rzeczniczka Centrum Operacyjnego Ratownictwa Medycznego, Petra Klimešová, cytowana przez portal Plus JEDEN DEŇ.

Policja potwierdza popełnienie przestępstwa w hotelu w Trenczynie

Wydarzenia te potwierdziła rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Trenczynie, Petra Klenková. Policjantka wskazała, że w czwartek 5 listopada funkcjonariusze otrzymali krótko po północy zgłoszenie, z którego wynikało, że w jednym z hoteli w Trenczynie doszło do przestępstwa z użyciem przemocy, w wyniku którego zmarła jedna osoba. Oficer dyżurny natychmiast wysłał na miejsce patrole policji, które potwierdziły zdarzenie. Policjanci zatrzymali jednego podejrzanego mężczyznę.

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"Sprawę przejął śledczy z wydziału kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Trenczynie. Obecnie trwają niezbędne czynności procesowe mające na celu należyte wyjaśnienie czynu. Ze względu na toczące się czynności procesowe nie jest obecnie możliwe udzielenie bardziej szczegółowych informacji" – przekazała rzeczniczka, cytowana przez serwis Nový Čas.

W Trenczynie trwa szczyt Grupy Wyszehradzkiej z Karolem Nawrockim

Przypomnijmy, że właśnie w mieście Trenczyn na Słowacji odbywa się w tych dniach spotkanie prezydentów państw V4, czyli Grupy Wyszehradzkiej. Karol Nawrocki przyjechał na Słowację w środę po południu. Tego dnia uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli banków centralnych państw Grupy Wyszehradzkiej.

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Główne tematy czwartkowych rozmów przedstawił w środę szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Wskazał trzy najważniejsze obszary: bezpieczeństwo, energetykę oraz przyszłość struktur euroatlantyckich.