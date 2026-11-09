Nauczyciel postrzelił uczennicę z wiatrówki Fot. Shutterstock / Zdjęcie poglądowe

W trakcie zajęć szkolnego koła strzeleckiego w Wąbrzeźnie uczennica została postrzelona z wiatrówki przez nauczyciela. Nastolatkę przewieziono do szpitala, a sprawą zajmują się policjanci pod nadzorem prokuratury.

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Na szczęście życiu dziewczyny nie zagraża niebezpieczeństwo. Do groźnego zdarzenia 4 listopada, ale informacje wypłynęły dopiero w poniedziałek 9 listopada. Służby dostały zgłoszenie o przypadkowym postrzeleniu uczennicy przez nauczyciela z wiatrówki.

Podkomisarz Krzysztof Świerczyński z Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie (woj. kujawsko-pomorskie) przekazał w rozmowie z tvn24.pl, że do wypadku doszło w trakcie zajęć koła strzeleckiego. – Po zakończeniu strzelania, podczas odkładania wiatrówki przez nauczyciela, doszło do wystrzału. Poszkodowana została trafiona w stopę – poinformował policjant.

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Wąbrzeźno: nauczyciel postrzelił uczennicę z wiatrówki

Uczennica trafiła do szpitala, przeszła operację, w trakcie której lekarze usunęli śrut z jej stopy. Mundurowi obecnie gromadzoną materiały oraz dowody w sprawie. Jak poinformował podkomisarz Świerczyński, do tej pory nikomu nie przedstawiono zarzutów, a postępowanie toczy się pod nadzorem prokuratury w Wąbrzeźnie.

Jak podaje "Gazeta Pomorska", do zdarzenia doszło w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie. Dziewczyna ma 16 lat. Policja, po przesłuchaniu nauczyciela i uczennicy, wstępnie oceniła, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Jak czytamy, mężczyzna jest "przed czterdziestką, jednak już ze stażem i doświadczeniem". W tym samym województwie głośno było wcześniej o wypadku na strzelnicy w Godawach – sędzia załadował broń i strzelił w stronę uczestnika zajęć szkoleniowych.

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Rzecznik policji w Wąbrzeźnie powiedział "Nowościom", że mundurowi i prokuratura czekają na pełną dokumentację ze szpitala, by ustalić, czy postrzelenie spowodowało u 16-latki obrażenia trwające do siedmiu dni, czy powyżej. To ważna granica w przepisach.

Policja przesłuchuje świadków, prokuratura nadzoruje dochodzenie

"Gazeta Pomorska" zaznacza, że do 9 listopada wersje zdarzenia były rozbieżne. Jedna mówiła o tym, że postrzeliła się sama nastolatka. Druga, że doszło do wypadku przy odkładaniu broni przez inną osobę. Pewność, że to nauczyciel zawinił, mundurowi zyskali dopiero w poniedziałek.

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– Musimy przesłuchać wszystkich uczestników zajęć na strzelnicy z 4 listopada. Większość z nich to uczniowie, czyli osoby nieletnie. Przesłuchania zatem muszą odbywać się w obecność rodziców – zaznaczył Krzysztof Świerczyński z KPP Wąbrzeźno.

Dochodzenie nadzoruje prokuratura. – Czekamy jeszcze na finał działań policji i przekazanie nam akt sprawy – przekazał "Nowościom" Janusz Biewald, prokurator rejonowy w Wąbrzeźnie.