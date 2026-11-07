Rośnie bilans ofiar zamachu w Krakowie. Nie żyje 6 osób. Fot. Shutterstock / Zdjęcie poglądowe

Sześć osób zginęło w tragicznym zdarzeniu, do którego doszło w sobotę na Rynku Głównym w Krakowie. Małopolska Policja podała, że wśród ofiar są cztery kobiety i dwóch mężczyzn.

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"Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar przebywa na miejscu tragicznych zdarzeń w Krakowie. Na chwilę obecną możemy potwierdzić, że wskutek strzelaniny śmierć poniosło 6 osób, 15 jest rannych. Osoby poszkodowane przebywają pod opieką lekarzy z krakowskich szpitali" – podał Małopolski Urząd Wojewódzki na X.

Rośnie bilans ofiar zamachu w Krakowie. Nie żyje 6 osób: 4 kobiety i 2 mężczyzn

Małopolska Policja poinformowała, że wśród ofiar są cztery kobiety i dwóch mężczyzn.

Najnowsze informacje podawane przez mundurowych wskazują, że sprawca działał w pojedynkę. Według informacji przekazanych przez małopolską policję ma prawdopodobnie 24 lata i pochodzi z woj. świętokrzyskiego. "Sprawca zdarzenia z Rynku Głównego w Krakowie jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej. Dementujemy informację o śmierci policjanta oraz o poszukiwaniu kolejnego sprawcy. Jedyny znany sprawca zdarzenia jest w rękach policji" – przekazała Małopolska Policja.

Do dramatu doszło w sobotę po południu. Z relacji świadków i zdjęć z miejsca tragedii wynika, że zamachowiec jeździł samochodem i jednocześnie strzelał. Na Rynek wjechał od strony ul. Sławkowskiej. Był ubrany w strój w stylu wojskowym, cały na zielono i wyposażony w wojskowy karabinek typu AR-15 z profesjonalną optyką.

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Świadkowie relacjonowali, że napastnik miał zasłoniętą twarz. Nie ma na razie pewności, czy nosił hełm. Prawdopodobnie miał na sobie zieloną kominiarkę. W samochodzie sprawcy znaleziono też kolejną broń palną.

Policjanci ruszyli w pościg za Subaru poruszającym się ulicami Krakowa. Gdy zatrzymali samochód, kierowca wysiadł i zaczął do nich strzelać. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że obaj funkcjonariusze zostali ranni, ale odpowiedzieli ogniem i postrzelili napastnika. Do jego zatrzymania doszło w rejonie skrzyżowania ulic Stradomskiej i Dietla.

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Policja o sprawcy masakry w Krakowie

Z relacji publikowanych w mediach społecznościowych wynika, że jeden z rannych policjantów odebrał napastnikowi broń. Mężczyzną zajęły się później służby ratunkowe. Policja potwierdziła, że sprawca został zatrzymany, a w zdarzeniu są ofiary śmiertelne i ranni, w tym funkcjonariusze.

Głos w sprawie zabrał wcześniej prezydent Karol Nawrocki. "Z ogromnym niepokojem przyjmuję doniesienia o tragicznych wydarzeniach w centrum Krakowa. Moje myśli są z ofiarami, poszkodowanymi i ich rodzinami" – skomentował prezydent.

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I dodał: "Pozostaję w kontakcie z odpowiednimi służbami i oczekuję pełnego wyjaśnienia okoliczności tych dramatycznych wydarzeń". Do Krakowa kieruje się szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) oraz szef MSWiA Marcin Kierwiński.