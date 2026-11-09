Radiowozy policji na krakowskim Rynku Głównym po zamachu Fot. Michał Panek / naTemat

Obchody 11 listopada w Krakowie przejdą w tym roku bez defilady, stoisk i mobilnej strzelnicy pod Barbakanem. Wojewoda małopolski zapowiada też, że po zamachu na rynku rozmowę o dostępie do broni trzeba będzie prowadzić na nowo. Zastrzega jednak, że jest grupa, której nie wolno w tej dyskusji przekreślać.

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Dziś (9 listopada) o 9:00 wojewoda Krzysztof Klęczar i komendant wojewódzki policji nadinsp. Artur Bednarek poinformowali już oficjalnie na konferencji, że w nocy o 4:30 zmarł sprawca ataku na rynku.

Podali też, że Święto Niepodległości będzie w Krakowie bardziej dniem zadumy. Klęczar prosi z kolei, by nie oceniać pochopnie środowiska strzeleckiego, bo sprawca zamachu w Krakowie jest łączony z jednym z krakowskich klubów.

Czego śledczy nie dowiedzą się już od zamachowca z Krakowa?

Śmierć Michała Oksińskiego odcina śledczych od informacji, które mógł przekazać tylko on. Bednarek wspomniał przy tym o rodzinie, która nie żyje. – Każdy z nas chce dotrzeć do informacji w śledztwie i te informacje już do nas nie popłyną – powiedział komendant.

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Kierunek postępowania się nie zmienia, bo śledztwo ws. zamachu w Krakowie nadal dotyczy ataku terrorystycznego. Policja będzie zbierać dowody, które mają wyjaśnić, dlaczego do niego doszło. Nadzoruje je Prokuratura Krajowa.

Broń, klub strzelecki i dom. Jak wojewoda i komendant mówią o zamachu?

Klęczar uważa, że po sobotnim (7 listopada) ataku dyskusję o dostępie do broni (także o tym, jak dostać pozwolenie) trzeba będzie prowadzić od nowa. W naTemat pisaliśmy już, że ojciec zamachowca legalnie trzymał w domu kilkanaście sztuk broni.

Wojewoda nie chce jednak, by sprawca rzucił cień na wszystkich sportowych strzelców, a tych przybywa – w ostatnich latach liczba pozwoleń na broń wystrzeliła.

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– Nie możemy na to pozwolić, tak jak jedna czarna owca w środowisku myśliwych w mojej opinii nie pozwala wyciągać daleko idących wniosków o całym tym środowisku, tak samo jest dokładnie ze środowiskiem strzeleckim – zaapelował wojewoda.

Bednarek zwrócił uwagę na dom i rodzinę. – Musimy w naszych domach, w naszych rodzinach być bardzo uważni na to, co się wokół nas dzieje. Musimy obserwować nasze dzieci, naszych małżonków, naszych braci i siostry w zakresie naszego postępowania i funkcjonowania – zaznaczył komendant.

Co zmieni się w Krakowie po zamachu? 11 listopada bez defilady

Pytany o bariery wokół Rynku, wojewoda wskazał, że za architekturę placu odpowiada miasto. Rozmowy zapowiedział prezydent Łukasz Gibała i mają ruszyć szybko, bo do końca roku w tym miejscu zaplanowano jeszcze różne wydarzenia. Tymczasem inne miasta reagują po ataku w Krakowie, zaostrzając kontrole.

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Z obchodów 11 listopada znikną defilada garnizonu Kraków, pokaz formacji konnych, stoiska i mobilna strzelnica, którą w normalnych okolicznościach wojewoda uznałby za dobry element święta. – Natomiast w tym roku to święto będzie bardziej świętem zadumy – podkreślił Bednarek.