Prezydent reaguje na tragedię w Krakowie. Nawrocki wysyła szefa BBN na miejsce ataku Fot. Mikołaj Bujak / KPRP

Po premierze Donaldzie Tusku głos w sprawie krwawych wydarzeń na Rynku Głównym w Krakowie zabrał prezydent Karol Nawrocki. Głowa państwa deklaruje łączność z bliskimi ofiar, żąda natychmiastowego wyjaśnienia okoliczności i informuje o wysłaniu do stolicy Małopolski szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

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Prezydent RP przerwał milczenie po dramacie w sercu Małopolski. Karol Nawrocki zapewnia, że pozostaje w stałym kontakcie ze służbami mundurowymi i podkreśla, że "bezpieczeństwo Polaków jest absolutnym priorytetem". Skierował do Krakowa szefa prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Karol Nawrocki o strzelaninie w Krakowie. Szef BBN jedzie na miejsce

W reakcji na dramatyczne doniesienia ze Starego Miasta w Krakowie, gdzie po godzinie 15:00 padły strzały do przypadkowych osób, a strzelanina w centrum Krakowa pochłonęła ofiary śmiertelne, oficjalne oświadczenie wydał prezydent RP Karol Nawrocki. "Z ogromnym niepokojem przyjmuję doniesienia o tragicznych wydarzeniach w centrum Krakowa" – napisał.

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Głowa państwa poinformowała o wysłaniu szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego bezpośrednio na miejsce tragedii. Do Krakowa jedzie Bartosz Grodecki – szefem BBN jest od maja.

"Z ogromnym niepokojem przyjmuję doniesienia o tragicznych wydarzeniach w centrum Krakowa. Moje myśli są z ofiarami, poszkodowanymi i ich rodzinami. Pozostaję w kontakcie z odpowiednimi służbami i oczekuję pełnego wyjaśnienia okoliczności tych dramatycznych wydarzeń. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego jest w drodze do Krakowa. Bezpieczeństwo Polaków jest absolutnym priorytetem!" – przekazał prezydent za pośrednictwem mediów społecznościowych.

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Politycy wyciszają spór po zamachu w Krakowie

W obliczu krwawego incydentu, w którym zginęli bezbronni ludzie, kluczowe postacie sceny politycznej zrezygnowały z dotychczasowej ostrej retoryki na rzecz komunikatów bezpieczeństwa. Jeszcze kilka dni temu toczyły ostry spór o TK, a nawet spotkanie Donalda Tuska z Karolem Nawrockim obwarowywano warunkami.

W całym kraju trwają analizy, czy krakowski atak był odosobnionym aktem szaleńca, czy elementem zorganizowanej akcji. To w kontekście wcześniejszych alarmów bombowych (to przez nie masowe awaryjne lądowania w całej Europie sparaliżowały ruch lotniczy) i gróźb hybrydowych paraliżujących europejskie instytucje stawia polskie agencje wywiadu i kontrwywiadu w stan najwyższej czujności.

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Sprawca strzelaniny na Rynku Głównym zatrzymany