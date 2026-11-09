Nie żyje Michał O., 24-letni zamachowiec z Rynku Głównego w Krakowie. Informację przekazała policja. Mężczyzna w sobotę trafił do Szpitala Uniwersyteckiego po tym, jak został postrzelony i obezwładniony przez policjanta. Stan sprawcy od początku był określany jako krytyczny.

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Śledczy od samego początku mówili niewiele o stanie zdrowia Michała O. Komunikaty sprowadzały się do informacji, że 24-letni zamachowiec z Krakowa przebywa w szpitalu, jest w stanie krytycznym i kilka razy był operowany.

Mężczyzna odniósł poważne rany postrzałowe w wyniku wymiany ognia z interweniującymi policjantami, którzy zdołali go obezwładnić i zatrzymać. Jak przekazał wojewoda małopolski, napastnik trafił do jednego z krakowskich szpitali, gdzie jeszcze w nocy z soboty na niedzielę przeszedł kilka skomplikowanych operacji. W niedzielę Onet podał, że Michał O. trafił do krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego. W poniedziałek rano Małopolska Policja poinformowała, że Michał O. nie żyje.

Michał O. nie żyje. To zamachowiec z Krakowa

Prok. Tomasz Waszczuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie, który na bieżąco przekazuje kluczowe ustalenia dotyczące tragicznego w skutkach zamachu na Rynku Głównym w Krakowie, mówił w niedzielę, że wciąż niemożliwe jest przesłuchanie sprawcy.

– Na pewno nie będzie szybkiego umorzenia śledztwa, na pewno prokuratura będzie prowadzić śledztwo niezależnie od tego i wyjaśniać wszelkie okoliczności, niezależnie od tego jaki będzie stan zdrowia sprawcy – stwierdził na antenie Polsat News. – Sytuacja jest na tyle dynamiczna, że cały czas mogą pojawiać się nowe informacje – dodał.

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Ofiary Michała O. to trzy Polki w wieku 61, 47 i 53 lat, 32-letni Brytyjczyk, 51-latka niebędąca obywatelką Polski i około 50-letni mężczyzna. Jak zaznaczył wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar, dla dobra sprawy nie może podać narodowości 51-latki, ale służbom jest ona znana. Poszkodowanych zostało 11 Polaków i pięciu obcokrajowców.

Policjanci szybko pojawili się na miejscu sobotniego ataku i doszło do wymiany ognia. Napastnik został postrzelony i w ciężkim stanie trafił do szpitala. W pościgu ranni zostali starsi posterunkowi 24-letni Jakub Kulik i 27-letni Artur Morański. Premier Donald Tusk ujawnił nazwiska rannych policjantów w Krakowie i nazwał ich "prawdziwymi bohaterami".

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3 ciała w domu Michała O. To rodzice i siostra zamachowca

Jak pisaliśmy w naTemat.pl, policjanci znaleźli arsenał broni w mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim. W środku odkryto też ciała trzech członków jego rodziny – 53-letniego mężczyzny oraz dwóch kobiet w wieku 52 i 21 lat. To rodzice i siostra sprawcy, 21-letnia Magdalena. Mieli rany postrzałowe. Nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia, że zabił ich Michał O.

Mundurowi w sobotę wieczorem weszli do mieszkania przez balkon. Wybili okno, korzystając z podnośnika, wcześniej sprawdzili teren policyjnym dronem. Przez całą noc na miejscu pracowali kontrterroryści, technicy i prokurator.

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