Zamach w Krakowie. Co wiemy? Zobacz nasze podsumowanie. fot. naTemat

Dwie kobiety i mężczyzna znalezieni martwi w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim. To rodzina Michała O., sprawcy zamachu z Krakowa. Po strzelaninie, w której zginęło sześć osób, zapowiedziano żałobę narodową na 8 i 9 listopada. W komentarzu naTemat porządkujemy przebieg wydarzeń i najważniejsze ustalenia.

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Tragiczne wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego nadeszły podczas wieczornej odprawy premiera z ministrami i przedstawicielami służb. Donald Tusk poinformował o znalezieniu trzech ciał: dwóch kobiet i mężczyzny. Według szefa rządu wiele wskazuje na to, że były to osoby z najbliższej rodziny Michała O. Wcześniejsze rozpoznanie prowadzono z wykorzystaniem policyjnego drona. Nie przedstawiono jeszcze pełnych ustaleń dotyczących czasu i okoliczności ich śmierci. To kolejny wątek sprawy, której wyjaśnienie nie kończy się na ulicach Krakowa.

Po ataku rozpoczęto procedurę ogłoszenia żałoby narodowej na niedzielę i poniedziałek, 8 i 9 listopada. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że projekt rozporządzenia ma trafić do kontrasygnaty Donalda Tuska. Osobną decyzję podjął prezydent Krakowa Łukasz Gibała: żałoba w mieście będzie obowiązywać od 8 do 11 listopada włącznie. Odwołano imprezy organizowane przez miejskie instytucje i spółki, a flagi mają zostać przepasane kirem lub opuszczone do połowy masztu.

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Atak rozpoczął się w sobotę około godziny 15. Według informacji służb napastnik wjechał czarnym subaru od strony ulicy Sławkowskiej w rejon Rynku Głównego i strzelał do przypadkowych osób. Ludzie szukali schronienia w bramach, kawiarniach i restauracjach. Na placu Wszystkich Świętych ostrzelany został również tramwaj linii numer jeden. Uszkodzona została szyba w kabinie motorniczego, ale nikt w pojeździe nie odniósł obrażeń. Sprawcę zatrzymano po postrzeleniu przez policjantów w rejonie skrzyżowania ulic Dietla i Stradomskiej.

Wieczorny bilans strzelaniny wynosił sześć osób zabitych i szesnaście rannych. Wśród poszkodowanych są interweniujący policjanci. Służby zdementowały informacje o opóźnionej reakcji: według małopolskiej policji pierwszy patrol rozpoczął działania 23 sekundy po zgłoszeniu. Minister Marcin Kierwiński mówił o oddaniu pierwszych strzałów do napastnika po trzech minutach. Te komunikaty dotyczą różnych etapów interwencji, a nie czasu trwania całego ataku.

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Zatrzymany to 24-letni Michał O., mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego, obywatel Polski. Rzecznik Komendanta Głównego Policji poinformował, że mężczyzna posiadał pozwolenie na broń, nie był wcześniej karany ani notowany. W jego samochodzie znaleziono wiele sztuk broni. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zaprzeczył natomiast doniesieniom, jakoby sprawca był żołnierzem. Szef MSWiA przekazał, że wstępne ustalenia wskazują na fascynację napastnika ideologiami skrajnie prawicowymi. Pełny motyw ataku pozostaje przedmiotem śledztwa.

Jak wyglądały przygotowania do strzelaniny? Jaką broń posiadał sprawca i której użył? Czy wcześniej pojawiały się sygnały zagrożenia? Co wydarzyło się w mieszkaniu w Ostrowcu? W komentarzu naTemat przedstawiamy potwierdzone informacje, oddzielamy je od wstępnych ustaleń i wskazujemy pytania, na które służby muszą odpowiedzieć. Zatrzymanie napastnika zakończyło pościg. Wyjaśnienie całej sprawy trwa.