Magda Łucyan podczas prowadzenia "Faktów" TVN Fot. www.facebook.com/lucyan.tvn

Magda Łucyan po raz pierwszy poprowadziła główne wydanie "Faktów" TVN w sobotę, kilka godzin po zamachu na krakowskim Rynku Głównym. Wczoraj opisała ten dzień we wpisie, a pod nim pojawiło się kilkadziesiąt komentarzy. Internauci ocenili jej debiut, a także porównali go do relacji Justyny Pochanke w czasie ataku na World Trade Center.

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24-letni Michał Oksiński wjechał czarnym Subaru na płytę rynku 7 listopada i otworzył ogień do przypadkowych osób. W ataku zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych, o czym pisaliśmy w podsumowaniu tego, co wiadomo o zamachu w Krakowie.

Magda Łucyan zabrała głos po debiucie w "Faktach"

W poście w mediach społecznościowych dziennikarka Magda Łucyan, która prowadziła w sobotę "Fakty", opisała swoje doświadczenie. "To był trudny, przerażający i głęboko smutny czas… Pierwszy taki akt terroru w Polsce" – napisała. Dodała, że potem przyszła "próba zrozumienia i nazwania tego, co się stało".

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"Nie był to łatwy moment na debiut" – przyznaje, wspominając, że jeszcze w sobotę rano wyobrażała go sobie zupełnie inaczej. Zamiast zwykłej mobilizacji w redakcji był "czas próby i praca w trybie awaryjnym". Ten weekend pokazał jej też, jak ważne jest rzetelne dziennikarstwo, a pracę w tej redakcji nazywa wielkim zaszczytem.

Jak widzowie ocenili debiut Magdy Łucyan?

Komentarze są niemal jednogłośne. "Ten pierwszy egzamin zdała pani celująco. Pełen profesjonalizm” – napisała jedna z internautek na Facebooku. Inny widz zwraca uwagę na ton wydania. "Pełen profesjonalizm. Spokój, dobieranie odpowiednich słów, opanowanie" – czytamy w kolejnym komentarzu.

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Najciekawszy wpis dotyczy jednak historii stacji. "Jeśli dobrze pamiętam, Justyna Pochanke miała podobny dzień w czasie zamachu na WTC. Trudny dzień, ale dobrze poszło" – zauważyła inna internautka.

To się zgadza, bo Pochanke prowadziła wtedy na żywo relacje z zamachu na World Trade Center i Pentagon, a wspominaliśmy w naTemat o tym przy okazji jej odejścia z TVN24 po 19 latach.

Kim jest Magda Łucyan z Faktów TVN?

Widzowie znają ją dobrze, bo przez lata Łucyan była reporterką "Faktów". Urodziła się w 1991 roku w Warszawie, a z dziennikarstwem zetknęła się w wieku 16 lat na praktykach w Radiu Zet.

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Zaraz po maturze, w 2010 roku, została tam reporterką. Od 2012 roku pracowała w "Faktach" TVN jako najmłodsza reporterka, a na antenie zadebiutowała 7 lipca 2013 roku. Skończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim.

Znana jest z wywiadów ze świadkami historii, czyli cykl "Obóz", "Getto", "Sierpień ‘80" i "Rozmowy o końcu świata". Napisała też dwie książki, "Powstańcy. Ostatni świadkowie walczącej Warszawy" oraz "Dzieci getta. Ostatni świadkowie zagłady". Za "Obóz" dostała nagrodę MediaTORY, a w 2024 roku odznaczenie "Dumni z Powstańców".