Polskie seriale medyczne to nie tylko obyczajówki Fot. Kadr ze "Znieczulenia" / Netflix

Kto myślał, że po latach "Na dobre i na złe" i "Na sygnale" mamy dość szpitalnych korytarzy, białych kitli i romansów w dyżurce, ten grubo się mylił. Tegoroczna to dla seriali medycznych prawdziwy renesans. Netflix pokazał swój pierwszy polski dramat o lekarzach, TVP razem z Prime Video odpowiedziały z hukiem, a na Netfliksa trafia hit TVN sprzed lat. Wybrałam trzy tytuły, które naprawdę warto obejrzeć.

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Początek to oczywiście Leśna Góra. "Na dobre i na złe" przetarło szlak polskim serialom medycznym i od 1999 roku jest już ikoną, bez której trudno wyobrazić sobie ramówkę TVP. To dzięki niemu pokochaliśmy medyczne obyczajówki, czyli seriale, w których trudny przypadek na stole operacyjnym jest tak samo ważny jak to, kto z kim i dlaczego. Od ponad dekady oglądamy ratowników z "Na sygnale", a w TVN krakowskie lekarki ze "Szpitala św. Anny" w kilka sezonów dobiły do niemal 200 odcinków.

Tymczasem na świecie rządzi "The Pitt". Serial HBO Max z Noahem Wyle'em, czyli doktorem Carterem z "Ostrego dyżuru", drugi rok z rzędu zdobył Emmy dla najlepszego serialu dramatycznego, a lekarze na całym świecie chwalą go za realizm. Polacy nie chcą być gorsi. Po latach sentymentalnych obyczajówek przyszedł czas na nadwiślańskie seriale medyczne nowej generacji: bardziej dynamiczne, mocniejsze i realistyczne (a przynajmniej choć nieco bliższe prawdziwemu życiu szpitala). Poprzeczka została podniesiona.

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3 najlepsze polskie seriale medyczne

Wybraliśmy trzy polskie seriale medyczne, które warto obejrzeć teraz: dwie świeże premiery i jeden hit sprzed lat, który właśnie dostaje drugie życie. Podpowiadamy, gdzie je obejrzeć.

1. Znieczulenie (2026)

Fot. Netflix

Nowy serial momentalnie podbił Netfliksa, co nikogo chyba nie dziwi. Leszek Lichota gra w nim doktora Dawida Łazarza, genialnego neurochirurga, któremu kariera sypie się po jednej śmiałej, ale nieudanej operacji. Z prestiżowej kliniki trafia do małego, prowincjonalnego szpitala. Tam, żeby ratować pacjentów, łamie zasady, a część zespołu go za to podziwia, a część nie znosi.

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Lichota jest tu w życiowej formie i przejmuje cały serial dla siebie. Na drugim planie grają świetni Karolina Gruszka, Aleksandra Popławska, Dorota Kolak, Masza Wągrocka i Mariusz Bonaszewski. Twórcy dbali o medyczny realizm, a jako konsultant pomagał im Neal Baer, lekarz i producent kultowego "Ostrego dyżuru". Widać też, że inspirowali się "The Pitt", tylko w polskich realiach. Czy będzie drugi sezon? Netflix jeszcze go nie ogłosił, ale przy takiej oglądalności trudno w niego nie wierzyć.

Gdzie oglądać? Wszystkie 8 odcinków jest na Netfliksie.

2. SOR (2026)

Fot. Prime Video / TVP

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Jeśli "Znieczulenie" to medyczny dramat z charakterem, który koncentruje się głównie na jednostce, to "SOR" stawia na adrenalinę. Akcja dzieje się na szpitalnym oddziale ratunkowym, gdzie o życiu pacjentów decydują sekundy. Do szpitala trafia nowy lekarz Piotr Hajduk (Sebastian Dela) i spotyka tam dawną miłość, Katarzynę Zawadzką (Sonia Mietielica), która kieruje zespołem rezydentów. Sprawy komplikuje prokurator Krystian Pawłowski (Maurycy Popiel). Na ekranie oglądamy też m.in. Andrzeja Grabowskiego, Dominikę Kluźniak i Ireneusza Czopa.

Widzowie od razu dali się wciągnąć: pierwszy odcinek obejrzało w TVP2 prawie 1,2 mln osób. Koprodukcję TVP i Prime Video, która momentami aż za mocno inspiruje się "The Pitt", chwali się za tempo, mocne sceny medyczne i aktorstwo. Krytycy mają mu za złe głównie to, że omija trudne realia polskiej służby zdrowia i maluje lekarzy trochę zbyt ładnie. Mimo wad to całkiem udana próba zrobienia nowoczesnego polskiego serialu medycznego. A na wieczorny maraton i tak świetnie się sprawdza.

Gdzie oglądać? Nowe odcinki lecą w TVP2 we wtorki o 22:20 i trafiają do TVP VOD. Kto nie lubi czekać, cały sezon (12 odcinków) znajdzie od razu na Prime Video.

Dalsza część artykułu poniżej.

3. Diagnoza (2017-2019)

To wciąż jeden z najlepszych polskich seriali o lekarzach. Maja Ostaszewska gra Annę, lekarkę, która wraca do Polski, żeby rozliczyć się z człowiekiem, który ją skrzywdził i odebrał jej bliskich. Po wypadku trafia jednak do szpitala w Rybniku, gdzie lekarze stwierdzają u niej amnezję. W odzyskiwaniu wspomnień pomagają jej chirurdzy Jan Artman (Adam Woronowicz) i Michał Wolski (Maciej Zakościelny).

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W każdym odcinku hitu TVN są też przypadki innych pacjentów, które łączą się z historią Anny. "Diagnoza" to świetnie zagrana (w obsadzie są m.in. Danuta Stenka, Łukasz Simlat, Jan Englert i Michał Czernecki) mieszanka medycznego procedurala i thrillera, od której trudno się oderwać. Łącznie ma cztery sezony i niesłusznie nieco o tym serialu zapomniano – niedługo dostanie jednak drugie życie na Netfliksie.