Olejomat i zielona butelka na zużyty olej. Odbieramy ją po zeskanowaniu kodu QR z aplikacji. Fot. www.facebook.com/miasto.ketrzyn

Co zrobić z olejem po smażeniu? Coraz więcej Polaków oddaje go do olejomatów, które działają już w ponad 100 miejscowościach. Zachęca do tego nie tylko chęć dbania o środowisko czy strach przed zatkaniem kanalizacji. Za każdą butelkę dostajemy punkty, które można wymienić na kawę, sadzonki czy bilety.

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Jak pisze Portal Samorządowy, w październiku do systemu rozwijanego przez firmę EMKA Oil dołączyły Gniewino (ul. Pomorska 22) i Kostkowo (ul. Wejherowska 24). Zasady korzystania z olejomatów opisywaliśmy w naTemat dużo wcześniej.

Pustą butelkę, a właściwie pojemnik, odbieramy w olejomacie po zamówieniu w aplikacji, w domu wlewamy do niego wystudzony olej (nie tylko po smażeniu, ale też np. z konserw), a pełny oddajemy w dowolnym automacie i dostajemy za to punkty.

Ile oleju zbierają olejomaty? Liczby z Płocka i Kętrzyna

Radio Płock FM podało na Facebooku, że w październiku do sześciu płockich olejomatów trafiło 377,6 kg zużytego oleju. Mieszkańcy oddali 314 napełnionych butelek, a do systemu dołączyło 50 nowych użytkowników. Najwięcej, 94 kg, zebrano przy ul. Wyszogrodzkiej 140, gdzie stoi sklep Auchan.

Nowy olejomat na stacji Orlen przy ul. Łukasiewicza 15 przyjął w pierwszym miesiącu 88,4 kg. Z kolei Miasto Kętrzyn przypomniało we wpisie z 3 listopada, że olejomat przy ul. Uroczej 3 uruchomiły wspólnie miasto i Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pionier". Od startu zebrano w nim 86,1 kg zużytego oleju.

Olejomat na stacji Orlen i przy sklepie. Gdzie oddajemy najwięcej oleju?

Zużyty olej spożywczy branża nazywa UCO (od angielskiego Used Cooking Oil). "Z doświadczenia wiemy, że dobrze dobrana lokalizacja ułatwia oddawanie UCO" – oświadczyła Małgorzata Rdest, inicjatorka projektu olejomatów, przy okazji startu automatu na stacji Orlenu.

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"Zużyty olej spożywczy może posłużyć do produkcji biokomponentów paliwowych" – wyjaśnia Autoblog Spider’s Web, a płocka sieć daje za każdą oddaną butelkę kupon na kawę (210 ml) albo standardowego hot doga. Promocja trwa do 24 grudnia i obejmuje wszystkie sześć płockich olejomatów.

Punkty za oddany olej. Na jakie nagrody można je wymienić?

Butelka napełnia się średnio w około półtora miesiąca, o czym pisze m.in. Grodzisk Mazowiecki, więc z prostego mnożenia na pierwszą nagrodę czekamy kilka miesięcy. Kupon na hot doga to tylko jedna z zachęt.

Hasło akcji w kilku gminach brzmi "Nie olewaj, zlewaj", a oprócz czystego sumienia jest też coś więcej do zgarnięcia. Według operatora systemu, firmy EMKA Oil, za każdą oddaną butelkę dostajemy w aplikacji 100 punktów, a już 300 punktów (trzy butelki) można wymienić na nagrodę. Rezerwujemy ją w zakładce "Nagrody", a w dniu odbioru pokazujemy kod QR z aplikacji.

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Flagowa nagroda to sadzonka drzewa w akcji "Olej zdasz, drzewko masz!", a obok niej nasiona i inne zielone upominki. Gminy dokładają własne pomysły. W Opolu punkty zamienia się na wejściówki do miejskich atrakcji, jak informuje serwis Czas na Opole, a płocki urząd miasta wymienia na liście nagród także olej lniany Kujawski Bio.

Punkty można też przekazać szkole albo przedszkolu. W pierwszej edycji programu "Przekaż punkty szkole" wzięły udział 204 placówki, a jedna ze szkół wygrała mikroskop.

Jak oddać zużyty olej? Aplikacja albo karta seniora

Wystarczy bezpłatna aplikacja Olejomaty. Wybieramy w niej pobranie pustej butelki, skanujemy kod QR na urządzeniu, a napełnioną butelkę zwracamy w ten sam sposób i po weryfikacji dostajemy punkty. Do środka nie dolewamy resztek jedzenia ani innych płynów, a olej musi wcześniej całkowicie wystygnąć.

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Kto nie ma smartfona, może zgłosić się po kartę seniora do gminy uczestniczącej w programie albo do operatora, o czym pisaliśmy w tekście o kartach do olejomatów. Skala problemu wciąż jest duża, bo z badania zleconego przez EMKA OIL wynika, że olej do zlewu lub toalety wylewa 28,7 proc. badanych, a 21,5 proc. wyrzuca go razem ze zmieszanymi.