Zatrzymania po tragedii w Krakowie. CBZC ujęło 5 osób w całym kraju. Fot. naTemat

Po tragedii w Krakowie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało pięć osób z różnych części Polski. Jak poinformowała w poniedziałek rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, ich aktywność w internecie mogła stwarzać potencjalne zagrożenie.

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W poniedziałek dziennikarze zapytali rzeczniczkę MSWiA Karolinę Gałecką, czy po ataku w Krakowie służby sprawdzają aktywność internautów i reagują na podejrzane zachowania w sieci. Gałecka wyjaśniła, że CBZC i policja stale monitorują internet. Podkreśliła, że takie działania nie są prowadzone wyłącznie w związku z krakowską tragedią.

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało 5 osób po zamachu w Krakowie

Rzeczniczka potwierdziła też, że od soboty do poniedziałku funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali pięć osób. Do zatrzymań doszło w różnych częściach Polski. Według Gałeckiej aktywność tych osób mogła być potencjalnie zagrożeniem

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– CBZC i policja są bardzo mocno wyczuleni po ataku w Krakowie na ewentualnych naśladowców takich działań – podkreśliła Gałecka, cytowana przez PAP.

Zamach na Rynku Głównym w Krakowie

Jak pisaliśmy w naTemat, Do ataku doszło w sobotę 7 listopada na Rynku Głównym w Krakowie. 24-letni Michał Oksiński wjechał czarnym Subaru na płytę rynku, a następnie otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów.

Małopolska policja poinformowała, że zamachowiec z Krakowa zmarł w poniedziałek 9 listopada rano. W weekend rodzice i siostra Oksińskiego zostali odnalezieni martwi w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

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Podczas konferencji prasowej prok. Przemysław Nowak przekazał, iż śledczy badający sprawę zabezpieczyli co najmniej cztery telefony należące do zamachowca. Urządzenia znaleziono przy mężczyźnie oraz w jego samochodzie. Jak wyjaśnił prokurator, ich analiza może dostarczyć ważnych informacji na temat przebiegu przygotowań do ataku i ewentualnego udziału innych osób.

"Nie wykluczamy jakiejś formy współudziału"

– Nie wykluczamy jakiejś formy współudziału. Nie mówimy o tym samym strzelaniu, natomiast nie mamy danych, by to kategorycznie wykluczyć – przekazał Przemysław Nowak. Dodał, że prokuratura nie dysponuje też dowodami, które potwierdzałyby taki scenariusz.

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Prokurator ujawnił, że w pokoju Michała Oksińskiego wisiała żółta flaga z wizerunkiem grzechotnika. Chodzi o tzw. flagę Gadsdena.