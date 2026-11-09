Kto myślał, że po latach "Na dobre i na złe" i "Na sygnale" mamy dość szpitalnych korytarzy, białych kitli i romansów w dyżurce, ten grubo się mylił. Tegoroczna to dla seriali medycznych prawdziwy renesans. Netflix pokazał swój pierwszy polski dramat o lekarzach, TVP razem z Prime Video odpowiedziały z hukiem, a na Netfliksa trafia hit TVN sprzed lat. Wybrałam trzy tytuły, które naprawdę warto obejrzeć.
Początek to oczywiście Leśna Góra. "Na dobre i na złe" przetarło szlak polskim serialom medycznym i od 1999 roku jest już ikoną, bez której trudno wyobrazić sobie ramówkę TVP. To dzięki niemu pokochaliśmy medyczne obyczajówki, czyli seriale, w których trudny przypadek na stole operacyjnym jest tak samo ważny jak to, kto z kim i dlaczego. Od ponad dekady oglądamy ratowników z "Na sygnale", a w TVN krakowskie lekarki ze "Szpitala św. Anny" w kilka sezonów dobiły do niemal 200 odcinków.
Tymczasem na świecie rządzi "The Pitt". Serial HBO Max z Noahem Wyle'em, czyli doktorem Carterem z "Ostrego dyżuru", drugi rok z rzędu zdobył Emmy dla najlepszego serialu dramatycznego, a lekarze na całym świecie chwalą go za realizm. Polacy nie chcą być gorsi. Po latach sentymentalnych obyczajówek przyszedł czas na nadwiślańskie seriale medyczne nowej generacji: bardziej dynamiczne, mocniejsze i realistyczne (a przynajmniej choć nieco bliższe prawdziwemu życiu szpitala). Poprzeczka została podniesiona.
3 najlepsze polskie seriale medyczne
Wybraliśmy trzy polskie seriale medyczne, które warto obejrzeć teraz: dwie świeże premiery i jeden hit sprzed lat, który właśnie dostaje drugie życie. Podpowiadamy, gdzie je obejrzeć.
1. Znieczulenie (2026)
Nowy serial momentalnie podbił Netfliksa, co nikogo chyba nie dziwi. Leszek Lichota gra w nim doktora Dawida Łazarza, genialnego neurochirurga, któremu kariera sypie się po jednej śmiałej, ale nieudanej operacji. Z prestiżowej kliniki trafia do małego, prowincjonalnego szpitala. Tam, żeby ratować pacjentów, łamie zasady, a część zespołu go za to podziwia, a część nie znosi.
Lichota jest tu w życiowej formie i przejmuje cały serial dla siebie. Na drugim planie grają świetni Karolina Gruszka, Aleksandra Popławska, Dorota Kolak, Masza Wągrocka i Mariusz Bonaszewski. Twórcy dbali o medyczny realizm, a jako konsultant pomagał im Neal Baer, lekarz i producent kultowego "Ostrego dyżuru". Widać też, że inspirowali się "The Pitt", tylko w polskich realiach. Czy będzie drugi sezon? Netflix jeszcze go nie ogłosił, ale przy takiej oglądalności trudno w niego nie wierzyć.
2. SOR (2026)
Jeśli "Znieczulenie" to medyczny dramat z charakterem, który koncentruje się głównie na jednostce, to "SOR" stawia na adrenalinę. Akcja dzieje się na szpitalnym oddziale ratunkowym, gdzie o życiu pacjentów decydują sekundy. Do szpitala trafia nowy lekarz Piotr Hajduk (Sebastian Dela) i spotyka tam dawną miłość, Katarzynę Zawadzką (Sonia Mietielica), która kieruje zespołem rezydentów. Sprawy komplikuje prokurator Krystian Pawłowski (Maurycy Popiel). Na ekranie oglądamy też m.in. Andrzeja Grabowskiego, Dominikę Kluźniak i Ireneusza Czopa.
Widzowie od razu dali się wciągnąć: pierwszy odcinek obejrzało w TVP2 prawie 1,2 mln osób. Koprodukcję TVP i Prime Video, która momentami aż za mocno inspiruje się "The Pitt", chwali się za tempo, mocne sceny medyczne i aktorstwo. Krytycy mają mu za złe głównie to, że omija trudne realia polskiej służby zdrowia i maluje lekarzy trochę zbyt ładnie. Mimo wad to całkiem udana próba zrobienia nowoczesnego polskiego serialu medycznego. A na wieczorny maraton i tak świetnie się sprawdza.
Dalsza część artykułu poniżej.
Zobacz także
3. Diagnoza (2017-2019)
To wciąż jeden z najlepszych polskich seriali o lekarzach. Maja Ostaszewska gra Annę, lekarkę, która wraca do Polski, żeby rozliczyć się z człowiekiem, który ją skrzywdził i odebrał jej bliskich. Po wypadku trafia jednak do szpitala w Rybniku, gdzie lekarze stwierdzają u niej amnezję. W odzyskiwaniu wspomnień pomagają jej chirurdzy Jan Artman (Adam Woronowicz) i Michał Wolski (Maciej Zakościelny).
W każdym odcinku hitu TVN są też przypadki innych pacjentów, które łączą się z historią Anny. "Diagnoza" to świetnie zagrana (w obsadzie są m.in. Danuta Stenka, Łukasz Simlat, Jan Englert i Michał Czernecki) mieszanka medycznego procedurala i thrillera, od której trudno się oderwać. Łącznie ma cztery sezony i niesłusznie nieco o tym serialu zapomniano – niedługo dostanie jednak drugie życie na Netfliksie.