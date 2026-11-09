Marsz Ciszy w Krakowie z prezydentem i premierem. Fot. kadr z TVP Info

W poniedziałek 9 listopada o godz. 20:00 w Krakowie rozpoczął się Marsz Ciszy, którego uczestnicy uczcili pamięć ofiar sobotniego zamachu na Rynku Głównym. W wydarzeniu wzięli udział zarówno prezydent Karol Nawrocki, jak i premier Donald Tusk.

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Marsz Ciszy zorganizowano w hołdzie ofiarom sobotniego zamachu na Rynku Głównym. "W tym trudnym czasie pokażmy solidarność oraz to, że Kraków zawsze będzie miastem dumnym, ale też gościnnym i otwartym" – napisał w niedzielę w serwisie X prezydent miasta Łukasz Gibała, informując o marszu.

Karol Nawrocki i Donald Tusk razem w Marszu Ciszy w Krakowie

W poniedziałek na oficjalnym profilu miasta Krakowa pojawiła się informacja, że na zaproszenie prezydenta miasta Łukasza Gibały w Marszu Ciszy wezmą udział jednocześnie prezydent Karol Nawrocki oraz premier Donald Tusk.

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O godzinie 20:00 faktycznie dwóch polityków stanęło ramię w ramię wraz z Łukaszem Gibałą, innymi politykami oraz tłumem Krakowian i ruszyło w pochodzie oddając pamięć ofiarom zamachu. W trakcie marszu rozbrzmiał hejnał mariacki.

Wcześniej tego samego dnia Donald Tusk za pośrednictwem mediów społecznościowych zaapelował już o udział w Marszu Ciszy. "Dziś w Krakowie o 20:00 bądźmy wszyscy razem" – napisał premier w serwisie X.

Marsz Ciszy rozpoczął się o godzinie 20:00 na rogu Rynku Głównego i ul. Sławkowskiej. Następnie uczestnicy przeszli pod Bazylikę Mariacką. Zakończenie marszu zaplanowano przed Wieżą Ratuszową.